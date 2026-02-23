Tекст: Вера Басилая

Заявления США о том, что Китай полностью поощряет конфликт на Украине, не имеют оснований, отметил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает РИА «Новости».

Так Линь Цзянь прокомментировал слова постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай может завершить конфликт на Украине одним звонком российскому президенту и прекращением закупок российской нефти и газа. По мнению Уитакера, конфликт полностью поддерживается Китаем.

«Китай не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником. Мы всегда стояли на стороне мира и диалога, продвигая политическое урегулирование кризиса», – сказал Линь Цзянь, чьи слова опубликованы на сайте МИД КНР.

Он добавил, что объективная и беспристрастная позиция Китая признана международным сообществом. Дипломат подчеркнул, что обвинения в «полном поощрении войны» лишены оснований.

Китайский министр иностранных дел Ван И подчеркнул на Мюнхенской конференции по безопасности, что без последовательного диалога мир по Украине не будет достигнут.