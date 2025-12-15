Мерц: ФРГ намерена потратить 11 млрд евро на военную помощь Киеву в 2026 году

Мерц: Германия потратила 76 млрд евро на военную и гражданскую помощь Киеву

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Мерц, Германия оказала Киеву поддержку с начала СВО в размере около 40 млрд евро. По его словам, ФРГ также выделила 36 млрд евро на гражданскую помощь», передает ТАСС.

Мерц выразил надежду на то, что в следующем году страна сможет выделить Украине еще более «11 млрд евро на военную поддержку».

На форуме он также объявил о немедленном выделении 170 млн евро для обеспечения энергоснабжения Украины.

Ранее в понедельник на форуме министр экономики Катерина Райхе сообщила, что правительство ФРГ запустит новый механизм поддержки частных инвестиций на Украине общим объемом 45 млн евро.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что в 2025 году Евросоюз выделил на поставки вооружений на Украину рекордную сумму с начала спецоперации – 27 млрд евро.

Напомним, Совет ЕС одобрил выделение Киеву 2,3 млрд евро помощи.