Дегтярев принял участие во Всероссийском съезде учителей физической культуры

На мероприятии, прошедшем в Алексине Тульской области, Минспорт и Минпросвещения России подписали межведомственное соглашение о координации работы школьных спортивных лиг, которые объединяют более 11,5 млн учащихся, говорится на сайте Минспорта.

Вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым, губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым, сенатором Александром Карелиным и представителями спортивных федераций обсудили развитие школьного спорта. Дегтярев подчеркнул, что вовлеченность молодежи в спорт превышает 94%, что стало возможным благодаря совместным усилиям, прежде всего – учителям физкультуры.

«Массовые спортивные мероприятия – это еще один наш общий инструмент привлечения детей в регулярную физическую активность. В этом направлении ключевую роль играют Президентские состязания и Президентские спортивные игры, а также крупные проекты – «КЭС-БАСКЕТ», «Кожаный мяч» и другие. В этом же ряду – раннее вовлечение детей в спорт. По поручению президента России В.В. Путина в регионах создаются Центры раннего физического развития, где детям помогают подобрать вид спорта с учетом индивидуальных особенностей», – сказал Дегтярев.

Дегтярев сообщил, что в регионах открыто 139 Центров раннего физического развития, где детям подбирают вид спорта с учетом их индивидуальных особенностей.

Кроме того, по госпрограмме «Спорт России» ежегодно вводится не менее 350 новых спортивных объектов, и до 2028 года их число достигнет примерно 2 тыс.

Глава Минспорта обратил внимание на развитие системы поощрения школьников – от дополнительных баллов за знаки ГТО до стипендий. В 2026 году повышение квалификации пройдут около 16 тыс. педагогов и тренеров, что почти вдвое превышает прошлогодний показатель. В завершение съезда Михаил Дегтярев вручил награды отличившимся учителям.