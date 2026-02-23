  • Новость часаПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мерц решил возглавить Европу военным путем
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    Politico: Визит фон дер Ляйен и Кошты в Киев на грани срыва
    Путин: Россия сражается за будущее, независимость, за правду и справедливость
    Генерал заявил о возможности провокации Запада на границе России
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    США объявили об отмене ряда пошлин
    Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    30 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    23 февраля 2026, 13:20 • Новости дня

    Генерал Ходжес сообщил о возможных договоренностях США и России по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США намерены добиться от Киева заключения мирного соглашения до лета, чтобы ко Дню независимости 4 июля объявить о новых бизнес-сделках, связанных с окончанием конфликта на Украине, заявил экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

    По словам Ходжеса, между Россией и США уже достигнуты определенные договоренности по урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. «Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом», – сказал генерал в интервью украинскому «24 каналу».

    Он подчеркнул, что именно по этой причине Вашингтон настаивает на скорейшем согласовании сделки между Киевом и Москвой. Ходжес предположил, что это даст возможность Белому дому сделать громкие анонсы о будущих экономических проектах.

    Генерал также подверг критике команду президента Дональда Трампа за оказываемое давление на Киев. Он отметил, что подобные заявления – например, что «все готово на 95%, кроме самой важной части» – не способствуют продвижению переговоров, а лишь вредят процессу.

    На прошлой неделе в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми и деловыми.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что переговоры в Женеве вызвали дрожь в Киеве.

    22 февраля 2026, 21:00 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»

    Эксперт Юшков: «Закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса

    Эксперт оценил данные о «закулисном диалоге» по «Северным потокам»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Получить долю в «Северном потоке – ­­­­­­­­­­­­­­­2» было бы выгодно некоторым американским бизнесменам. Но не факт, что их лоббистских возможностей хватит для снятия части санкций с газопровода, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее СМИ сообщили, что «Северный поток» стал предметом закулисной дипломатии России и США.

    «США хотят расчистить европейский рынок для своего газа, но в честной конкуренции с Россией они проигрывают. Поэтому Вашингтон использует политические инструменты, чтобы выдавить нашу страну», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, с точки зрения национальных интересов США российский газ на европейском рынке не нужен. «Можно по-разному оценивать роль американской стороны во взрывах на «Северных потоках», но, на мой взгляд, она безусловна – в статусе заказчика или поддерживающей стороны», – указал эксперт.

    К тому же, в Штатах строятся новые заводы по сжижению газа, и им требуются рынки сбыта. «В 2016 году американские производители начали экспортировать свой СПГ, но до 2022 года им не удавалось «подвинуть» Россию в Европе. В итоге Вашингтон задействовал политические инструменты, чтобы отнять у российской стороны часть европейского рынка. С тех пор тактика и цели США не изменились», – напомнил спикер.

    При этом, как ни парадоксально, отдельные американские бизнесмены могут быть заинтересованы в российском газе. По мнению Юшкова, получить долю в «Северном потоке – 2» было бы выгодно именно им, а не США как государству. «В нем «Газпрому» принадлежат 100% акций, то есть у представителей Москвы и Вашингтона в той или иной форме есть предмет для потенциальной сделки», – пояснил он.

    Тем более что техническая возможность для поставок сохранилась. «После взрывов уцелела одна нитка «Северного потока – 2». Физически по ней можно хоть завтра начать прокачивать 27,5 млрд куб. м газа в год. Для сравнения: по «Турецкому потоку» в Европу в прошлом году было поставлено 18,1 млрд куб. м», – отметил эксперт.

    С «Северным потоком» ситуация сложнее. «Там доли распределены между «Газпромом» и несколькими иностранными компаниями. Кроме того, чтобы восстановить прокачку по нему, нужны крупные инвестиции. Сейчас обе трубы взорваны и заполнены морской водой», – продолжил аналитик.

    Однако проблемы с запуском газопроводов есть не только технические, но и юридические. «Для начала поставок нужно пролоббировать снятие американских и европейских санкций с оператора проекта. Кроме того, «Северный поток – 2» так и не получил разрешение на ввод в эксплуатацию от регулятора Германии и не завершил процесс сертификации», – напомнил спикер.

    Существуют и юридические риски. «Непонятна ситуация с точки зрения права собственности на газ. Ранее клиенты в Европе подавали иски из-за отсутствия поставок нужных объемов. Несмотря на доводы «Газпрома» о форс-мажоре, арбитражные суды не всегда вставали на его сторону. Поэтому поставляемый в Европу газ может быть попросту арестован в счет погашения штрафов», – предупредил он.

    Таким образом, любой потенциальный инвестор столкнется с серьезными рисками. «Новый инвестор должен будет вложить деньги в газопроводы без каких-либо гарантий, что они заработают. Здесь есть большие риски и для «Газпрома». Компания может передать право собственности на «Северные потоки». Но через два года власть в США может смениться, и против России снова введут санкции. Тогда сделка потеряет смысл», – отметил собеседник.

    Исходя из этого, эксперт скептически оценивает перспективы переговоров. «Думаю, сообщения о закулисных контактах России и США продиктованы интересом отдельных американских бизнесменов, предлагающих свои посреднические услуги по снятию части санкций. При этом не уверен, что у них есть такая возможность», – заключил Юшков.

    Издание Le Monde diplomatique сообщило со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», что газопровод «Северный поток» является предметом закулисной дипломатии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Якобы переговоры проходят без привлечения международных институтов, общественного контроля и вне рамок многосторонних форумов. Согласно одного из обсуждаемых сценариев, «Северный поток» может возобновить работу – в обход ЕС и «под руководством США».

    Газета пишет, что приобрести газопровод хочет инвестор из Майами Стивен Линч, чтобы стать «самым богатым человеком, о котором никто никогда не слышал». Он считается специалистом по проблемным активам и ранее вел бизнес в России. Ему приписывают участие в разделении «Юкоса» и в сделке с одной из дочерних компаний «Сбера».

    В этом контексте упоминается также техасский банкир Джентри Бич, якобы близкий к Дональду Трампу-младшему. Сам бизнесмен публично отрицает интерес к трубопроводу, но, согласно расследованию издания, он с неким румынским деловым партнером ранее уже пытались приобрести «Северный поток». Интересантом сделки также называется американский гигант по управлению инвестициями Elliott Management.

    Йорг Сезанн, представитель Левой партии в Бундестаге по вопросам энергетической политики, считает подобные действия серьезной угрозой. В интервью газете Berliner Zeitung он заявил: «Такие попытки имеют место, и к ним следует относиться серьезно».

    «Недавно инвестор, тесно связанный с Трампом, через компанию Tanquid приобрел примерно пятую часть немецкой инфраструктуры резервуарных хранилищ. Мы призываем федеральное правительство пересмотреть и запретить подобные сделки в рамках процесса оценки инвестиций в критически важные объекты. Энергетические сети должны находиться в государственной собственности и управлении», – заявил он.

    Стоит отметить, что газ, импортируемый по «Северному потоку – 2», считается в ЕС российским и запрещен в соответствии с законодательными нормами Евросоюза, сообщает Еврокомиссия. При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы энергетической безопасности Европа может приостановить запрет на импорт энергоносителя из России.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS, сообщил: «американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями». «На европейском континенте они «смотрят» на взорванные три года назад «Северные потоки», на украинскую газотранспортную систему и на «Турецкий поток», – отметил он.

    Комментарии (12)
    23 февраля 2026, 03:53 • Новости дня
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    США и G7 отказались поддержать план ЕС по блокаде российской нефти
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Брюссель не смог убедить Вашингтон и «Большую семерку» ввести полный запрет на транспортировку и обслуживание танкеров с российским черным золотом.

    Американская сторона и государства Группы семи не поддержали инициативу Брюсселя по блокированию поставок отечественного сырья в рамках 20-го пакета санкций, сообщает ТАСС. Вашингтон отказался брать обязательства по синхронизации ограничений, хотя и не исключил введения собственных мер в будущем.

    «ЕС представил США и G7 свой план полного запрета европейскому бизнесу заниматься перевозкой российской нефти, а также оказывать любые услуги по обслуживанию, снабжению, финансированию и страхованию танкеров», – заявил дипломатический источник. По его словам, партнеры из «семерки» пока лишь допустили возможность присоединения к рестрикциям, но твердых обещаний не дали.

    Ситуацию осложняют и внутренние разногласия, поскольку Венгрия пообещала заблокировать весь пакет целиком из-за остановки Киевом транзита по нефтепроводу «Дружба». Будапешт требует от европейских чиновников срочных мер для возобновления прокачки ресурсов через территорию Украины.

    Эксперты предупреждают, что новые санкции могут создать правовую основу для досмотров судов, что несет угрозу военного столкновения на море. Несмотря на противоречия, утверждение ограничений ожидается к 24 февраля, хотя и в урезанном виде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена обосновать юридически перехват танкеров с российской нефтью.

    Будапешт планирует заменить временно поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт через Хорватию. Французские власти отпустили задержанное судно после громкой политической акции.

    Комментарии (7)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 09:13 • Новости дня
    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского

    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского позицией России

    Британский аналитик Меркурис объяснил грубость Зеленского
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жесткая линия, занятая российской делегацией на переговорах в Женеве, привела к эмоциональному всплеску и нецензурным высказываниям Владимира Зеленского в публичных заявлениях, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Владимир Зеленский был шокирован твердым курсом России на переговорах в Женеве, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала, передает РИА «Новости». По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил на встрече с представителями США и Украины, что Россия не намерена идти на уступки.

    Аналитик подчеркнул, что столь жесткая позиция России стала неожиданностью для украинцев, что объясняет «невероятно грубые и резкие высказывания Зеленского» в интервью для Axios и Пирса Моргана. Меркурис отметил, что Зеленский в своих заявлениях злоупотреблял нецензурной лексикой, и это отражало потрясение украинской стороны.

    Эксперт добавил, что ни у Зеленского, ни у украинских переговорщиков не было оснований ожидать уступок России. Во время личной встречи после официальных переговоров Мединский ясно дал понять, что озвученная на заседаниях позиция России является окончательной. Меркурис заключил, что сейчас нет причин ожидать изменений в позиции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который все чаще прибегает к оскорблениям и ругани.

    Владимир Зеленский заявил, что итоги переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине нельзя считать достаточными. Глава киевского режима потребовал составить стратегию боевых действий на ближайшие три года из-за провала переговоров.

    Комментарии (4)
    22 февраля 2026, 18:41 • Новости дня
    Politico: Киев запросил у ЕК помощь с поставками нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» Киев призвал Европейскую комиссию содействовать организации альтернативной доставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщает издание Politico.

    Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне остановки доставки топлива по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. По информации источника, в письме украинские власти предложили альтернативные маршруты – либо через свою систему транспортировки, либо через порты Черного моря.

    В письме Киев подчеркнул «постоянную готовность» к поставкам нефти указанным странам в рамках правовых ограничений и обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать в вопросах логистики. Politico отмечает, что украинские специалисты уже изучают техническую осуществимость и условия для быстрого возобновления транспортировки топлива.

    На выходных, как уточняет издание, Украина заявила о круглосуточной работе по ремонту поврежденного участка трубопровода и уже предложила помощь в организации поставок по альтернативным маршрутам в Словакию и Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве

    Собянин сообщил о сбитом Минобороны беспилотнике, летевшем к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    «Системой ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    По его словам, специалисты экстренных служб находятся в районе падения обломков и продолжают работу. Беспилотный аппарат направлялся к Москве, но был уничтожен силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вблизи Москвы уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший на город.

    В Калужской области средства ПВО сбили 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье российские силы ПВО сбили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    На Украине обвинение в теракте предъявили подозреваемой в организации взрывов во Львове

    Tекст: Ольга Иванова

    В офисе генпрокурора Украины предъявили обвинение в теракте задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове.

    В офисе генпрокурора Украины предъявили обвинение в теракте задержанной по подозрению в организации взрывов во Львове.

    Жительницу Костополя Ровненской области обвинили «в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием», передает РИА «Новости».

    В генпрокуратуре сообщили, что всего было два взрыва, которые могли быть приведены в действие дистанционно.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    Позже стало известно, что подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 23:53 • Новости дня
    Одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице

    Жители Одессы задержали военкома и потребовали освободить насильно мобилизованного мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    Толпа прохожих в Одессе заблокировала сотрудника центра комплектования, пытаясь добиться освобождения насильно задержанного призывника.

    Инцидент произошел после того, как военкомы схватили прохожего, однако забыли своего коллегу при спешном отступлении, сообщает ТАСС. Очевидцы мгновенно окружили оставшегося сотрудника и не дали ему уйти или вызвать подмогу по телефону.

    На опубликованных кадрах одна из женщин удерживает человека в форме и кричит: «Пацана отпустите. Не отпущу его, пока пацана не отпустят».

    Собравшиеся люди обвиняют патрульных в избиениях и похищениях горожан прямо на улицах областного центра.

    К конфликту присоединился мужчина в штатском, представившийся сержантом украинской армии. Он отобрал у растерянного работника ТЦК военный билет и пригрозил жалобой в органы собственной безопасности из-за неправомерных действий патруля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ТЦК в Черкасской области похитили священника канонической УПЦ для отправки в боевую бригаду.

    Харьковчанин после смены пола добился через суд исключения из списков воинского учета.

    В городе Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв в здании центра комплектования.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Песков сообщил о бессмысленности участия европейцев в переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине.

    Европейские страны не способны содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, учитывая нынешние настроения в Европе, Москва не видит смысла в их участии в переговорном процессе.

    Песков подчеркнул, что позиции европейских дипломатов и политиков не способствуют продвижению диалога между сторонами конфликта. Он отметил, что недавние заявления европейских представителей лишь подтверждают бесперспективность их участия в переговорах по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры продолжались четыре с половиной часа.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    Родные мобилизованных в Одесской области собрались у военкомата

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черноморске Одесской области около десятка человек требуют у военкомата объяснений после двухнедельного отсутствия связи с их мобилизованными родственниками, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Родственники мобилизованных в Черноморске Одесской области собрались у здания военкомата, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Люди выражают тревогу из-за того, что их близкие, задержанные военкоматом, уже две недели не выходят на связь.

    В Telegram-канале издания опубликовано видео, на котором видно, что у ворот военкомата стоят около десяти человек. По словам девушки, находящейся за кадром, все они – родственники мобилизованных, которым не удается получить никакой информации о судьбе своих родных.

    На территорию военкомата людей не пускают. Одна из женщин рассказала, что ее сына задержали и удерживают уже 14 дней, при этом ни с ним, ни с представителями военкомата родственники связаться не могут.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Одессе восемь сотрудников военкомата задержали мужчину в шортах. Беженка рассказала о побеге мужчин из больших городов Украины в Гуляйполе. Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации.


    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 12:30 • Новости дня
    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне
    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне
    @ ISLND TV

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация), входящего в состав ГУР Минобороны Украины, отлавливают мужчин по домам в прифронтовых районах для мобилизации, пишут украинские СМИ.

    Командир подразделения Алексей Середюк (позывной Боргезе) рассказал, что бойцы батальона действуют жестко и собирают уклонистов, чтобы не допустить их призыва со стороны России в случае прорыва фронта, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Киевский областной ТЦК территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

    По словам Середюка, те, кто препятствуют работе ТЦК, распространяют критику или соответствующий контент в интернете, являются, по его мнению, «врагами Украины» и даже опаснее российских солдат. Он подчеркнул, что в критический момент мобилизацию будут проводить боевые подразделения ВСУ, как это уже происходило в прошлом.

    Командир заявил, что батальон «уже выгреб всех уклонистов из домов в зоне своей ответственности». Середюк добавил, что несмотря на недовольство «тыловых провокаторов», которые осуждают такие методы, он не собирается обращать внимание на их мнение. Он пояснил, что при успехе противника эти люди могут быть мобилизованы для службы в армии России.

    В январе Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине.

    Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    В ДНР зафиксировали сутки без обстрелов со стороны ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска полностью воздержались от нанесения ударов по территории республики в течение минувших суток.

    На территории республики сохранялась спокойная обстановка, так как украинские силовики не открывали огонь по жилым районам, передает ТАСС.

    «Фактов вооруженных атак ВФУ не зафиксировано», – говорится в официальной сводке профильного ведомства.

    Соответствующие данные представили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

    Это подразделение входит в структуру администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции и уничтожили несколько складов.

    На ряде направлений армия ликвидировала более 1250 боевиков и американскую технику. Противник потерял свыше 1230 военнослужащих и десятки единиц бронетехники.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 15:26 • Новости дня
    Дания решила выделить дополнительные 600 млн долларов для Украины в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дания выделит дополнительно 600 млн долларов на поддержку Киева в 2026 году, сообщило датское министерство обороны.

    Решение правительства предусматривает увеличение финансирования «Фонда Украины» на 3,8 млрд датских крон, что эквивалентно 599 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Как отмечается на сайте датского Минобороны, «Фонд Украины» был создан в марте 2023 года для обеспечения стабильной и долгосрочной поддержки со стороны Копенгагена. Изначально на 2026 год были заложены 9,6 млрд крон, или 1,5 млрд долларов.

    С учетом ожидаемой выручки от продажи истребителей F-16, которая составит примерно 94 млн долларов, и новых дополнительных средств общий объем фонда в 2026 году достигнет 14 млрд крон, то есть 2,2 млрд долларов.

    Также министерство обороны отмечает, что благодаря этому финансированию Дания сможет достичь цели по военным расходам на уровне 3,5% ВВП в 2026 году.

    Ранее сообщалось, что на ракеты ERAM для Киева выделили всего треть от объявленной США суммы.

    Дания заняла четвертое место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    23 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Группировка «Север» прорвала оборону ВСУ в двух областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив в ходе боев новейшие украинские станции радиоэлектронной борьбы.

    Бойцы группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои, где за сутки общее продвижение составило до 750 метров, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые группы при поддержке авиации и артиллерии продавливают оборону противника на нескольких участках, несмотря на активное использование ВСУ дронов и попытки ударов по энергетике.

    На Харьковском направлении продолжается наступление в районе Волчанска и Старицы, где завершена зачистка участка леса. Особое внимание уделяется уничтожению логистических узлов и средств радиоэлектронной борьбы противника. На передовой были замечены и поражены новейшие украинские разработки РЭБ «Октава» и «Дамба», которые не смогли защитить позиции от российских ударов.

    Потери украинской стороны за сутки превысили 230 человек, также уничтожено множество техники, включая станции «Старлинк» и гаубицы. Кроме того, военных предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения под видом ссылки на «Википедию» для взлома мобильных устройств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    Северяне вынуждают ВСУ перебрасывать резервы или оставлять личный состав в безысходном положении. Также российские бойцы узнали о пытках и убийствах иностранных наемников их собственными нанимателями.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 16:02 • Новости дня
    Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа с территории Украины, по предварительным данным, никто не пострадал, на месте работают все экстренные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны украинских военных, передает РИА «Новости». Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

    «Город Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», – написал он в своем канале в мессенджере Мах.

    Гладков отметил, что все оперативные службы уже работают на месте происшествия. В настоящий момент идет уточнение последствий обстрела, специалисты продолжают обследовать территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили 73 украинских беспилотника самолетного типа в четырех российских регионах.

    Минобороны ранее доложило, что в ночь на воскресенье средствами ПВО были уничтожены 86 дронов ВСУ над девятью регионами России.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 23:30 • Новости дня
    ПВО России сбили 36 украинских дронов над регионами страны

    Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских БПЛА в шести регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером 22 февраля российские расчетые ПВО за три часа перехватили и уничтожили десятки украинских беспилотников над Белгородской, Московской и другими областями.

    Российские средства ПВО в течение трех часов перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, передает ТАСС. Об атаке сообщили в Минобороны России.

    В военном ведомстве заявили: «22 февраля текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над территорией Белгородской области, 6 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 4 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Курской и Тверской областей».

    Таким образом, под удар, по данным Минобороны, попали Белгородская, Московская, Воронежская, Калужская, Брянская, Курская и Тверская области. Все заявленные беспилотники были уничтожены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калужской области средствами ПВО уничтожены 17 беспилотников, и обломки одного из них повредили окно школы в Обнинске.

    В воскресенье силы ПВО сбили 130 украинских БПЛА. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО на подлете к столице, на месте падения его обломков работают экстренные службы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова назвала скандал с экс-принцем Эндрю «цирком уродов»
    Трамп «пожаловался» на частые победы США
    Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне
    Названы ключевые изменения в сфере личных финансов россиян с марта
    Мошенники начали мстить россиянам за провал афер
    Группа боевиков «Шквал» замерзла при попытке бегства в Запорожской области
    Жертвы подмены детей в роддоме Приморья дошли до Верховного суда

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц решил возглавить Европу военным путем

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сохранил пост председателя Христианско-демократического союза, получив более 90% голосов. В выступлении на съезде партии он говорил о России и констатировал наличие «глубокого разрыва» между Европой и США. Как считают эксперты, Мерц пытается оживить немецкую экономику путем милитаризации и прочит себя на роль военного и экономического лидера объединенной Европы, навязывая ей идею противостояния «имперской России». Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 23 февраля 2026 сегодня: идеи мужу, папе и начальнику

      Сегодня, 23 февраля, тысячи женщин задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Сегодня 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями папе, дедушке, мужу и защитникам

      Сегодня, 23 февраля 2026 года, в России отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    • Великий пост 2026 начинается 23 февраля: Чистый понедельник и правила первой недели

      В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля – в Чистый понедельник, а продлится до 11 апреля включительно. Первая неделя поста считается самой строгой и духовно насыщенной: в храмах читают Великий покаянный канон Андрея Критского, верующие усиливают молитву и ограничивают питание. Рассказываем, какие даты приходятся на первую седмицу, что можно и нельзя делать, как соблюдается пост по уставу и какие послабления допускаются.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации