Сийярто осудил ускоренную интеграцию Украины в Евросоюз

Tекст: Катерина Туманова

«Нам следует вести переговоры о более тесном сотрудничестве с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина, в отличие от Грузии, не только ослабит Евросоюз, но и создаст для него опасность. Опасность войны, мафии и некачественного зерна», – цитирует Сийярто РИА «Новости».

Он подчеркнул, что стремление ускорить евроинтеграцию Украины и при этом не пускать Грузию, по его мнению, является большой ошибкой Брюсселя. Венгрия всегда поддерживала правительство Грузии и не поддерживала санкции ЕС против грузинских властей.

Сийярто напомнил, что Венгрия отказалась отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов граждан Грузии, несмотря на приостановку этого режима Евросоюзом.

В декабре 2024 года Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций Евросоюза против руководства полиции Грузии.

Напомним, Bloomberg узнало, что Евросоюз разрабатывает сценарии для закрепления членства Украины в ЕС в качестве условия в мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны из-за возможного вступления Украины в Евросоюз. Орбан также нашел неожиданных союзников против принятия Украины в Евросоюз.