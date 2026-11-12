Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Ушаков выразил надежду на поддержку Европой новой архитектуры безопасности
Ушаков: Москва надеется на поддержку Европой новой архитектуры безопасности
Москва рассчитывает, что представители европейских стран поддержат работу по согласованию новой архитектуры безопасности, к которой Россия готова немедленно приступить вместе с США, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Ясно, что нынешняя система не работает. Это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями», – цитирует Ушакова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности.
Путин напомнил американской стороне о выдвинутых Москвой в 2021 году предложениях по этому вопросу.
Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.