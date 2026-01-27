Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

Украинская певица Тина Кароль записала новую песню о том, что нет света, тепла, воды, но есть любовь и будет победа над злом. При этом сама певица сидит в темной комнате с чашкой чая или кофе в руках, намекая, что тоже страдает от проблем с электричеством и отоплением.

Клип вызвал бурю критики и сарказма в украинских пабликах. Тина Кароль – очень небедная представительница элиты шоу-бизнеса, она может приобрести любой генератор, у нее дом в Закарпатье, куда она может уехать, чтобы жить в тепле и комфорте. Певица постоянно ездит за границу и при этом учит простых украинцев, как переносить трудности. Люди массово начали записывать видео, где под мелодию песни Кароль рассказывали, как им живется без электричества и отопления. С сарказмом пишут, что они «счастливы» жить в таких условиях, что у них ничего нет, кроме «замечательного президента», и «благодарят» певицу за пропагандистскую песню. Появились песни-пародии: нет воды, электричества, от соседа текут нечистоты, но грустить не надо, когда греешь кирпичи на огне, а нужно слушать песни Тины. Критика набрала такие обороты, что Тина Кароль принесла извинения – мол, просто хотела объединить людей, и никакая это не заказуха власти.

Тина Кароль с 2022 года активно участвует в украинских пропагандистских проектах. В 2022 году она была одним из организаторов Центра информационного сопротивления в Варшаве. Цель организации – доносить до русскоговорящих людей, прежде всего, россиян и белорусов, украинские информационные нарративы. Певица участвовала в антироссийских митингах и концертах на Западе, проклинала певца Григория Лепса за его патриотическую позицию. Она проходила военную подготовку у нацистов «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ), что особенно мерзко, учитывая ее еврейское происхождение.

Замысел украинских пропагандистов понятен. Известная певица споет простую песенку, наполненную оптимизмом, люди будут делать ее перепосты, и композиция станет гимном тех, кто сидит без света и тепла, но верит в светлое будущее. Раньше такие технологии работали. Духоподъемные песни принимались населением с восторгом. У украинцев в 2023 году было настоящее помешательство от песни «Фортеця (крепость) Бахмут» Тараса Тополя, было очень много перепостов в социальных сетях, в Тик-Токе вставляли фрагменты из песни в свои видео к месту и не к месту. А если кто-то в комментариях писал, какая, к черту, крепость, русские город почти взяли, его тут же объявляли пропагандистом Кремля.

Почему песня Кароль не породила тот же эффект, что и «Фортеця Бахмут», а наоборот, вызвала негативную реакцию? Бытие формирует сознание. То, что происходило в Артемовске (Бахмуте), большинства украинцев не касалось, если только у них в рядах ВСУ не воевал кто-то из близких. Им легко было распевать и репостить песню о «крепости» и ее героях – она повышала настроение, внушала гордость за «хлопцев», усиливала веру в то, что вот-вот ВСУ возьмут Крым и Донбасс.

Отсутствие электричества и тепла касается очень многих на Украине, и эти трудности напрямую влияют на жизнедеятельность людей. Киевская тиктокерша golubikkaa, сидя в подвале и плача, рассказывает, что она пропустила подачу электричества, из-за чего не смогла помыться и постирать вещи. Она спрашивает, как другие это выдерживают. А потом рассуждает о том, что людей, у которых есть деньги, эти проблемы не касаются, они могут обеспечить себе нормальную жизнь в Киеве или выехать за границу. Киевский ресторатор Анастасия Завадская жалуется, что кафе закрываются, посетителей нет, работники болеют из-за отсутствия отопления, а сотрудников-мужчин хватают тэцэкашники. По ее словам, она чувствует, что живет в кунсткамере. Блогер Ксюша Манекен (Оксана Волощук), которая была награждена знаком «За содействие военной разведке Украины», написала, что сидит без электричества, воды, тепла и ненавидит украинскую власть так же, как и российскую, а может, даже сильней. Вот почему «духоподъемную» песню Кароль украинцы восприняли как издевательство от тетки, которая бесится с жиру.

Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа. Нереально внушить тому, у кого нет отопления и воды, что Украину поддерживает весь мир. Зе-пропаганда сейчас внедряет нарратив, что власть имущие страдают так же, как и простые украинцы. Министр энергетики Денис Шмыгаль утверждает, что работает в своем кабинете в куртке, выкладывают фото Зеленского, который сидит с ноутбуком в темной комнате у окна и проводит удаленно совещание с правительством. Люди таким вбросам не верят. Все понимают, что у Зеленского есть свет, а Шмыгалю обогреют кабинет, найдут генератор. Такие вбросы вызывают у людей только злость, которую усиливают разные бредовые предложения от представителей украинской элиты – пить кофе в кафе, чтобы поддержать малый бизнес, или греться с помощью вибраторов. Не меньшую злость вызывают призывы политиков и блогеров перетерпеть невзгоды и дождаться потепления.

Начиная с 2022 года, пропаганда была одним из важнейших столпов, на котором держался Зе-режим. Зе-команде удалось накрыть население Украины информационным куполом и сформировать альтернативную реальность, в которой у Украины самая сильная армия, а Зеленский – великий лидер. Но сейчас реальность в виде отсутствия тепла, электричества и воды врывается в жизнь украинцев и разрушает купол. А создать новую пропагандисты уже не могут – нет времени, да и люди уже не такие наивные после пережитого. На Украине проходят протесты, люди требуют тепла и электричества. Красивыми сказками и духоподъемными песнями их уже не успокоить.