    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    Назван обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    Кремль сообщил о критической ситуации на Кубе из-за «удушающих приемов» США
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 12:50 • В мире

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    @ Reuters

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане.

    Маврикий, который с начала XIX века находился под контролем Лондона, получил независимость от Великобритании в 1968 году, однако за несколько лет до этого – в 1965-м – британцы выделили из него в административную единицу архипелаг Чагос. Группу из семи атоллов, находящихся в 2 тыс. км от основной территории Маврикия.

    На крупнейшем из них – Диего Гарсия – была построена британская военно-морская база, которую Лондон передал под контроль США. Ради строительства этой базы британцы выгнали с атолла сотни проживающих там людей.

    Однако Маврикий за эту территорию долго боролся – и боролся успешно. И Международный суд в Гааге, и ООН в своих резолюциях утверждали, что Британия обязана вернуть Чагос. Возможно, Лондон бы проигнорировал решения каких-то судов и ООН, если бы не два других момента. Во-первых, правительство Маврикия и жители Чагоса успешно выступали в британских судах, а во-вторых, статус Чагоса как «последней колонии Британии в Африке» сильно портил отношения между Британией и африканскими странами.

    И в итоге лейбористское правительство (чей электорат симпатизировал Маврикию в силу этнических факторов) приняло решение архипелаг отдать. Да, консерваторы были против. Представитель Консервативной партии Джеймс Картлидж назвал сделку «полной и унизительной сдачей нашей территории, а также фундаментальным предательством национальных интересов Соединенного Королевства».

    Однако премьер-министр Кир Стармер заявил, что лучше отдать сейчас на своих условиях, чем потом лишиться всего. «Согласившись на эту сделку сейчас на наших условиях, мы обеспечиваем надежную защиту, в том числе от злонамеренного влияния, которая позволит базе функционировать в течение следующего столетия, помогая обеспечить нашу безопасность для будущих поколений», – пояснил премьер.

    И действительно, номинально британо-американскую базу с Диего-Гарсия не выгоняют – по условиям возврата Великобритания (а значит и США) получают базу в аренду на 99 лет. Причем за сумму, которая не соответствует стратегической важности этой базы. Лондон будет платить 224 млн долларов в течение первых трех лет, 160 млн – с четвертого по тринадцатый год, а затем стоимость будет индексироваться в зависимости от инфляции. Для сравнения: общий бюджет Маврикия сейчас составляет около 6 млрд долларов, и власти острова могли бы выторговать куда большую плату.

    Однако тут проснулся Трамп. Изначально президент США назвал эту передачу «актом вопиющей глупости» со стороны Лондона, а также «актом абсолютной слабости», который заметят Китай с Россией. И назвал действия Стармера (которые, между прочим, правительство Трампа фактически одобрило в середине 2025 года) чуть ли не предательством национальных интересов США.

    Дело в том, что база на Диего-Гарсия имеет для Вашингтона важнейшее значение.

    «С Диего-Гарсии мы можем проецировать воздушную и военно-морскую мощь в Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Восточную Африку. Мы проводили оттуда бомбардировки Афганистана и Ирака. Совсем недавно мы использовали его в качестве базы для нанесения ударов по террористам-хуситам в Йемене. Он также позволяет нам защищать корабли от сомалийских пиратов», – пишет владелец группы компаний Forbes Media Стив Форбс. Кроме того, по его словам, космические силы США отслеживают с острова более 9 тыс. объектов в космосе.

    Наконец,

    база на острове Диего-Гарсия помогает США контролировать все морские торговые маршруты, которые идут между Ближним Востоком и Восточной Азией, а также между Европой и Восточной Азией – что через Суэцкий канал, что через южную оконечность Африки.

    Да, номинально договор аренды сохраняет за Вашингтоном и Лондоном контроль над базой – но это только номинально. Маврикий считается дружественным Китаю государством – первой страной Африки, с которой КНР заключили соглашение о свободной торговле, а также чуть ли не воротами для китайских инвесторов на Черный континент. И китайцы могут использовать свое влияние для того, чтобы максимально осложнить жизнь американских военных, а то и вообще выгнать их.

    Действовать они могут как через правительство Маврикия (которое получит суверенитет над островами после того, как договор с Великобританией будет ратифицирован всеми сторонами в 2026 году), так и через простых людей. Например, Китай может раскачивать историю с жителями архипелага Чагос, которые были выселены со своих мест ради строительства нынешней американской базы. Сейчас таковых и их потомков около 10 тыс. человек, и они очень активны в политическом плане.

    И поэтому Трамп говорит о том, что этого не допустит. Сменив гнев на милость в отношении Стармера («я понимаю, что, по мнению многих, сделка, заключенная премьер-министром Великобритании Киром Стармером, – это лучшее, что он мог сделать»), Трамп заявил, что если в будущем договор аренды сорвется или кто-либо будет подвергать опасности операции и силы США на американской базе, то он сохраняет за собой право обеспечить военную безопасность и «укрепить» американское присутствие на Диего-Гарсии.

    «Пусть будет известно, что я никогда не позволю, чтобы наше присутствие на такой важной базе было подорвано или поставлено под угрозу ложными заявлениями или экологической чепухой»,

    – добавил он. Обозначив, тем самым, готовность оккупировать атолл в том случае, если почувствует там для себя угрозу.

    Благо и войска для оккупации перебрасывать не нужно – они там есть. А мнение Верховного суда в Гааге, ООН и даже Африканского союза американскому президенту не интересно. Ему нужна земля, базы и возможность контролировать торговые маршруты в Индийском океане.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

