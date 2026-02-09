  • Новость часаГутерреш призвал вывести мировую экономику за рамки ВВП ради спасения от катастрофы
    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Рябков оценил перспективы нового саммита президентов России и США
    Грузия решила защитить от антироссийских санкций ЕС морской терминал в Кулеви
    США задержали танкер в Индийском океане за нарушение санкций
    ЕС предложили перевести активы России из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 23:58

    Средства ПВО за шесть часов уничтожили 20 дронов ВСУ над регионами страны

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны в мессенджере Мах, за шесть вечерних часов понедельника силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над двумя регионами и акваторией Азовского моря.

    «С 17.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над Курской областью и три БПЛА – над акваторией Азовского моря», – указано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, над Россией в ночь на понедельник уничтожили 69 дронов ВСУ. При этом в течение понедельника силы ПВО уничтожили 13 БПЛА ВСУ над регионами страны.


    9 февраля 2026, 15:28
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн, который восстанавливается после ДТП и последующих операций, сообщил, что сейчас передвигается только с помощью подручных средств.

    Во время оперативного совещания правительства региона он отметил: «Сегодня вместе с ЦУРом каждый район нужно отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств», передает РИА «Новости».

    Хинштейн принимал участие в совещании дистанционно. Глава региона обратился к коллегам с просьбой уделить особое внимание ручному контролю ситуации в районах области.

    В завершение Хинштейн выразил благодарность жителям области за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. По его словам, такие обращения действуют на него как «самое лучшее лекарство».

    В понедельник Хинштейн дистанционно присоединился к еженедельному заседанию правительства региона после перенесенной операции.

    Напомним, Хинштейн попал в автомобильную аварию из-за непогоды в Курской области. У него диагностировали перелом тазобедренной кости. Также у губернатора оказались сломаны три ребра и два поперечных отростка позвонка.

    9 февраля 2026, 14:15
    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину

    Лавров: Макрону при желании нужно позвонить Путину вместо подготовки шоу

    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    В эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Лавров заявил, что если Макрон действительно намерен обсудить что-либо с Путиным, то ему стоит просто взять и позвонить, а не устраивать публичное обсуждение подготовки звонка, передает ТАСС.

    Глава МИД отметил, что такие вопросы обычно решаются без предварительных анонсов, а «зрелые руководители» сообщают о контактах уже по факту их проведения. По словам Лаврова, анонсирование переговоров заранее создает ощущение, что готовится не деловой разговор, а некое публичное мероприятие, рассчитанное на внимание публики.

    «Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора. А делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу и вот надо как можно больше зрителей возбудить, – ну какая Европа есть, такая и есть», – подчеркнул министр.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он также заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Ранее Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    8 февраля 2026, 13:20
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 12:54
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Эксперт Кнутов: При вербовке Любомира Корбы денежный вопрос не был решающим

    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская разведка за угон российской авиатехники предлагала миллионы долларов, а за убийство генерала установила награду в 30 тыс. долларов. Впрочем, злоумышленники все равно на это согласились, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он также описал схему польско-украинской вербовки диверсантов.

    «Участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева вполне ожидаемо и логично. На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Виктор Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600–750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – заключил Кнутов.

    Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным службы, 66-летний Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в городе Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    Соучастник покушения на Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Накануне стало известно, что исполнитель покушения и его пособник задержаны. По сообщению ФСБ, поимка Корбы состоялась в Дубае, а Васина – на территории Москвы. Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Ей удалось скрыться. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    9 февраля 2026, 17:01
    Ветеран «Альфы» Филатов: Покушение на генерала Алексеева было совершено непрофессионалом
    Ветеран «Альфы» Филатов: Покушение на генерала Алексеева было совершено непрофессионалом
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Татьяна Комолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Именно эти ошибки, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным. В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения», – говорит Филатов.

    По его словам, если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    Он подчеркивает, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал возможную опасность. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    Он также указывает, что после совершения нападения оружие преступники, как правило, стараются быстро выбросить в мусорный бак, лес, водоем или, как в данном случае, в сугроб. Это довольно типичная практика. Нападавший также избавился от сумки, постаравшись убрать возможные доказательства своей причастности.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления, даже не убедившись в смерти своей жертвы.

    По опубликованным ФСБ данным, нападавший выбросил пистолет Макарова с глушителем в сугроб возле дома.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    9 февраля 2026, 17:08
    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели

    В АТОР заявили о закрытии части гостиниц на Кубе

    На Кубе начали закрываться принимавшие туристов из России отели
    @ Nicolas Economou/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько отелей на Кубе прекратили прием гостей из-за уменьшения числа туристов, клиентам предлагают бесплатное переселение в другие гостиницы более высокого класса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Часть гостиниц на Кубе временно прекратила работу на фоне сокращения турпотока, передает ТАСС. Ассоциация туроператоров России сообщила, что туристов переселяют бесплатно, зачастую в отели более высокой категории.

    Закрыты или приостановили деятельность Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia, Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur и Memories Paraiso Azul Beach Resort 5.

    В АТОР напомнили, что авиакомпания «Аэрофлот» ранее отменила рейсы на Кубу после публикации NOTAM, введенного из-за ограничений на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове.

    Во Флоридском проливе близ воздушного пространства Кубы был зафиксирован стратостат для постоянного контроля. Россия обсуждает с Кубой варианты помощи и пути выхода из критической ситуации, вызванной действиями США.

    9 февраля 2026, 02:55
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    9 февраля 2026, 18:59
    Развожаев поручил вернуть организаторов концертов в Севастополе в реальность

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Севастополя ужесточили контроль за проведением концертов после отмены выступления популярного блогера, сославшись на высокий уровень террористической опасности.

    Губернатор Михаил Развожаев заявил на аппаратном совещании, что организаторы концертов в Севастополе должны «вернуться в реальность» и соблюдать все требования проведения массовых мероприятий, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что в условиях высокого уровня террористической опасности любые массовые мероприятия должны быть согласованы с органами власти и оперативным штабом.

    Развожаев поручил провести профилактическую работу с МВД по всем увеселительным заведениям, которые устраивают мероприятия без согласования.

    Ранее глава города отменил концерт блогера и стримера Ивана Золо, ссылаясь на нравственные аспекты и вопросы безопасности. По его словам, проведение массовых мероприятий возможно только после подачи заявки в департамент общественной безопасности и получения разрешения оперативного штаба.

    Развожаев поручил объяснить организаторам концертов правила согласования, добавив, что в случае планирования любых акций необходимо строго следовать установленному порядку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что концерт блогера и стримера Ивана Золо в Севастополе был отменен из-за несоблюдения требований безопасности и нравственных принципов.

    В Сочи концерт блогера Ивана Золочевского отменили из-за сообщения о минировании, после чего среди зрителей начались беспорядки и полиция задержала 20 человек.

    9 февраля 2026, 17:40
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан.

    Согласно новым положениям, трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход не превышает прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, передает ТАСС.

    «Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», – сказано в материалах комиссии.

    Нововведения не затронут мигрантов, которые оформляют патент впервые, а также тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных нужд.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    В ноябре власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов.

    9 февраля 2026, 00:45
    Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

    В Москве опрошены соседи участников покушения на генерала Алексеева

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители посетили несколько квартир в доме, где проживали задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, и опросили их соседей, сообщили жители дома.

    Сотрудники полиции провели опрос соседей Виктора Васина и Любомира Корбы, задержанных по подозрению в причастности к покушению на первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС России Владимир Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам местных жителей, правоохранители заходили в несколько квартир, просили подняться на этаж и быть понятыми. Одна из соседок Васина сообщила, что полиция пришла в пятницу вечером и обошла несколько квартир в их подъезде.

    Соседи Корбы подтвердили, что ранее о нем уже спрашивали сотрудники полиции.

    В воскресенье, 8 февраля, ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.


    9 февраля 2026, 14:53
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады

    Итальянский сенатор Вескови: Отстранение россиян от Олимпиады неразумно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    9 февраля 2026, 02:25
    Пособник покушения на генерала Алексеева с 2016 года тщетно искал работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Виктор Васин, задержанный за пособничество при покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет.

    С 2016 года Виктор Васин активно искал работу в кадровых службах и сфере управления персоналом. Также он рассматривал варианты трудоустройства преподавателем ОБЖ или начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, при этом по образованию был инженером связи, передает ТАСС, ссылаясь на изученные документы.

    В резюме Васин указывал, что дисциплинирован, ответственен, способен принимать взвешенные решения и ориентироваться в сложных ситуациях. Он отмечал свою физическую выносливость, уровень английского языка выше среднего и наличие водительских прав категории В.

    У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    8 февраля ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.

    9 февраля 2026, 01:01
    Лавров строкой из песни Высоцкого ответил на поиски «русского следа» в деле Эпштейна

    Лавров цитатой Высоцкого ответил на поиски «русского следа» в деле Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на попытки американских властей найти «русский след» в деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, приведя цитату из Высоцкого.

    «Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел Высоцкий, «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», – сказал Лавров в интервью НТВ.

    По словам министра, подобные заявления относятся к тому, что называется коллективный Запад или «глубинное государство», которое уже превратилось в «глубинный союз».

    В этой же беседе глава российского МИД отметил, что нормальному человеку объяснять не нужно, что всё, описанное в документах по делу Эпштейна «чистой воды сатанизм».

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При этом брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.

    При этом французский политик Филиппо высмеял приписываемое России распространение слухов о связи Макрона и Эпштейна.

    9 февраля 2026, 19:37
    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом

    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным раздробленным активом

    Гендиректор Шереметьево назвал Домодедово убыточным активом
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко назвал аэропорт Домодедово разрозненным активом, объединяющим 25 компаний с убытками около 10 млрд рублей в год и задолженностью 75 млрд рублей.

    По его словам, предстоящая интеграция потребует значительных усилий по различным направлениям деятельности, передает РИА «Новости».

    «Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности. На сегодня Домодедово – это разрозненный актив, состоящий из 25 компаний, которые несут убытки порядка 10 миллиардов рублей ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 миллиардов рублей», – сказал Василенко.

    В январе структура Шереметьево выиграла аукцион по продаже Домодедово.

    Ранее Василенко сообщил, что сотрудники аэропорта Домодедово сохранят рабочие места и уровень зарплат после сделки по продаже аэропорта.

    9 февраля 2026, 16:28
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus
    АвтоВАЗ опроверг массовые проблемы с блоком управления на Lada Largus
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В пресс-службе автопроизводителя сообщили, что количество жалоб на электронный блок управления у Lada Largus составляет менее одной тысячной от всех продаж.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе АвтоВАЗа опровергли появившуюся ранее информацию о массовых проблемах с электронным блоком управления на автомобилях Lada Largus. В компании уточнили, что официальная статистика не подтверждает массового характера дефектов, о которых писали СМИ.

    В сообщении пресс-службы говорится: «С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей».

    Дополнительно в АвтоВАЗ е проинформировали, что ведется проверка информации по сервисным центрам и автопаркам, которые упоминались в публикациях. При этом компания следит за поступающими обращениями, чтобы своевременно реагировать на возможные проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 31% в 2025 году. Компания открыла дилерские центры за рубежом и завершила сертификацию автомобилей Lada для Вьетнама.

    «АвтоВАЗ» анонсировал проведение проверки автомобилей Lada Granta 2025 года выпуска для подтверждения потребительских характеристик.

    Руководство компании заявило о важности локализации автомобилей Lada в Иране и открытии там дилерского центра.

    9 февраля 2026, 16:48
    Полицейские задержали напавшего на женщину в метро Москвы

    Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город», сообщили в столичном главке МВД России.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».

    «По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.

    Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.

    Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.

    В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

