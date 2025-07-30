На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.25 комментариев
Депутат Рады показал золотую сантехнику у бизнес-партнера Зеленского
В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику, фотографии которой опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографии золотой сантехники, якобы сделанные в квартире бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС.
Железняк подчеркнул, что несколько знакомых, посещавших эту квартиру, подтвердили подлинность снимков.
«Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз?» – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало квартиру Миндича, которую он называл «теневым офисом» Зеленского. По его словам, там обсуждались вопросы продажи оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и введение санкций против крупных бизнесменов. По словам Гончаренко, доступ в квартиру был только у ближайшего окружения главы киевского режима.
Тимур Миндич известен как совладелец «Квартал 95», бизнес-партнер и друг Зеленского.
Ранее украинский политолог заявил, что фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, дали показания против Владимира Зеленского.
Сообщалось, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину и считались «кошельками» Зеленского.