МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов

Tекст: Денис Тельманов

Военнослужащим спасательных формирований и сотрудникам противопожарной службы разрешили сбивать дроны, передает ТАСС.

«Военнослужащие спасательных воинских формирований, сотрудники ФПС и спасатели МЧС России наделены правом подавлять беспилотные аппараты, то есть вести радиоэлектронную борьбу. Кроме того, военнослужащие могут уничтожать беспилотники, в том числе применяя стрелковое оружие», – заявили в ведомстве.

Новые полномочия закреплены в федеральном законе «О гражданской обороне», который вступил в силу в текущем году. Документ также расширил задачи профильных структур.

Теперь отдельным направлением стала эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях или военных конфликтах, а материальные и культурные ценности предписано не только вывозить, но и защищать.

Руководители регионов получили право самостоятельно вводить в действие планы гражданской обороны. В министерстве пояснили, что такие шаги будут приниматься по предложению спасателей, чтобы исключить необоснованные расходы.

Правительство России теперь может определять порядок финансирования региональных мероприятий, а роль МЧС значительно возросла, так как профильную комиссию возглавляет министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в России вступил в силу обновленный закон о гражданской обороне. В марте президент Владимир Путин разрешил частной охране стратегических предприятий применять боевое оружие для защиты от беспилотников. В начале мая глава государства наделил таможенников правом уничтожать дроны над охраняемыми объектами.