Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий

Посол Мирошник: Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. Поэтому российская делегация в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

Он напомнил предложения России о краткосрочных перемириях на 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших. «ВСУ целенаправленно наносят повторные удары по местам предыдущих атак, когда туда прибывают эвакуационные бригады. В этих районах кружат украинские дроны, отслеживающие медицинских работников. Например, за последние полгода только в Алешкинском районе Херсонской области уничтожено 12 машин скорой помощи», – привел данные спикер.

«Но 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – продолжил собеседник.

По его словам, Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия. «Противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал Мирошник.

«Что же касается тел трех тыс. бойцов, которые Москва готова передать Киеву, то сейчас на Украине заполнены все морги. К тому же, для их идентификации и передачи родственникам нужно взять генетические пробы», – пояснил он, напомнив, что уважение к останкам погибших и передача их родным – важная часть международного гуманитарного права.

Собеседник также указал, что Украина несколько последних лет обвиняла Москву якобы в незаконном вывозе детей, при этом не предоставляя их списки. «Это чистый популизм со стороны Киева, они не обращались ни к российским органам опеки, ни к уполномоченному по правам ребенка. В итоге в переданных украинской стороной документах среди прочего числятся взрослые, а также те, кто никогда не был в России», – заключил Мирошник.

Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

«Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – добавил он.

Кроме того, Москва выразила намерение передать три тыс. тел военнослужащих ВСУ через Красный Крест, как только Киев будет готов принять их. Стороны условились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными, сообщает РИА «Новости».

Также российская делегация обратила внимание на удержание Киевом 30 жителей Курской области. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

Кроме того, Москва завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. По словам Мединского, часть из 339 человек никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми.

Оставшиеся же украинские дети находятся в России под государственным контролем, в достатке и в безопасности в соответствующих детских учреждениях, добавил Мединский. Они будут переданы украинской стороне, когда найдутся их родители или другие официальные представители. Москва также передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине и на территории Евросоюза, и подлежащих возвращению.

Помимо этого, Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24-48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Также российские делегаты предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская сторона пообещала рассмотреть эти инициативы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повестку Москвы «конструктивной, конкретной и нацеленной на предметную работу». Он отметил принципиальность продолжения обмена, возвращения гражданских лиц и тел погибших солдат. «Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке», – сказал представитель Кремля.