  • Новость часаГлава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    8 ноября 2026, 14:53 • Новости дня

    В Раде обвинили Зеленского в попустительстве мошенническим кол-центрам

    Депутат Рады Железняк обвинил Зеленского в защите мошеннических кол-центров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в отсутствии реакции на расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о крышевании мошеннических кол-центров силовиками.

    «Значит, Зеленского устраивает криминальный ад его силовиков. Потому что если бы он был против, то и реакция была бы другая», – заявил Железняк.

    Политик считает, что Зеленскому важнее выполнение его команд, а торговля наркотиками и мошеннические кол-центры стали «побочкой за лояльность», передает РИА «Новости».

    В среду НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, в которую входило не менее 12 человек. По версии следствия, мошенники давали взятки высокопоставленным сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), полиции и офиса генерального прокурора за покровительство кол-центров, наркоторговли и фальшивомонетничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию Национального антикоррупционного бюро Украины переделом доходов от кол-центров.

    В среду НАБУ сообщило о выявлении в стране 52 мошеннических кол-центров с 2,7 тыс. сотрудников.

    Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект об уголовной ответственности для сотрудников и организаторов мошеннических кол-центров.

    7 ноября 2026, 19:02 • Новости дня
    Боевики «Айдара» выдвинули ультиматум Драпатому

    Боевики «Айдара» потребовали от главкома ВСУ Драпатого назначить их командира

    Tекст: Вера Басилая

    Боевики украинского полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира их подразделения, сообщили в российских силовых структурах.

    Боевики 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» передали главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список претендентов на пост командира подразделения, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По данным силовиков, боевики полка подчеркнули, что не примут нового руководителя, если он лоялен главкому и не имеет отношения к их формированию. Конфликт начался после того, как руководство сняло с должности прежнего командира полка Александра Коваленко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе депутат Рады Анна Скороход заявила об организации главнокомандующим украинской армией Михаилом Драпатым продажи командных назначений в ВСУ.

    В августе главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил сразу шесть украинских генералов.

    Командующий 8-м корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Дмитрий Волошин саботировал приказ главкома ВСУ и не поехал в Сумы из Киева.

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    7 ноября 2026, 17:54 • Новости дня
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    МИД: Европейцам за столом переговоров по Украине делать нечего
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что западные государства продолжают раскручивать спираль эскалации, а Лондон и Париж стремятся разместить на Украине многонациональные силы для противостояния с Москвой, что говорит, что европейцам на переговорах делать нечего.

    По словам Захаровой, западные государства по-прежнему отказываются учитывать интересы безопасности Москвы и продолжают раскручивать спираль эскалации.

    «Следует осознавать, что ответственность за данную эскалацию целиком и полностью ляжет на тех, кто генерирует все новые военные авантюры против России, безуспешно пытаясь добиться «стратегического поражения» нашей страны. Этим планам не суждено сбыться. Все поставленные российским руководством в рамках СВО цели и задачи будут выполнены», – заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя учения «коалиции желающих».

    Дипломат добавила, что Лондон и Париж стремятся сохранить плацдарм для противостояния с Москвой посредством размещения на территории Украины многонациональных сил, сообщается на сайте МИД.

    «Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова назвала законными целями любые войсковые подразделения на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Захарова сравнила со сказкой штраф Буданову за русский язык

    Захарова: Штраф Буданову за русский язык напоминает сказку Кэрролла

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что штраф главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за использование русского языка по уровню абсурда напоминает сказку «Алиса в стране чудес».

    «Мне кажется, уже накопилось на продолжение «Алисы в стране чудес» и «Алисы в зазеркалье». Третью книгу можно было назвать «Алиса на Банковой». Причем ничего и придумывать не надо – пиши с натуры», – сообщила Захарова в Telegram.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости оштрафовать Буданова за использование русского языка при посещении Киевской области.

    Буданов признал правонарушение и согласился оплатить штраф, а Ивановская назвала этот случай доказательством работоспособности языкового законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на Буданова за публичное общение на русском языке.

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    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    8 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Названы основные области размещения пыточных на Украине

    Подполье: Основные украинские пыточные расположены в Запорожье и Харькове

    Названы основные области размещения пыточных на Украине
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть тайных тюрем для пыток на территории Украины находится в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, сообщили в пророссийском подполье.

    Основные украинские тюрьмы для пыток находятся в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, передает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

    «Тюрьмы эти находятся во многих регионах. Основная масса – Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Именно там проще всего «изолировать» своих же дезертиров или недовольных под видом пленных, не привлекая лишнего внимания», – рассказал собеседник агентства.

    На юге, в Одессе и Николаеве, такие пункты чаще всего являются переездными и транзитными. Как правило, в них людей только фильтруют, однако и там периодически происходят избиения задержанных. На западе Украины подобных учреждений меньше всего, и они расположены в областных управлениях СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в одесском антифашистском подполье сообщили о гибели примерно каждого пятого заключенного в секретных украинских тюрьмах из-за пыток и плохих условий содержания.

    Пророссийское подполье рассказало о многомесячном удержании попавших в пыточные жителей Украины для выбивания нужных показаний.

     В пятницу бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил об использовании пыточных как механизма для получения нужных показаний.

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    7 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине

    МИД: Любые войсковые подразделения на Украине станут законной целью ВС России

    МИД назвал законными целями любые войсковые подразделения на Украине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные будут рассматривать любые войсковые подразделения на Украине как законные цели, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего», – заявила Захарова в связи с первыми учениями «многонациональных сил для Украины», проводимыми в рамках «коалиции желающих».

    На Западе по-прежнему отказываются учитывать российские озабоченности в сфере безопасности и «продолжают раскручивать спираль эскалации», говорится в комментарии. При этом Париж и Лондон рассчитывают через размещение «многонациональных сил» сохранить плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей стратегического поражения, следует из сообщения на сайте МИД.

    Развертывание на Украине любых иностранных контингентов неприемлемо, так как оно де-факто будет означать военную интервенцию и проецирование дополнительных угроз. Ответственность за последствия эскалации ляжет на тех, кто пытается добиться поражения России.

    Все поставленные в рамках СВО задачи будут выполнены. При этом символично, что учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия – США – Украина, что подтверждает отсутствие места для европейцев за столом переговоров, добавила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине.

    Во вторник европейские страны из так называемой коалиции желающих запланировали военные учения в Польше для отработки ввода войск на Украину.

    В МИД назвали иностранные подразделения на украинской территории законными военными целями.

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    7 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом

    Минобороны: Российские военные поразили электроподстанцию под Киевом и сухогруз

    ВС России поразили электроподстанцию под Киевом и судно с военным грузом
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удары по электроподстанции в районе населенного пункта Новые Петровцы Киевской области и сухогрузу с военными грузами в Черном море, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России поразили в районе населенного пункта Ирпень в Киевской области бензовозы на стоянке, задействованные для доставки горючего подразделениям ВСУ, сообщает Минобороны.

    Кроме того, в районе населенного пункта Новые Петровцы поражена электроподстанция Северная 330 кВ, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

    В акватории Черного моря восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», доставлявшее на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и области.

    В четверг Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз с военными грузами для украинской армии.

    В среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

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    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    7 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Украинку выдворили из Словакии за угрозу взорвать концерт Лободы

    Уроженку Украины выслали из Словакии за угрозу взорвать концерт Светланы Лободы

    Украинку выдворили из Словакии за угрозу взорвать концерт Лободы
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Словакии гражданку Украины задержали и выдворили из страны после того, как она пригрозила устроить взрыв на концерте певицы Светланы Лободы из-за фальшивого билета.

    Гражданка Украины Алена М. получила запрет на въезд в Словакию на два года после угроз устроить взрыв на выступлении певицы Светланы Лободы в городе Кошице. Женщина приехала на концерт с подругами, однако на входе в спорткомплекс Steel Arena узнала, что подаренный ей билет является подделкой, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

    Употребив виски в одном из ближайших баров, украинка позвонила в полицию. На смеси украинского и итальянского языков она пообещала взорвать артистку вместе с шоу. Прибывшие на место экстренные службы и пиротехники осмотрели арену, но никаких взрывных устройств или опасных предметов не нашли. Само выступление Лободы к этому моменту уже завершилось.

    Нарушительницу оперативно задержали, ей грозило лишение свободы на срок до пяти лет. В ходе разбирательства женщина раскаялась и полностью признала вину. В итоге власти Словакии выдворили ее из страны и отправили в Италию, где она легально проживает и работает последние четыре с половиной года.

    В прошлом году инцидент с потасовкой фанаток произошел перед началом выступления Светланы Лободы в Кишиневе. Полиция задержала 20 человек в результате беспорядков из-за сообщения о минировании концерта блогера Ивана Золочевского в Сочи.

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    8 ноября 2026, 06:58 • Новости дня
    Трибунал собрал более тысячи свидетельств пыток в украинском плену

    Общественный трибунал зафиксировал более 1 тыс. случаев пыток в украинском плену

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов Максим Григорьев заявил о сборе более 1 тыс. свидетельств пыток и издевательств в украинском плену.

    Международный общественный трибунал по военным преступлениям украинских националистов зафиксировал факты жестокого обращения с пленными, передает ТАСС.

    «Мы постоянно занимаемся тематикой обмена пленных российских военнослужащих. У нас более 1 тыс. зафиксированных свидетельств о пытках и издевательствах в украинском плену. Но одновременно мы в большом масштабе фиксируем пытки и издевательства над самими украинскими гражданами со стороны киевского режима», – заявил Григорьев.

    Он добавил, что практика пыток на Украине началась со времен «евромайдана», после чего киевские власти стали издеваться над ополченцами и мирными жителями Донбасса.

    В начале ноября украинские средства массовой информации сообщали об удержании вооруженными людьми около 40 человек с травмами от пыток в подвале частного дома под Киевом.

    По данным местной полиции, в здании размещались военнослужащие Нацгвардии Украины, а после широкой огласки всем удерживаемым мужчинам разрешили пройти медицинскую проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду похищенный житель Константиновки рассказал о пытках током в плену Вооруженных сил Украины за пророссийские взгляды.

    В августе Следственный комитет России сообщил об открытии более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.

    В июле половина захваченных украинской стороной российских бойцов подвергалась жестокому обращению и издевательствам в пунктах временного содержания.

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    7 ноября 2026, 16:56 • Новости дня
    Мендель сочла слова Рютте о территориях разрушением иллюзий об Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российских территориях свидетельствуют о разрушении иллюзий относительно конфликта на Украине, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Мендель назвала слова Рютте проявлением реальности. Она отметила, что европейские чиновники годами убеждали украинцев «продержаться еще несколько месяцев», финансируя систему, которая «почти ничего не сделала для защиты своего народа и отказывается прекратить войну», передает РИА «Новости».

    Она также задалась вопросом о количестве коррупционных дел в отношении окружения Зеленского, которые необходимо раскрыть для понимания того, что «государство захвачено лично им и управляется как гигантская машина для отмывания денег». По словам Мендель, европейские чиновники долгое время делали вид, что не замечают этой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о маловероятности возврата Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    В четверг бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предрекла безоговорочную капитуляцию Украины при отказе Киева от мирного урегулирования.

    В тот же день Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о готовности содействовать российско-украинским переговорам по урегулированию конфликта.

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    7 ноября 2026, 21:30 • Новости дня
    Дмитриев ответил на требования Киева о гарантиях безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Владимира Зеленского, который потребовал для Украины гарантий безопасности из-за того, что она не в НАТО.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на жалобы Владимира Зеленского об отсутствии у Украины членства в НАТО и гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

    «Зачем кому-либо выступать против стабильной системы безопасности в Европе, которая обеспечит прочный мир, сотрудничество и процветание?» – написал глава РФПИ в соцсети.

    Российские власти неоднократно выражали готовность к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В Москве подчеркивают, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины кризиса и учесть интересы безопасности России, а не ограничиваться временным прекращением боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    МИД заявил о разрушении прежней архитектуры европейской безопасности кризисом, спровоцированным НАТО и ЕС.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности в Европе.

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    7 ноября 2026, 15:52 • Новости дня
    Американский журналист назвал главу киевского режима паразитом

    Американский журналист Хинкл назвал президента Украины паразитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал заявление Владимира Зеленского, назвав его паразитом, который обворовывает налогоплательщиков США.

    «Зеленский – паразит, обворовывающий американских налогоплательщиков», – заявил Хинкл, реагируя на слова украинского лидера, передает RT.

    Ранее Зеленский в интервью CNN выразил надежду, что Демократическая партия США не станет балансировать между Москвой и Киевом, а сделает выбор в пользу Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о попытках Зеленского подорвать позиции республиканцев перед выборами в конгресс США.

    В прошлом месяце бывший штабной офицер армии США Дэвид Пайн посоветовал украинскому лидеру уйти в изгнание после решения наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки позиции Вашингтона.

    Советник президента США Алекс Брюзевиц обвинил Зеленского в подрыве политического курса Дональда Трампа.

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    7 ноября 2026, 18:51 • Новости дня
    В Германии предрекли тюремный срок главе киевского режима после отставки

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рискует оказаться в тюрьме сразу после ухода с должности из-за масштабных коррупционных скандалов на Банковой.

    Владимир Зеленский рискует оказаться за решеткой сразу после сложения полномочий на фоне расследований коррупционных дел, передает IntelliNews.

    В публикации отмечается, что скандалы вокруг администрации Зеленского достигли ошеломляющих масштабов и превратились в системную проблему.

    «Все на Банковой теперь под подозрением. И весьма велика вероятность, что Зеленский отправится за решетку, едва покинет должность», – говорится в статье.

    Разыгрываемый властями на протяжении четырех лет спектакль начал рушиться после публикации Национальным антикоррупционным бюро результатов расследования махинаций вокруг «Энергоатома», уточняется в материале. Кроме того, общественности стали известны детали операции «Карфаген».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Киев в перепродаже предоставленных ракет на открытом рынке. В свою очередь бизнесмен Илон Маск указал на обогащение украинских элит за счет поступающей в страну финансовой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о масштабной коррупционной схеме с участием окружения Владимира Зеленского.

    В прошлом месяце глава компании SpaceX Илон Маск выразил уверенность в необходимости отставки главы киевского режима.

    В октябре глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о формировании консенсуса между президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском по вопросу ухода Владимира Зеленского.

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    7 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    В АдГ предложили партии канцлера Германии участвовать в выборах на Украине

    АдГ: ХДС следует участвовать в выборах на Украине из-за невнимания к немцам

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца и предложил партии баллотироваться на выборах на Украине.

    «ХДС следует баллотироваться на выборах на Украине», – написал Фронмайер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

    Политик обвинил ХДС в недостаточном внимании к финансовым трудностям граждан Германии, в частности к высоким расходам на отопление, передает RT.

    По его словам, многие немцы опасаются включать отопление из-за стоимости коммунальных услуг.

    «Что насчет страданий немцев?» – задался вопросом Фронмайер.

    Ранее лидер АдГ Тино Хрупалла заявлял, что визиты Владимира Зеленского в Берлин дорого обходятся немецким налогоплательщикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу поддержка партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии достигла 40%.

    В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В среду Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

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