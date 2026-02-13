Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.5 комментариев
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО
За неделю подразделения российских войск взяли под контроль Чугуновку, Сидоровку, Глушковку и Зализничное, нанеся значительные потери Вооруженным силам Украины.
В течение недели подразделениями группировки «Север» установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка в Харьковской области и Сидоровка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины.
Всего же в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1425 военнослужащих, шесть бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, машину РСЗО «Град» и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ, 45 складов боеприпасов и матсредств.
За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» установили контроль над Глушковкой в Харьковской области.
Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригад охраны Генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии.
Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за минувшую неделю составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 30 складов боеприпасов и матсредств.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зализничное в Запорожской области.
За последнюю неделю они нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ.
Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2830 военнослужащих, танк, 57 бронемашин и восемь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.
За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, 12 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и матсредств.
В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили свыше 1895 военнослужащих, пять танков, включая два Leopard, 29 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.
В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ.
Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, девять артиллерийских орудий, восемь станций РЭБ, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.
Напомним, на этой неделе российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя. Ранее они освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку, а до этого установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.