Сийярто осудил ускоренную интеграцию Украины в Евросоюз
Глава МИД Венгрии Петер Сийарто выразил опасения из-за намерения Евросоюза принять Украины в свои ряды раньше, чем Грузию, сославшить на угрозы войны и разгула преступности, о чем он заявил на пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.
«Нам следует вести переговоры о более тесном сотрудничестве с Грузией, а не с Украиной, потому что Украина, в отличие от Грузии, не только ослабит Евросоюз, но и создаст для него опасность. Опасность войны, мафии и некачественного зерна», – цитирует Сийярто РИА «Новости».
Он подчеркнул, что стремление ускорить евроинтеграцию Украины и при этом не пускать Грузию, по его мнению, является большой ошибкой Брюсселя. Венгрия всегда поддерживала правительство Грузии и не поддерживала санкции ЕС против грузинских властей.
Сийярто напомнил, что Венгрия отказалась отменять безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов граждан Грузии, несмотря на приостановку этого режима Евросоюзом.
В декабре 2024 года Венгрия и Словакия наложили вето на введение санкций Евросоюза против руководства полиции Грузии.
Напомним, Bloomberg узнало, что Евросоюз разрабатывает сценарии для закрепления членства Украины в ЕС в качестве условия в мирном соглашении, включая предоставление Киеву защиты и некоторых прав блока.
