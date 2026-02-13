Tекст: Мария Иванова

В течение недели подразделениями группировки «Север» установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка в Харьковской области и Сидоровка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины.

Всего же в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1425 военнослужащих, шесть бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии, машину РСЗО «Град» и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ, 45 складов боеприпасов и матсредств.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Запад» установили контроль над Глушковкой в Харьковской области.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригад охраны Генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии.

Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за минувшую неделю составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 30 складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зализничное в Запорожской области.

За последнюю неделю они нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 2830 военнослужащих, танк, 57 бронемашин и восемь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, два танка, включая немецкий Leopard, 12 бронемашин. Уничтожены 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили свыше 1895 военнослужащих, пять танков, включая два Leopard, 29 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ.

Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, девять артиллерийских орудий, восемь станций РЭБ, а также 11 складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

Напомним, на этой неделе российские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя. Ранее они освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку, а до этого установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.