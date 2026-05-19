Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел на предвыборном митинге Никола Пашиняна, передает РИА «Новости». Пожилой мужчина напомнил главе правительства о трагедии, случившейся в январе 2023 года. Тогда при пожаре в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих, среди которых был внук пенсионера.

После обращения мужчины охрана армянского лидера зажала ему рот и силой увела в сторону. Сам политик прокомментировал ситуацию, обратившись к собравшимся. «Его подослали политические противники», – заявил Пашинян своим сторонникам.

Это уже третья публичная стычка политика за последние два дня. Накануне он вступил в перепалку с карабахским армянином, обвинив его в продвижении азербайджанских нарративов.

Адвокат Роман Ерицян сообщил, что позже участника конфликта задержали. Днем ранее Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику женщину и пообещал уничтожить своих политических оппонентов. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Армении накричал на сестру пропавшего без вести офицера. В тот же день правоохранительные органы задержали вступившего с ним в перепалку переселенца из Карабаха.

Неделей ранее полицейские увезли в отделение назвавшего политика предателем мужчину.