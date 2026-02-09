  • Новость часаСША опровергли слова Зеленского о желании Вашингтона закончить конфликт к лету
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    США задержали танкер в Индийском океане за нарушение санкций
    Минцифры предложило ввести возможность самозапрета на звонки из-за рубежа
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    8 комментариев
    9 февраля 2026, 22:37 • Новости дня

    Сийярто осудил ускоренную интеграцию Украины в Евросоюз

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за намерения Евросоюза принять Украины в свои ряды раньше, чем Грузию, сославшить на угрозы войны и разгула преступности, о чем он заявил на пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

    «Нам следует вести переговоры о более тесном сотрудничестве с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина, в отличие от Грузии, не только ослабит Евросоюз, но и создаст для него опасность. Опасность войны, мафии и некачественного зерна», – цитирует Сийярто РИА «Новости». 

    Он подчеркнул, что стремление ускорить евроинтеграцию Украины и при этом не пускать Грузию, по его мнению, является большой ошибкой Брюсселя. Венгрия всегда поддерживала правительство Грузии и не поддерживала санкции ЕС против грузинских властей.

    Сийярто напомнил, что Венгрия отказалась отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов граждан Грузии, несмотря на приостановку этого режима Евросоюзом.

    В декабре 2024 года Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций Евросоюза против руководства полиции Грузии.

    Напомним, Bloomberg узнало, что Евросоюз разрабатывает сценарии для закрепления членства Украины в ЕС в качестве условия в мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны из-за возможного вступления Украины в Евросоюз. Орбан также нашел неожиданных союзников против принятия Украины в Евросоюз.

    9 февраля 2026, 09:00 • Новости дня
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт считает, что Европа срочно должна снизить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

     Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.

    Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».

    Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.

    Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.

    В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.

    Комментарии (11)
    9 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век

    Лавров заявил об утрате США влияния и ослаблении НАТО, ЕС и ОБСЕ

    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют прежнее значение из-за изменений в мировой политике и балансе сил.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такие организации, как НАТО, Евросоюз и ОБСЕ, теряют свою актуальность и уходят в прошлое, передает ТАСС.

    В интервью для международной сети TV BRICS он подчеркнул, что альянс не выполнил свои обещания не расширяться на восток, данные еще Советскому Союзу, а Евросоюз разрушил инфраструктуру сотрудничества с Россией. Лавров также отметил, что ОБСЕ «полностью подчинилась односторонним действиям Запада и забыла про основополагающий принцип консенсуса».

    Кроме того, глава МИД России выразил мнение, что Соединенные Штаты объективно утрачивают экономическое влияние в мировой экономике, а страны Глобального Юга, в том числе Китай, Индия и Бразилия, усиливают свою роль.

    Он обратил внимание на происходящие процессы в Африке, где все больше государств стремятся развивать собственную промышленность, а не просто экспортировать сырье. Лавров напомнил, что Советский Союз начинал помогать африканским странам в этом направлении.

    Лавров отметил НАТО как пережиток прошлого и заявил, что сценарии распада альянса не входят в интересы Москвы.

    Также Лавров указывал, что Запад делает все для того, чтобы ОБСЕ прекратила свое существование.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что западные страны стремятся превратить ОБСЕ в инструмент русофобской политики и поддержки киевских властей.

    Комментарии (12)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    В Тбилиси заметили признаки просветления мозга у Каи Калласс
    В Тбилиси заметили признаки просветления мозга у Каи Калласс
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Увлечение чтением верховного комиссара ЕС по иностранным делам, вероятно, принесло первые плоды, и она начала понимать значение Грузии, заявил председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Недавно Кая Каллас заявила, что благодаря увлечению чтением, станет очень умной. Вероятно, она ознакомилась с литературой по региону и увидела, где находится Грузия, какую критическую роль имеет для связи Запада и Востока, и у нее просветлел мозг», – сказал парламентарий.

    Так он прокомментировал публикацию исследования ЕК «Продвижение межрегиональной повестки связанности», в котором признается важная роль строительства порта в Анаклиа на Черном море, прокладки энергокабеля по дну Черного моря в ЕС, отмечается роль Грузии на китайском направлении и так далее.

    «Это исследования является признанием реальности, роли Грузии в географии. Это важный документ о безальтернативной роли Грузии», – сказал Леван Махашвили.

    «Можно приветствовать это признание Еврокомиссии, – заявил председатель профильного комитета парламента. – Грузия является конструктивным и надежным партнером для всех, кто осознает важность «Срединного коридора». Мы готовы выполнять наши обязательства».

    Евросоюз в 2024 году заморозил контакты с Грузией, которая якобы «свернула с демократической траектории».

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Сийярто объяснил выбор Росатома для АЭС «Пакш-2»

    Сийярто: Венгрия выбрала Росатом для АЭС «Пакш-2» из-за мирового лидерства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия расширяет мощности АЭС «Пакш» за счет российских технологий, рассчитывая довести долю атомной энергетики в энергобалансе страны до 70%, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что «русские являются мировыми лидерами в сфере ядерной энергетики», и это мнение подтвердил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В интервью телеканалу RTL Сийярто подчеркнул, что не видит необходимости объяснять выбор Росатома для создания «Пакш-2».

    5 февраля министр присутствовал на церемонии заливки первого бетона в фундамент будущей станции, где отметил, что проект реализуется на основе «супертехнологии, лучшей в мире технологии». Действующая АЭС в Пакше обеспечивает 45% вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии Венгрии. Сейчас одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома.

     К началу 2030-х годов два новых энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+ должны быть подключены к энергосети. После завершения расширения мощность комплекса увеличится с 2000 до 4400 мегаватт, а доля атомной энергетики в энергобалансе страны достигнет 70%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на строительной площадке АЭС «Пакш» в Венгрии прошла церемония старта заливки первого бетона в фундамент энергоблока № 5.

    После снятия Вашингтоном ряда ограничений на финансирование АЭС «Пакш-2» в Венгрии работу удалось вывести на новый уровень, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    @ Andre Hosper/wikipefia.org

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о готовности обсудить с ЕС вопрос терминала в Кулеви на Черном море, который Брюссель намерен включить в 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы готовы предоставить Еврокомиссии детальную информацию по этой теме и готовы ее обсудить», – сказал он.

    По его словам, в Тбилиси «не думают, что там происходит что-то такое, что противоречит политике антироссийских санкций».

    Грузия регулярно опровергает сообщения о том, что ее территория используется для обхода санкций против России.

    Нефтяной терминал в Кулеви, по данным ЕС, фигурирует в цепочке приема и транзита российской нефти. При этом терминалом управляет Госкомпания Азербайджана SOCAR.

    Проект терминала и нефтеперерабатывающего завода в Кулеви был презентован в 2024 году. Его инвестиционная стоимость оценивалась в 600 миллионов долларов. Мощность завода, по разным данным, составляет от 4 до 10 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. Грузинские СМИ сообщали, что его использует компания «Русснефть».

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Посол Беляев: Швеция перестала скрывать военные планы против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стокгольм проводит форсированную модернизацию вооруженных сил и флота, открыто признавая направленность этих инициатив против российской стороны, заявил посол в Стокгольме Сергей Беляев.

    Шведская сторона проводит глубокую и многоплановую модернизацию своей армии ускоренными темпами, указал дипломат в беседе с РИА «Новости».

    Он отметил, что Стокгольм уже даже и не скрывает, что «все эти инициативы направлены против России».

    Глава дипмиссии отметил, что утвержденная парламентом программа «тотальной обороны» на 2025–2030 годы предполагает кратное увеличение расходов. Документ предусматривает закупку принципиально новых типов вооружения и серьезные структурные изменения в войсках. Также анонсирован рост числа призывников и переход к формированию более крупных соединений.

    Отдельное внимание уделяется развитию военного флота, который должен выйти на качественно новый уровень. Командование планирует приобрести четыре фрегата для существенного расширения боевых возможностей. По словам Беляева, это позволит шведским кораблям действовать не только в прибрежных зонах Балтийского моря, но и проводить операции в других регионах.

    Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 05:30 • Новости дня
    Европарламентарий заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек

    Европарламентарий Картайзер заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек

    Европарламентарий заявил о планах ЕС создать армию в 100 тыс. человек
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель намерен создать европейскую армию в 100 тыс. человек, игнорируя нейтралитет некоторых государств – членов Евросоюза, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    «ЕС стремится стать оборонной организацией, игнорируя нейтралитет некоторых государств-членов, а также недостаточную правовую основу для столь амбициозного процесса. Предлагаемое создание европейской армии численностью 100 тыс. человек не имеет никакой правовой базы», – сказал он ТАСС.

    Картайзер назвал эти процессы тревожными тенденциями, так как Брюссель постоянно превышает свои полномочия, реализуя федералистскую повестку, что проявляется в различных сферах, включая оборону, здравоохранение и жилищную политику.

    Евродепутат отметил, что примеров нарушения договоров немало, как, например, введение общего долга, что запрещено.

    Он подчеркнул, что Евросоюз и большинство его стран-участниц отвергают любые изменения договоров, осознавая, что население не поддержало бы федералистскую и милитаристскую политику на референдумах.

    Для сокрытия нарушений Брюссель, по словам Картайзера, стал вводить «инструменты цензуры для контроля над социальными сетями».

    «Социальные сети более свободны, потому все чаще подвергаются цензуре с помощью правовых механизмов, таких как «Акт о цифровых услугах», планируемый «контроль чатов» и другие меры», – пояснил он.

    При этом вышеописанных мер недостаточно и к внедрению предложен так называемый «щит демократии» для контроля избирательных процессов.

    Картайзер приводит в пример аннулирование демократических выборов и последующее отстранение успешного кандидата от участия в выборах в Румынии.

    «Вот, на что ЕС способен и что он намерен делать. Аналогичным образом ЕС активно поддерживал манипуляции на последних выборах в Молдавии», – подытожил евродепутат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза задумались о возможном ослаблении военных связей с Америкой. Брюссель объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности для Европы. Каллас отвергла предложение создать Совет безопасности Европы.


    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Посол: «Колхозная» политика Запада ввергла отношения с Россией на океанские глубины

    Посол в Италии Парамонов заявил о падении отношений с Западом на дно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Колхозная» политика Западной Европы опустила отношения с Россией на «глубины Марианской впадины», итальянские власти предпочитают занимать «страусиную позицию», не прислушиваясь к мнению своих граждан, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.

    Парамонов заявил, что коллективная, по его словам «колхозная», политика Западной Европы опустила отношения между Россией и Италией на «глубины Марианской впадины», передает РИА «Новости».

    Парамонов подчеркнул, что подобные вопросы о судьбе двусторонних отношений регулярно поднимаются как на мероприятиях в России, так и в Италии, что свидетельствует о неравнодушии многих граждан обеих стран.

    Дипломат отметил, что среди граждан существует ожидание перемен к лучшему и возобновления диалога между странами, однако, по его словам, официальные власти Италии занимают «страусиную позицию» и игнорируют мнение общества. Парамонов обратил внимание на то, что отсутствие открытого диалога и сотрудничества с Россией отрицательно сказывается на Италии и ее населении.

    По мнению посла, такие решения уже начали влиять на внешнеполитические позиции Рима, а также на социально-экономическую ситуацию и уровень благосостояния простых итальянцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что Европа оказалась на второстепенных позициях в экономическом и политическом партнерстве с Россией.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:25 • Новости дня
    Лавров заявил о сигналах Европы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Лавров: Европа посылает сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран выражают желание участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    По словам Лаврова, европейские дипломаты используют непубличные каналы связи для передачи подобных сигналов Москве, передает ТАСС.

    «Сигналы, которые они (представители Европы) посылают по разным, вполне не публичным каналам: мы тоже вот как бы часть проблемы, часть процесса, мы должны иметь место за столом. Они это и публично говорят, то есть и тут тоже ничего нового не происходит», – отметил министр в интервью телеканалу НТВ.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией.

    Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Россия заняла второе место среди самых популярных направлений поездок граждан Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Россия, с которой Грузия разорвала дипломатические отношения после войны-2008, заняла второе место по посещениям гражданами Грузии в 2025 году, уступив только Турции, сообщил «Грузстат», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Граждане Грузии в прошлом году совершили 367,3 тысячи визитов в Россию и 836,0 в Турцию.

    Всего граждане Грузии выезжали за пределы страны в 2025 году 2,9 млн раз, что на 2,8% больше показателя 2024 года.

    1,5 млн визитов от общей численности было совершено в туристических целях, это на 4,3% больше, чем в 2024-м.

    За пределами Грузии в 2025 году граждане Грузии потратили 2,4 млрд лари (888 млн долларов), это на 6,4% больше, чем в 2024 году.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров отметил рост интереса к инициативе Путина по безопасности в Евразии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что инициатива президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской и общеконтинентальной безопасности становится все более востребованной, передает ТАСС.

    По его словам, к этой идее присоединяется все больше стран, а сама концепция строится на материальной базе Большого Евразийского партнерства. По словам министра, чем крепче связи между региональными и субрегиональными объединениями, тем прочнее станет основа для общей модели безопасности.

    Лавров подчеркнул, что процесс создания Большого Евразийского партнерства уже идет и начался он с взаимодействия между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, при этом учитывается инициатива Китая «Один пояс, один путь». Министр отметил регулярные встречи глав исполнительных структур этих организаций, что позволяет более эффективно реализовывать совместные проекты без дублирования усилий.

    Он также указал на успешную кооперацию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг», а также в совместных проектах между Южной Азией, российским Дальним Востоком и по использованию Северного морского пути. Лавров резюмировал, что объединительные процессы в Евразии активно развиваются.

    Россия проинформировала руководство ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил важность того, чтобы страны Евразии сами определяли будущее континента без внешнего вмешательства и укрепляли ОДКБ.

    Ранее Владимир Путин предложил создать экспертный форум по безопасности Евразии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Евразии нужна новая архитектура безопасности.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Лавров: США не поддержат интервенцию войск Европы на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США не будут помогать европейским странам в случае ввода их войск на Украину.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отметил, что Вашингтон не поддержит европейские страны, если они решат разместить свои войска на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, руководители Британии и Франции, а также генсек НАТО открыто заявляют о планах развернуть на Украине экспедиционные войска и рассчитывают на автоматическую военную поддержку США.

    Лавров подчеркнул, что российская сторона обсудила этот вопрос с американцами и получила ответ, который, по его словам, не будет положительным для европейцев и Владимира Зеленского.

    «Нисколько не сомневаюсь, что ответ для европейцев и Владимира Зеленского не будет позитивным», – заявил министр. Лавров не стал раскрывать детали обсуждения с представителями США, но дал понять, что Вашингтон не намерен вмешиваться в случае эскалации.

    Соединенные Штаты и европейские страны согласовали многоуровневый план ответа на возможные «нарушения» со стороны России.

    Ранее Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия применит все доступные средства для ответа в случае военной агрессии со стороны Европы.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Объявлено о планах ЕС включить «Башнефть» и ряд НПЗ в 20-й пакет санкций

    Reuters: ЕС планирует включить «Башнефть» и ряд НПЗ в 20-й пакет санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз собирается включить «Башнефть» и восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, включая предприятие в Туапсе, в двадцатый пакет санкций против России, пишет Reuters.

    Агентство Reuters ссылается на рабочий документ дипломатической службы ЕС, передает ТАСС.

    Если санкции будут одобрены, европейскому бизнесу, в том числе компаниям, занимающимся транспортировкой нефти, запретят любые деловые контакты с «Башнефтью» и перечисленными НПЗ. Еврокомиссия запланировала принять соответствующий пакет ограничительных мер к 24 февраля.

    В ноябре Еврокомиссия начала разрабатывать 20-й пакет санкций против России.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о планах введения ограничений на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС готовит включение членства Украины в блоке в мирное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз разрабатывает различные сценарии для закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока, сообщает Bloomberg.

    Евросоюз готовит несколько вариантов включения вопроса о членстве Украины в блоке в будущее мирное соглашение, передает РИА «Новости».

    Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что среди рассматриваемых вариантов – обеспечение Киева защитой на начальном этапе, аналогичной той, которую получают страны при вступлении в ЕС.

    Собеседники агентства уточнили, что Украина может получить немедленный доступ к ряду прав, которыми обладают полноправные члены блока. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность предоставить Украине четкие сроки для выполнения всех необходимых условий на пути к официальному принятию в ЕС.

    Среди других предложений фигурируют продолжение текущего процесса вступления, введение переходного периода или постепенное членство. Источники агентства отмечают, что эти варианты обсуждаются как часть переговоров по мирному соглашению.

    Представитель Еврокомиссии подтвердил агентству, что вопрос будущего вступления Украины в ЕС действительно входит в повестку переговоров по мирному урегулированию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз и НАТО приведет к войне, а страна должна оставаться «буферной зоной» между Западом и Россией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что не видит шансов на быстрое присоединение Украины к Европейскому союзу.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам Евросоюза дорожную карту по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Комментарии (0)
    Главное
    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    ЕС предложили перевести активы России из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    Вэнс: США вложат 9 млрд долларов в ядерную энергетику Армении
    Объявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом
    Посольство России подтвердило переселение туристов из отелей на Кубе
    Перекупщики взвинтили цены на спектакль с участием Ефремова

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как оформить медицинскую книжку в 2026: кому нужна, список врачей и анализов

      Для работы в ряде отраслей требуется иметь специальный дополнительный документ – медицинскую книжку. Зачем этот документ требуется, для каких именно профессий, по какой процедуре производится его получение – и какое наказание предусмотрено в случае, если у работника отсутствует медицинская книжка?

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации