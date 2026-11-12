Ушаков выразил надежду на поддержку Европой новой архитектуры безопасности

Ушаков: Москва надеется на поддержку Европой новой архитектуры безопасности

Tекст: Валерия Городецкая

«Ясно, что нынешняя система не работает. Это всем очевидно. И мы надеемся, что представители европейских стран также поддержат работу по согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности и мира, к которой мы немедленно готовы приступить в тандеме с американскими представителями», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности.

Путин напомнил американской стороне о выдвинутых Москвой в 2021 году предложениях по этому вопросу.

Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.