Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ около Братского, Коммунаровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Дорожнянки, Комсомольского, Копани и Риздвянки Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Противник при этом потерял до 420 военнослужащих, танк, три бронемашины.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Покровки, Угроедов и Харьковки Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Графским, Нескучным, Охримовкой и Цуповкой.

Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

В то же время паодразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Ильичовки, Коровьего Яра и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

Противник потерял более 150 военнослужащих и пять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Ижевки, Константиновки, Миньковки, Никифоровки и Резниковки ДНР.

При этом ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Гришино, Гулево, Доброполья, Нового Донбасса, Сергеевки, Торецкого, Шевченко ДНР, Новопавловки, Новоподгородного и Райполя Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113, отчитались в Минобороны.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Ранее они установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области. А до этого освободили Поповку в Сумской области.