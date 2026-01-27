  • Новость часаЭксперт: Соглашение с ЕС о свободной торговле грозит Индии рисками
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной
    27 января 2026, 12:30 Мнение

    Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Россия подчеркнула неприемлемость претензий Эстонии на Печорский район
    Умер Борис Игнатьев

    Украинская певица Тина Кароль записала новую песню о том, что нет света, тепла, воды, но есть любовь и будет победа над злом. При этом сама певица сидит в темной комнате с чашкой чая или кофе в руках, намекая, что тоже страдает от проблем с электричеством и отоплением.

    Клип вызвал бурю критики и сарказма в украинских пабликах. Тина Кароль – очень небедная представительница элиты шоу-бизнеса, она может приобрести любой генератор, у нее дом в Закарпатье, куда она может уехать, чтобы жить в тепле и комфорте. Певица постоянно ездит за границу и при этом учит простых украинцев, как переносить трудности. Люди массово начали записывать видео, где под мелодию песни Кароль рассказывали, как им живется без электричества и отопления. С сарказмом пишут, что они «счастливы» жить в таких условиях, что у них ничего нет, кроме «замечательного президента», и «благодарят» певицу за пропагандистскую песню. Появились песни-пародии: нет воды, электричества, от соседа текут нечистоты, но грустить не надо, когда греешь кирпичи на огне, а нужно слушать песни Тины. Критика набрала такие обороты, что Тина Кароль принесла извинения – мол, просто хотела объединить людей, и никакая это не заказуха власти.

    Тина Кароль с 2022 года активно участвует в украинских пропагандистских проектах. В 2022 году она была одним из организаторов Центра информационного сопротивления в Варшаве. Цель организации – доносить до русскоговорящих людей, прежде всего, россиян и белорусов, украинские информационные нарративы. Певица участвовала в антироссийских митингах и концертах на Западе, проклинала певца Григория Лепса за его патриотическую позицию. Она проходила военную подготовку у нацистов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), что особенно мерзко, учитывая ее еврейское происхождение.

    Замысел украинских пропагандистов понятен. Известная певица споет простую песенку, наполненную оптимизмом, люди будут делать ее перепосты, и композиция станет гимном тех, кто сидит без света и тепла, но верит в светлое будущее. Раньше такие технологии работали. Духоподъемные песни принимались населением с восторгом. У украинцев в 2023 году было настоящее помешательство от песни «Фортеця (крепость) Бахмут» Тараса Тополя, было очень много перепостов в социальных сетях, в Тик-Токе вставляли фрагменты из песни в свои видео к месту и не к месту. А если кто-то в комментариях писал, какая, к черту, крепость, русские город почти взяли, его тут же объявляли пропагандистом Кремля. 

    Почему песня Кароль не породила тот же эффект, что и «Фортеця Бахмут», а наоборот, вызвала негативную реакцию? Бытие формирует сознание. То, что происходило в Артемовске (Бахмуте), большинства украинцев не касалось, если только у них в рядах ВСУ не воевал кто-то из близких. Им легко было распевать и репостить песню о «крепости» и ее героях – она повышала настроение, внушала гордость за «хлопцев», усиливала веру в то, что вот-вот ВСУ возьмут Крым и Донбасс. 

    Отсутствие электричества и тепла касается очень многих на Украине, и эти трудности напрямую влияют на жизнедеятельность людей. Киевская тиктокерша golubikkaa, сидя в подвале и плача, рассказывает, что она пропустила подачу электричества, из-за чего не смогла помыться и постирать вещи. Она спрашивает, как другие это выдерживают. А потом рассуждает о том, что людей, у которых есть деньги, эти проблемы не касаются, они могут обеспечить себе нормальную жизнь в Киеве или выехать за границу. Киевский ресторатор Анастасия Завадская жалуется, что кафе закрываются, посетителей нет, работники болеют из-за отсутствия отопления, а сотрудников-мужчин хватают тэцэкашники. По ее словам, она чувствует, что живет в кунсткамере. Блогер Ксюша Манекен (Оксана Волощук), которая была награждена знаком «За содействие военной разведке Украины», написала, что сидит без электричества, воды, тепла и ненавидит украинскую власть так же, как и российскую, а может, даже сильней. Вот почему «духоподъемную» песню Кароль украинцы восприняли как издевательство от тетки, которая бесится с жиру.

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа. Нереально внушить тому, у кого нет отопления и воды, что Украину поддерживает весь мир. Зе-пропаганда сейчас внедряет нарратив, что власть имущие страдают так же, как и простые украинцы. Министр энергетики Денис Шмыгаль утверждает, что работает в своем кабинете в куртке, выкладывают фото Зеленского, который сидит с ноутбуком в темной комнате у окна и проводит удаленно совещание с правительством. Люди таким вбросам не верят. Все понимают, что у Зеленского есть свет, а Шмыгалю обогреют кабинет, найдут генератор. Такие вбросы вызывают у людей только злость, которую усиливают разные бредовые предложения от представителей украинской элиты – пить кофе в кафе, чтобы поддержать малый бизнес, или греться с помощью вибраторов. Не меньшую злость вызывают призывы политиков и блогеров перетерпеть невзгоды и дождаться потепления.

    Начиная с 2022 года, пропаганда была одним из важнейших столпов, на котором держался Зе-режим. Зе-команде удалось накрыть население Украины информационным куполом и сформировать альтернативную реальность, в которой у Украины самая сильная армия, а Зеленский – великий лидер. Но сейчас реальность в виде отсутствия тепла, электричества и воды врывается в жизнь украинцев и разрушает купол. А создать новую пропагандисты уже не могут – нет времени, да и люди уже не такие наивные после пережитого. На Украине проходят протесты, люди требуют тепла и электричества. Красивыми сказками и духоподъемными песнями их уже не успокоить.

    Другие материалы автора

    Главное
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    Роскосмос: «Ангару-1.2М» запустят после 2035 года
    Стало известно о выводе российских войск из базы на северо-востоке Сирии
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России
    Во Франции одобрили законопроект о запрете соцсетей детям младше 15 лет
    Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Перейти в раздел

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации