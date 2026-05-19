Tекст: Елизавета Шишкова

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, передает ТАСС. «Переговорный процесс находится в тупике», – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва продолжит добиваться целей спецоперации, пока Киев не прекратит огонь и не выведет войска из российских регионов, в том числе Донбасса.

«(Владимиру) Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. До тех пор, пока он этого не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат Вооруженные силы Российской Федерации», – сказал он

По словам постпреда, Европа и Британия стремятся максимально затянуть конфликт. Идею назначения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас посредником в переговорах между Россией и Украиной Небензя назвал насмешкой.

Кроме того, дипломат предупредил о неизбежном ответном ударе в случае запуска украинских беспилотников с территории балтийских стран.

Представитель России напомнил о масштабной коррупции на Украине, вскрытой в ноябре 2025 года в ходе операции «Мидас». Тогда следователи записали 1 000 часов разговоров бизнесмена Тимура Миндича. Как отметил дипломат, «никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций».

Небензя добавил, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи Киеву на 90 млрд евро неминуемо разворуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Василий Небензя обвинил европейских лидеров в желании продолжать конфликт. Постпред России при ООН отметил незаинтересованность украинских властей в мирных инициативах.

Депутаты Верховной рады опубликовали фотографии золотой сантехники из квартиры близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича.