    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    28 января 2026, 15:22

    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия

    @ U.S. Air Force

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Маврикий рассматривает возможность введения запрета на размещение ядерного оружия на базе Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос, отмечают британские СМИ.

    Власти Маврикия намерены запретить хранение ядерного оружия на совместной базе Великобритании и США на острове Диего-Гарсия после передачи архипелага Чагос. Вице-премьер Маврикия Пол Беренджер заявил, что ядерное оружие не будет разрешено на базе, если сделка о передаче островов состоится. По его словам, «ядерное оружие не может храниться на военной базе Великобритании и США после передачи островов», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph

    Газета отмечает, что Беренджер ссылается на Пелиндабский договор, подписанный в 1996 году, который запрещает хранение и испытания ядерного оружия в Африке, но допускает его транзит через территорию стран континента.

    Великобритания объявила о соглашении по передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию 3 октября 2024 года, однако контроль над военной базой останется за Лондоном на 99 лет.

    Ранее британские власти заявляли, что соглашение не скажется на работе военной базы на острове Диего-Гарсия. В то же время, как отмечает издание, США, возможно, не одобрят соглашение о передаче архипелага, а для вступления документа в силу требуется его ратификация британским парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 января президент США Дональд Трамп назвал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости».

    В ответ британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Однако, как сообщали СМИ, 24 января Стармер передумал передавать архипелаг Чагос Маврикию и снял соответствующий документ с рассмотрения в парламенте.

    26 января 2026, 01:51
    Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина могла привести к ответу с применением специального оружия, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».

    Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.

    Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.

    «На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    27 января 2026, 14:52
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    27 января 2026, 10:00
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    26 января 2026, 09:52
    Россия сохранила второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия остается на втором месте в мире по уровню военной мощи в начале текущего года, следует из данных рейтинга военной мощи Global Firepower 2026 года.

    Россия сохраняет за собой второе место в мире по уровню военной мощи в начале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга Global Firepower.

    В исследовании учитываются более 60 различных факторов, включая экономику, географическое положение, логистику и другие параметры, всего проанализированы 145 стран.

    В сообщении на сайте рейтинга отмечается: «По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран». Первую строчку традиционно удерживают США, третью – Китай.

    Кроме России, США и Китая, в первую десятку вошли также Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Британия, Турция и Италия. Аналитики подчеркивают, что рейтинг создается с 2005 года и считается одним из самых авторитетных в военной сфере.

    В отдельном рейтинге военно-морских сил по общему тоннажу Россия занимает третье место в мире, уступая лишь США и Китаю. Global Firepower входит в сеть Military Factory, предоставляя подробные данные о состоянии вооруженных сил разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

    Эксперт усомнился в лидерстве США в рейтинге военной мощи.

    Global Firepower назвал Россию второй по силе армией мира.

    28 января 2026, 02:30
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Британии Джон Хили выступая 27 января в комитете по обороне палаты общин парламента заявил, что британские военные пребывают на территории Украины с 2022 года, а теперь их число возросло.

    «Несколько британских военнослужащих на Украине оказывают помощь посольству и стране в обороне», – заявил Хили, добавив, что это длится с весны 2022 года, когда возобновилась деятельность оборонной секции посольства.

    Британский министр добавил, что, по просьбе Украины, Лондон увеличивает число военнослужащих в стране, как это было после выборов в 2024 году, когда британских военных стало больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg узнало, что Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве. В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ. Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.


    28 января 2026, 02:45
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    27 января 2026, 14:05
    Стармер появился на комедийном шоу в очках-авиаторах и высмеял Макрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер Кир Стармер появился на комедийном шоу в Лондоне в солнцезащитных очках-авиаторах, и высмеял президента Франции Эммануэля Макрона.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер появился на комедийном шоу The Political Party Live в лондонском театре Duchess Theatre в солнцезащитных очках-авиаторах, сообщает РБК.

    Эффектное появление политика вызвало оживленную реакцию публики и быстро стало темой для обсуждения в соцсетях.

    Позже Стармер опубликовал видео в своем аккаунте в TikTok, в котором надевает очки и произносит: «bonjour». Тем самым он намекнул на французского президента Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе появился в Давосе в аналогичных очках.

    Также в подписи к видео Стармер обратился к Макрону с фразой: «Поговори со мной, Гусь», отсылая к фильму «Топ Ган», сделавшему стиль «авиатор» популярным.

    Президент Франции Эммануэль Макрон появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в темных очках после инцидента с глазом.

    Макрон выступил на публике с заметным покраснением глаза во время обращения к военным.

    Макрон заявил, что ему предстоит какое-то время носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего сосуда в глазу.

    Причиной красного глаза Макрона назвали субконъюнктивальное кровоизлияние.


    27 января 2026, 17:50
    СМИ: Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»

    СМИ: Гренландия не вошла в архитектуру американской ПРО «Золотой купол»

    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти не планируют включать Гренландию в новую систему противоракетной обороны, несмотря на заявления о ее стратегической важности, отмечают западные СМИ.

    Гренландия не участвует в проекте американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», пишет Reuters со ссылкой на заявление одного из чиновников США. В сообщении подчеркивается, что архитектура системы не предусматривает размещения компонентов на датском острове, отмечает РИА «Новости».

    Это опровергает более ранние заявления президента США Дональда Трампа, который утверждал, что эффективная работа системы возможна только при участии Гренландии. Трамп также отмечал, что остров окружен кораблями КНР и России, что усиливает его стратегическую ценность для США.

    В мае 2025 года президент США анонсировал трехлетний план по созданию многоуровневой ПРО «Золотой купол», часть которой якобы должна была размещаться в Гренландии. Однако, как уточнил американский чиновник, подобные планы не реализуются, и Гренландия исключена из предложенной архитектуры системы ПРО.

    Стоит отметить, что 5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Напомним, 14 января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Позже Канада отвергла участие в проекте, а Трамп предрек ей быть «съеденной Китаем». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, российское оружие способно проделать брешь в американской системе «Золотой купол».

    Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что интерес США к Гренландии не ограничивается системой ПВО-ПРО.

    А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев накануне отметил, что лучше не заключать нового договора СНВ-4, чем подписывать соглашение, которое провоцирует гонку вооружений.

    26 января 2026, 08:17
    Над крепостью в Кейптауне вывесили флаг России

    Tекст: Вера Басилая

    Над крепостью Доброй Надежды в Кейптауне (ЮАР) на несколько часов появился российский флаг, что вызвало удивление местных жителей и оживленное обсуждение в соцсетях, сообщает издание News24.

    По данным News24, флаг России над крепостью Доброй Надежды в Кейптауне вызвал удивление и обсуждение среди жителей города, передает РИА «Новости».

    Как отмечает издание, появление российского флага не связано с недавними учениями БРИКС+ «Воля к миру 2026», в которых участвовали российские корабли. Ситуацию прояснил управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан. По его словам, одна кинокомпания занимается съемками, и замок используется для некоторых сцен.

    По словам Гилфеллана, речь идет о фильме, посвященном битве за Аламо и другим историческим сражениям, для которых на территории крепости снимали сцены с использованием старых кораблей. Он добавил, что не уверен, почему именно был поднят российский флаг, и предположил, что это был просто исторический реквизит, не связанный с сюжетом фильма.

    Флаг провисел на крепости несколько часов, после чего его заменили на государственный флаг ЮАР.

    Ранее российские корабли прибыли в порт Саймонстаун в ЮАР для участия в международных учениях.

    Минобороны ЮАР сообщило, что ряд стран «БРИКС плюс» проведут военно-морские учения у побережья ЮАР в январе 2026 года под руководством Китая.

    26 января 2026, 08:17
    Нарышкин заявил о признании Западом невозможности блокировки «Орешника»

    Tекст: Вера Басилая

    Западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По словам Нарышкина, западные специалисты признали отсутствие у них возможностей для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник», передает РИА «Новости».

    Директор СВР отметил, что и эксперты и военные специалисты на Западе открыто заявили о нехватке технических и военно-технических средств для противодействия этим системам.

    Нарышкин сообщил, что реакция на Западе на применение комплекса «Орешник» по военному объекту во Львовской области была ошеломляющей.

    Киевский режим атаковал с помощью дронов резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в конце 2025 года.

    ВС России провели удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник» после атаки на резиденцию главы государства.

    26 января 2026, 15:28
    FT: Британия задумалась об уменьшении роли США в программе SkyNet 6

    Tекст: Ольга Иванова

    Обсуждение судьбы проекта SkyNet 6 на сумму более 8 млрд долларов стало поводом для растущих опасений в Лондоне из-за возможной зависимости от американских военных технологий, сообщила газета Financial Times (FT).

    Власти Британии выражают растущую обеспокоенность зависимостью от американских военных спутников связи, особенно на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. Особое внимание уделяется многомиллиардному контракту по программе SkyNet 6, рассчитанному до 2042 года, где за право поставки спутников борются Airbus и Lockheed Martin.

    По данным издания, часть британских чиновников задается вопросом, стоит ли Соединенному Королевству доверять столь важный оборонный проект компании из США. Претензии Трампа по поводу роли западноевропейских стран в военных кампаниях, включая Афганистан, вызвали бурные обсуждения среди представителей британского руководства.

    SkyNet 6 стоимостью более 8 млрд долларов оценивается как ключевой проект для укрепления оборонного суверенитета Британии. Хотя технология принадлежит Лондону, она активно экспортируется и используется другими странами НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источники с обеих сторон Атлантики отмечают, что отношения в сфере безопасности между США и Британией достигли самого низкого уровня с 1950-х годов.


    26 января 2026, 13:05
    «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Объемы производства боевого стрелкового оружия на заводах «Калашникова» вырастут в 2026 году, причем основной рост придётся на востребованные в зоне СВО модели, такие как АК-12К и СВЧ, сообщили в концерне.

    Концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство боевого стрелкового оружия, подтвердившего свои высокие характеристики в ходе спецоперации на Украине, пишет Telegram-канал концерна.

    По информации пресс-службы, основной рост производства касается изделий, которые особенно востребованы на передовой: среди них укороченный 5,45 мм автомат АК-12К и 7,62 мм снайперская винтовка Чукавина (СВЧ).

    Также отмечается, что на стабильно высоком уровне остается заказ на 5,45 мм автомат АК-12, который является основным индивидуальным стрелковым оружием военнослужащих России. С начала СВО объемы производства вооружения концерна заметно выросли, а ассортимент ежегодно расширяется с учетом запросов заказчиков.

    В 2025 году «Калашников» в короткие сроки освоил выпуск новейших укороченных автоматов АК-12К и АК-15К, а также вывел в производство другие ключевые изделия. По итогам прошлого года план выпуска БСО был выполнен полностью, вся продукция была своевременно отгружена клиентам.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников заявил: «Концерн вошел в 2026 год с полной уверенностью в своих силах, получив еще больше заказов, чем когда-либо. Заверяем, что все задачи, поставленные перед нами, будут выполнены благодаря расширению и совершенствованию производственных мощностей и высокопрофессиональному коллективу специалистов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выпустил обновленный ППК-20 с учетом опыта спецоперации на Украине.

    Компания создала автомат АК-12К для штурмовиков за полгода.

    В конце 2025-го «Калашников» завершил годовые поставки пистолетов Лебедева силовым ведомствам.

    26 января 2026, 10:24
    Лейбористы заблокировали выдвижение соперника Стармера в парламент

    Tекст: Ольга Иванова

    Лейбористская партия лишила мэра Манчестера Энди Бернхэма возможности баллотироваться на предстоящих дополнительных выборах в округе Гортон и Дентон, что усилило раскол среди сторонников премьера Британии Кира Стармера, пишут СМИ.

    Союзники Стармера заблокировали попытку мэра Манчестера Энди Бернхема баллотироваться на предстоящих довыборах в Гортоне и Дентоне, пишет Bloomberg. Это решение лишило Бернхема явного пути в парламент, что необходимо для возможного участия в борьбе за лидерство в партии.

    Стармер заявил на заседании Национального исполнительного комитета партии, что участие Бернхема вызовет «месяцы психодрамы», которые могут навредить лейбористам перед майскими местными выборами. Он напомнил, что Бернхем ранее пообещал отработать полный срок в должности мэра, а проведение новых выборов в Манчестере потребует значительных ресурсов. За Бернхема высказалась только заместитель лидера Люси Пауэлл, указав, что именно он мог бы победить партию «Реформировать Соединенное Королевство» во главе с Найджелом Фараджем.

    Решение заблокировать Бернхема поддержали восемь из девяти членов группы, что, по версии Bloomberg, может принести облегчение финансовым рынкам, опасавшимся прихода к руководству партии более левых сил. Однако внутри самой партии оно активизировало обсуждения о будущем Стармера и возможных альтернативных кандидатах на лидерство, таких как Уэс Стритинг и Анджела Рейнэр.

    Ветеран левого крыла Диана Эбботт в эфире Times Radio назвала это решение «огромной ошибкой», подчеркнув, что оно вызовет резонанс среди депутатов. Популярность Бернхема в Гортоне делала его фаворитом, и теперь, если лейбористы проиграют Reform UK, ответственность могут возложить на Стармера.

    Сам Бернхем в соцсетях заявил, что разочарован решением партии и обеспокоен его последствиями для будущих выборов. Он добавил: «Я решил выставить свою кандидатуру, чтобы не допустить раскола, который может нанести ущерб региону, и считаю, что мы сильнее, когда вместе». Бернхем также критиковал то, что СМИ узнали о решении раньше него.

    В партии теперь пристально следят за действиями министра здравоохранения Уэса Стритинга, который может стать новым претендентом на лидерство. Сторонники Стритинга считают, что после блокировки Бернхема он остается единственной реальной альтернативой Стармеру для мягкого левого крыла партии. Также фигурирует имя Анджелы Рейнэр, но некоторые сомневаются, что она решится на борьбу из-за предыдущих скандалов.

    Несмотря на поддержку внутри команды, критики Стармера утверждают, что его действия только отсрочили неизбежное – усиление внутрипартийной борьбы и возможные новые восстания против его политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Британии заявили о необходимости нового лидера после того, как Кир Стармер не смог ответить на угрозу от президента США Дональда Трампа.

    Кир Стармер считал слухи о внутренней борьбе в Лейбористской партии отвлекающими от решения проблемы роста стоимости жизни.

    27 января 2026, 20:28
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    27 января 2026, 10:21
    NYT: Стармер вынужден заключить сделку с Китаем по инвестициям и торговле

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кер Стармер отправится с делегацией в Китай, где рассчитывает заключить новые торговые и инвестиционные соглашения для поддержки экономики, сообщает The New York Times.

    Премьер-министр Британии Кейр Стармер на этой неделе отправляется в Китай с целью активизировать торговлю и инвестиции, чтобы поддержать экономику страны, сообщает The New York Times.

    В ходе трехдневного визита в Пекин и Шанхай его будут сопровождать министр финансов Рэйчел Ривз, министр торговли Питер Кайл и руководители ведущих британских финансовых компаний.

    Стармер станет первым главой британского правительства, который посетит Китай с 2018 года. Его поездка проходит на фоне обострения противоречий между США и их западными союзниками, а также после жестких заявлений Дональда Трампа о возможных тарифах против Канады, если та пойдет на торговое соглашение с Китаем. По словам профессора китайских исследований Керри Брауна, Китай не стремится вбить клин между США и их союзниками, однако воспользуется сложившейся ситуацией.

    В Британии у визита есть немало противников: политический консенсус все больше склоняется к сдержанности в отношениях с Китаем из-за обеспокоенности вопросами национальной безопасности и прав человека. Стармера ранее критиковали за решение прекратить дело против двух британцев, обвинявшихся в шпионаже в пользу Китая, а также за одобрение крупного проекта строительства китайского посольства в центре Лондона. Представители оппозиции и администрации Трампа считают, что это создаст новые риски для британской безопасности.

    Эксперты отмечают, что Китай ожидает от Британии большей открытости для китайских инвестиций и экспорта, а также деполитизации двусторонних отношений, которые в последние годы были омрачены конфликтами по поводу безопасности и прав человека. Вопрос о судьбе британского гражданина и бывшего медиамагната из Гонконга Джимми Лая может стать одной из точек напряженности: Стармер ранее публично призывал к его освобождению, а Пекин расценил это как вмешательство во внутренние дела.

    Поездка Стармера подчеркивает трудный выбор Британии между экономическими интересами и соображениями безопасности, а также демонстрирует рост самостоятельности Лондона на фоне непредсказуемых решений Вашингтона. Китай, в свою очередь, пользуется возможностью укрепить отношения с западными странами, делая ставку на экономическое сотрудничество и подчеркивая свою роль стабильного глобального партнера.

    Ранее в Британии разразился скандал из-за сообщения, что Китай планирует построить 208 секретных помещений под своим посольством в Лондоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за скандалом вокруг китайского посольства в Лондоне стоит тайная игра США.

    27 января 2026, 14:14
    Стало известно о рекордном росте нищеты в Британии за 30 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году число британцев, оказавшихся в условиях крайней нищеты, достигло максимального значения за три десятилетия наблюдений.

    Как сообщает РИА «Новости», по данным доклада Joseph Rowntree Foundation, в 2024 году в Британии насчитывалось 6,8 млн человек, живущих в условиях крайней нищеты. Этот показатель стал рекордным за весь период наблюдений с 1994 года. Фонд определяет крайнюю нищету как уровень доходов, составляющий менее 40% от порога бедности.

    Эксперты фонда отмечают, что средний доход таких семей на 59% ниже официальной черты бедности. Для пары с двумя детьми эта сумма составляет 16 400 фунтов стерлингов в год. При этом около 1,9 млн человек, или 3% населения, постоянно остаются за этой чертой.

    В докладе подчеркивается, что общий уровень бедности в Британии в последние годы не изменился, оставаясь на уровне 21% населения, однако положение наиболее уязвимых слоев значительно ухудшилось. Миллионы людей сталкиваются с нехваткой средств на продукты и оплату коммунальных услуг и вынуждены брать займы.

    Авторы доклада констатируют отсутствие комплексной государственной политики, способной переломить ситуацию и начать устойчивое снижение бедности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии завершается легендарная эпоха «польских сантехников». В крупнейших демократиях мира избиратели ищут новые политические решения на фоне роста стоимости жизни. Меры по обеспечению безопасности принца Гарри во время поездок на родину пересмотрят впервые за шесть лет.

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

