В Польше начались военные учения у границы с Украиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Масштабные маневры проходят в восточной части государства, передает ТАСС. О начале тренировок официально сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«В связи с информацией, появляющейся в СМИ, сообщаем, что в настоящее время в восточной части Польши проходят плановые учения системы противовоздушной обороны, которые продлятся до среды, 20 мая этого года», – говорится в заявлении ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Местные жители подтверждают активность военных. Очевидцы из приграничного города Хрубешув рассказали телеканалу Polsat, что заметили в небе истребители, вертолеты и несколько беспилотных аппаратов, а также отчетливо слышали звуки выстрелов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Литва и Польша впервые отработали применение ударных беспилотников в ходе совместных учений.

Неделей позже Варшава задействовала дежурные истребители и системы противовоздушной обороны из-за активности российских сил.

Осенью прошлого года украинские военные тайно начали обучение польских коллег методам защиты от атак дронов.