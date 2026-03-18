В отеле Four Seasons Hotel Moscow потушили возгорание в вентиляции ресторана

Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

Зеленский пожаловался на срыв переговоров из-за конфликта в Иране

Tекст: Вера Басилая

Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

«У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.