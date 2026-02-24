ФСБ задержала жителя Приморья за передачу секретных данных Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», сотрудники УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. По информации региональной антитеррористической комиссии, задержанный передавал ГУР министерства обороны Украины сведения об оборонных объектах Приморского края и инфраструктуре железнодорожных путей с помощью мессенджера Telegram.

В сообщении комиссии уточняется: «Задержан подозреваемый в государственной измене. Подозреваемый работал на ГУР министерства обороны Украины. Через мессенджер Telegram передавал врагам данные об объектах оборонного комплекса Приморского края и инфраструктуру железнодорожных путей. Мужчина 1984 года рождения свою вину признал и сейчас активно сотрудничает со следствием».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, дополнительные подробности не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ заявила, что ВСУ и спецслужбы Украины способны оперативно получать данные из мессенджера Telegram и использовать их в боевых целях.

В Краснодаре задержанный передавал информацию об участниках спецоперации на Украине, собирал пожертвования для ВСУ и призывал к насилию над российскими военными.

Российские правоохранители фиксируют рост числа диверсионно-террористических актов с участием подростков, за которыми стоят украинские спецслужбы, обрабатывающие молодежь через соцсети и мессенджеры. Российские силовые структуры пресекают значительно больше подобных преступлений еще на стадии подготовки, и громкие случаи остаются редкими.