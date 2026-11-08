В Раде обвинили Зеленского в попустительстве мошенническим кол-центрам

Депутат Рады Железняк обвинил Зеленского в защите мошеннических кол-центров

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Значит, Зеленского устраивает криминальный ад его силовиков. Потому что если бы он был против, то и реакция была бы другая», – заявил Железняк.

Политик считает, что Зеленскому важнее выполнение его команд, а торговля наркотиками и мошеннические кол-центры стали «побочкой за лояльность», передает РИА «Новости».

В среду НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, в которую входило не менее 12 человек. По версии следствия, мошенники давали взятки высокопоставленным сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), полиции и офиса генерального прокурора за покровительство кол-центров, наркоторговли и фальшивомонетничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию Национального антикоррупционного бюро Украины переделом доходов от кол-центров.

В среду НАБУ сообщило о выявлении в стране 52 мошеннических кол-центров с 2,7 тыс. сотрудников.

Ранее депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект об уголовной ответственности для сотрудников и организаторов мошеннических кол-центров.