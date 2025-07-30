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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    25 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 22:49 • Новости дня

    Депутат Рады показал золотую сантехнику у бизнес-партнера Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому, обнаружили золотую сантехнику, фотографии которой опубликовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографии золотой сантехники, якобы сделанные в квартире бизнесмена Тимура Миндича, передает ТАСС.

    Железняк подчеркнул, что несколько знакомых, посещавших эту квартиру, подтвердили подлинность снимков.

    «Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз?» – написал он в своем телеграм-канале.

    Ранее депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало квартиру Миндича, которую он называл «теневым офисом» Зеленского. По его словам, там обсуждались вопросы продажи оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и введение санкций против крупных бизнесменов. По словам Гончаренко, доступ в квартиру был только у ближайшего окружения главы киевского режима.

    Тимур Миндич известен как совладелец «Квартал 95», бизнес-партнер и друг Зеленского.

    Ранее украинский политолог заявил, что фигуранты дел НАБУ, связанных с Тимуром Миндичем, дали показания против Владимира Зеленского.

    Сообщалось, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич ранее покинули Украину и считались «кошельками» Зеленского.

    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    30 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по учебному подразделению ВСУ есть потери. В соцсетях сообщают, что российские войска нанесли удар комплексом «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области Украины.

    По данным украинской стороны, ликвидированы три и пострадали 18 военнослужащих. Командование украинских войск заявило, что принимает дополнительные меры безопасности на случай возможных атак на полигоны и учебные центры, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что подразделение, попавшее под удар, официально не называется. Однако ранее ряд мониторинговых ресурсов информировали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области. Позднее появились кадры, на которых, как сообщается, зафиксирован удар ракетного комплекса «Искандер».

    «Разведкой был обнаружен лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ», – говорится в сообщении. После подтверждения информации беспилотником по полигону были нанесены два удара ракетами комплекса «Искандер», одна из которых была оснащена кассетной боевой частью. По оценкам российских военных, в результате удара были ликвидированы до 200 украинских боевиков, пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в июне нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум. Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках, ВСУ поручили обустроить новые укрытия для личного состава и техники.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    30 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области потери украинских военных составили около 200 убитыми и ранеными, сообщило Министерство обороны России.

    Войска России нанесли ракетный удар по учебному центру стратегического резерва сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В результате атаки, по данным ведомства, украинская сторона потеряла около 200 военных убитыми и ранеными.

    В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Первая ракета оснащалась кассетной боевой частью, вторая – фугасной. По словам представителей министерства, координаты места дислокации были определены российским разведывательным дроном.

    Удары пришлись по лагерю 169-го учебного центра в районе населенного пункта Гончаровское. На опубликованных ведомством кадрах видны моменты поражения техники и размещения личного состава противника.

    Ранее сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили о потерях после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Российские военные в июне нанесли удар ракетой «Искандер» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    30 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила инициативу мэра Львова об обмене эксгумированных останков советских воинов на украинских военных с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, с сюжетом фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что в фильме героиня вскрывала гробницы ради материальных ценностей, а во Львове подобное происходит «от безысходности».

    Дипломат подчеркнула, что даже в тяжелых условиях люди не доходили бы до «такого безумия» – устраивать нечто подобное с останками погибших. По словам Захаровой, подобные действия вызывают вопрос о том, «какие сатанинские практики» нужно исповедовать, чтобы начать «буквально торговать останками» в современном обществе.

    Захарова также провела аналогии с преступлениями Третьего рейха, отметив, что и тогда люди совершали ужасающие поступки без видимой необходимости. Она подчеркнула, что человек способен дойти до разной степени безумия, и связала происходящее во Львове с подобными проявлениями.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные останки советских солдат на пленных украинских военных.

    Глава российской делегации Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».

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    30 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две управляемые авиабомбы и 133 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотника, 624 ЗРК, 24 384 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    30 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    В Сети заметили плагиат с намеком в новой фотосессии Залужного
    @ Коллаж "Взгляд" / @Zaluzhny, Public domain

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети заметили плагиат с намеком в фотосессии для Vogue Валерия Залужного и снимке 1952 года Дуайта Эйзенхауэра перед президентскими выборами в США.

    Пользователи обратили внимание на сходство нового снимка Залужного для Vogue с известной исторической фотографией Дуайта Эйзенхауэра у двери перед выборами президента США. Фото публикует «Милитарист».

    На фото для Vogue Залужный также позирует у двери.

    Залужный в настоящее время занимает пост посла Украины в Британии, он стал героем выпуска Vogue Ukraine в рубрике «Лидеры». Он также опубликовал колонку, где рассказал о своем детстве, украинской идентичности и единстве в условиях войны.

    Военкор Александр Коц ранее в своем Telegram-канале предположил, что фотосессия не случайна и намекает на политические планы.

    Коц также подчеркивает, что деловой и серьезный образ Залужного не должен вводить граждан Украины в заблуждение – изменений к лучшему, по его мнению, ждать не стоит.

    Ранее в СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского возможность его замены на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины не для заключения мира.

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    30 июля 2025, 08:45 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области

    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS и складов ВСУ в Николаевской области

    Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области
    @ Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Николаевской области удары пришлись по установкам HIMARS, складам с комплектующими и базам беспилотных катеров, после чего произошла детонация.

    В Николаевской области удары были нанесены по установкам HIMARS, складам с импортируемыми комплектующими и точкам базирования беспилотных катеров Вооруженных сил Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в районе Лупарево – Галициново зафиксировано как минимум одно попадание по установкам HIMARS. Он отметил: «Очаков и Николаевская область... Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими... В стороне Лупарево – Галициново били по установкам HIMARS, есть одно попадание», передает РИА «Новости».

    Координатор также отметил, что после ударов, по заявлениям местных жителей, была слышна детонация. Таким образом, речь идет о значительных повреждениях в местах дислокации ВСУ.

    Кроме того, удары были нанесены по узлам снабжения и точкам ротации ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Лебедев уточнил, что атаки были направлены на ключевые логистические объекты и участки переброски украинских подразделений.

    Ранее Вооруженные силы России поразили склад с ракетами и установками HIMARS в Днепропетровской области. Подполье также  сообщало о нанесении ударов по системам противовоздушной обороны ВСУ в Черниговской области.

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    30 июля 2025, 14:12 • Новости дня
    Песков прокомментировал данные СВР о выдвижении Залужного в президенты Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о том, что бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Лондоне Валерий Залужный может быть выдвинут кандидатом в президенты Украины, «говорит сама за себя», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что не считает необходимым давать какие-либо подробные комментарии по поводу сведений, озвученных Службой внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС. По его словам, эта информация настолько очевидна, что не требует дополнительных разъяснений.

    «Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», – сказал Песков.

    Ранее СВР сообщила, что Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского его замену на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Журналист Сеймур Херш заявлял, что США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно.

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    30 июля 2025, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Киев хочет решить проблему дефицита медиков в ВСУ женщинами с «гражданки»

    Политолог Шеслер: Киев просчитался с введением автоматического учета женщин-медиков

    Эксперт: Киев хочет решить проблему дефицита медиков в ВСУ женщинами с «гражданки»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Автоматический учет женщин-медиков на Украине ухудшит гуманитарную ситуацию в стране, а также поспособствует росту коррупции и приведет к еще большему оттоку кадров в Европу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине женщин-медиков решили автоматически ставить на воинский учет.

    «Нововведение ухудшит жизнь десятков тысяч женщин-медиков на Украине. Им ограничат выезд за границу, как военнообязанным, и в целом урежут свободу передвижения. Раньше эти меры касались только тех немногих, кто встал на учет добровольно», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, в стране давно сокращают финансирование медицинской сферы, закрывают поликлиники и больницы. Например, в Николаеве из семи поликлиник осталось только три. В три раза урезали число кластерных районных больниц. Сейчас Киев пытается решить катастрофическую нехватку медиков в ВСУ, рассчитывая привлечь женщин с «гражданки», – детализировала эксперт.

    «Но уже очевидно, что власти просчитались. Все, кто мог, давно уехали с Украины в Польшу и Чехию. Там у медиков есть возможность подтвердить свои образование и опыт, а затем продолжить работать по специальности, не подвергая себя опасностям прифронтовых зон», – продолжила спикер.

    «Но и те, кто остались, не пойдут работать в госпитали и медсанбаты. Они начнут договариваться с госорганами, давать взятки, чтобы их сняли с учета или перевели в другую категорию. Также женщины-медики продолжат уезжать за границу, хотя теперь это будет стоить дороже, чем раньше», – спрогнозировала собеседница.

    «В итоге медицинское обслуживание на Украине резко ухудшается – как количественно, так и качественно. Людям негде диагностироваться и лечиться. Чем меньше врачей, тем больше недиагностированных и невылеченных заболеваний. К тому же, в стране почти не осталось бесплатной медицины, пациенты платят даже за бинты и шприцы. Может быть, еще рано говорить о полномасштабной гуманитарной катастрофе, но ситуация крайне тяжелая», – посетовала аналитик и допустила, что в скором времени на Украине могут пройти немногочисленные протесты против автоматического учета женщин-медиков.

    В среду правительство Украины внесло изменения в законодательство – теперь женщины с медицинским или фармацевтическим образованием будут автоматически ставиться на воинский учет без личного присутствия, сообщил по итогам заседания украинского кабинета министров представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Учет коснется не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестер, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, ассистентов, массажистов, операторов оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики.

    Также кабмин обновил алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по передаче данных по таким категориям женщин. Кроме того, изменены механизмы внесения информации в реестр военнообязанных «Оберег».

    Ранее на Украине был принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

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    30 июля 2025, 22:28 • Новости дня
    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского

    Эксперт: Ермак присутствовал на встрече в Альпах по согласованию с Зеленским

    На тайной встрече в Альпах Ермак обсуждал убежище для Зеленского
    @ Kyodo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак присутствовал на секретной встрече в Альпах по согласованию с Владимиром Зеленским, заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    По словам Олейника, Ермак присутствовал на встрече с представителями США и Британии в Альпах с ведома Владимира Зеленского и представлял там интересы главы киевского режима и свои собственные, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Запад ищет способы ослабить позиции Зеленского, считая увольнение Ермака несущественным, а уход самого Зеленского – большой проблемой.

    Эксперт также отметил, что сейчас Зеленский больше всего озабочен вопросом собственных гарантий безопасности. Он указал, что гарантию должны предоставить иностранные государства, и часто упоминается Британия как возможная страна убежища для Зеленского в случае его ухода с поста.

    Олейник не исключает, что возможна политическая рокировка между Зеленским и Залужным, но ключевым остается вопрос о гарантиях безопасности главе киевского режима.

    По его словам, американцам принципиально важно убрать Зеленского с позиции главы государства, при этом для них не так важно, кто займет его место, поскольку все претенденты будут зависимы от Запада и не смогут проводить самостоятельную политику.

    Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о планах США «насильственно сменить» Владимира Зеленского на Валерия Залужного в ближайшее время.

    Служба внешней разведки сообщила, что представители США и Британии провели тайную встречу в Альпах, где обсуждалась возможная смена власти на Украине.

    Со стороны Киева на этой встрече присутствовали Андрей Ермак, Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

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    30 июля 2025, 02:20 • Новости дня
    Захарова осудила отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала решение Вашингтона не участвовать в обсуждении ближневосточного урегулирования в ООН, подчеркнув двойные стандарты американской политики.

    США не стали участвовать в конференции ООН по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Госдеп счел конференцию вредной для дипломатии, «пощечиной жертвам 7 октября» и «оскорблением», передает РИА «Новости».

    «А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне – солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?» – заявила Захарова в Telegram.

    Дипломат также напомнила о трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, уточнив, что тогда десятки людей были заживо сожжены киевским режимом. Кроме того, Захарова поставила под сомнение моральность производства патронов на американских заводах для боевиков ВСУ, назвав это оскорблением памяти детей, чьи имена вписаны на Аллее Ангелов в Донецке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Госдеп США назвал намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии сохранения израильской блокады Газы.

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    30 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Главком ВСУ перевел обучение украинских военных под землю

    Главком ВСУ Сырский потребовал вести обучение военных в подземных центрах

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных, максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центру подготовки военных ВСУ.

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский после удара Вооруженных сил России по учебному центру потребовал ужесточить меры безопасности в военных учебных заведениях страны, передает ТАСС. Он отметил, что из-за угрозы со стороны ракет и беспилотников ВС России вся территория Украины находится в зоне риска. По его словам, учебный процесс «должен быть максимально переведен под землю».

    Сырский также указал на необходимость немедленного реагирования на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников. К таким выводам он пришел по итогам доклада заместителя начальника Генштаба ВСУ по вопросам подготовки Игоря Скибюка.

    Ранее в результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области украинские военные понесли потери около 200 убитыми и ранеными.

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины подтвердили потери после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    30 июля 2025, 04:02 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове, Павлограде и Николаеве произошли взрывы, сообщают местные власти и украинские СМИ.

    Кроме того, взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    Воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в соцсетях сообщают, что российские войска нанесли удар комплексом «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области Украины. В ВСУ подтвердили, что в результате удара по учебному подразделению ВСУ есть потери.

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    30 июля 2025, 07:02 • Новости дня
    Жители Херсонской и Запорожской областей объединились против ТЦК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), сообщил источник в российских силовых структурах.

    Среди населения подконтрольных Киеву территорий Херсонской и Запорожской областей наблюдается тенденция к созданию групп для противодействия местным ТЦК, сообщил собеседник ТАСС.

    Уже есть положительные примеры, когда «рекрутам не удалось бусифицировать (мобилизовать) отдельных граждан» благодаря работе этих групп.

    Источник добавил, что сотрудники ТЦК за последнее время стали действовать менее активно, снизив темпы по поиску и насильственной мобилизации населения. Это связано с угрозой ударов по зданиям центров комплектования.

    Также в российских силовых структурах сообщили, что мобилизационная кампания сопровождается насилием, превышением полномочий и коррупцией.

    Ранее в Ровненской области на западе Украины сотрудники ТЦК попытались остановить для мобилизации мотоциклиста, он получил перелом ноги. Также в Полтавской области местные жители заблокировали автобус ТЦК, чтобы несколько мобилизованных смогли сбежать.

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    29 июля 2025, 23:45 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Орловской областью системы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

    БПЛА самолетного типа был сбит около 21.20 мск, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки FPV-дрона на село Карыж в Курской области погиб 19-летний мирный житель. В результате атаки беспилотников на Сальск в Ростовской области погибли три человека.

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