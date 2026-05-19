Умер последний Праведник народов мира России Игорь Полугородник

В Таганроге умер последний Праведник народов мира России

Tекст: Тимур Шайдуллин

О смерти последнего жившего в России Праведника народов мира Игоря Полугородника на 99-м году жизни сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса. Там напомнили, что звание Праведника народов мира присуждает израильский мемориальный комплекс «Яд Вашем» неевреям, спасавшим евреев в годы Холокоста, Полугородник получил его в 2003 году.

Игорь Полугородник родился в 1927 году в Мариуполе, а когда немецкие войска заняли город 8 октября 1941 года, ему было 14 лет. Во дворе рядом с домом его семьи жила еврейская семья Воин из 13 человек. После расстрела более 9 тыс. евреев у противотанкового рва близ поселка Агробаза единственным выжившим оказался 17-летний Семен Воин.

Подросток пролежал во рву до ночи, а затем пришел к соседям, и семья Полугородников – отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь – укрыла его и помогла скрываться до ухода к линии фронта. Это было смертельно опасно, так как нацисты расклеили по городу листовки с обещанием немедленной расправы всем, кто прячет евреев, причем дядя Игоря, сталевар Леонид Коноваленко, был выдан соседом и погиб.

Семен Воин позже добрался до советских войск, стал дирижером в Мариуполе, а после войны сохранил с Полугородником близкую дружбу; сам Игорь Александрович многие годы работал учителем физкультуры в Таганроге.

