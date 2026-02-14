Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины около Новой Сечи, Графского и Мирополья Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ рядом с Терновой и Приколотным, говорится в канале Max Минобороны.

При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Дробышево, Красного Лимана, Святогорска, Щурово Донецкой народной республики (ДНР) и Боровой Харьковской области.

ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113 и канадский бронеавтомобиль Senator. Уничтожены орудие полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Славянска, Краматорска, Миньковки, Голубовки, Кривой Луки и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял до 155 военнослужащих, два британских бронетранспортера Spartan и пять бронеавтомобилей. Уничтожены артиллерийское орудие, станция РЭБ, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Гришино, Белицкого, Кучерова Яра, Завидо-Кудашево ДНРи Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, пять бронемашин и три орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Братского, Коломийцев, Коммунаровки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы и Барвиновки Запорожской области.

Противник потерял более 415 военнослужащих, 14 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Отметим, что за прошедшую неделю российские войска освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. В частности, они зачистили Зализничное к западу от Гуляйпол, а ранее освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку.