Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай

Tекст: Тимур Шайдуллин

Почти семь миллионов человек в прямом эфире посмотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта Шоуду, куда во вторник прибыл президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Основная программа визита запланирована на среду и начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подпишут совместные документы и сделают заявления для СМИ.

Позднее в тот же день лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а завершит рабочую программу беседа Путина и председателя КНР за чаем, которую в Кремле называют одним из ключевых моментов визита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

Ранее пресс-служба Кремля в Mах анонсировала официальный визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.