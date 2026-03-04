  • Новость часаПутин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован подлодкой США
    Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей из ОАЭ
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране
    The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 22:27 • Новости дня

    Пентагон назвал выгодным для США усиление обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что усиление оборонных возможностей Украины отвечает интересам Вашингтона.

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в защищенности Киева, передает ТАСС.

    «Что касается поддержки Украины, в наших интересах, чтобы Украина была хорошо защищена. <…> Мы сыграли важную роль в разработке программы PURL, которая нужна для продажи американских вооружений в Европу, а затем из Европы на Украину», – сказал чиновник.

    При этом представитель Пентагона уклонился от прямого ответа на вопрос о будущей роли Соединенных Штатов в обеспечении безопасности республики. Колби отметил, что не хотел бы забегать вперед до завершения переговорного процесса. Тем не менее он добавил, что Америка сохранит за собой ключевую функцию в вопросах стабильности Европы в целом.

    Дональд Трамп заявлял, что Североатлантический альянс полностью оплачивает все американское вооружение, которое поставляется на Украину.

    Пентагон призывал страны НАТО нарастить закупки американского оружия для нужд ВСУ в рамках специальной программы.

    Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    СМИ писали, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что война на Ближнем Востоке подрывает украинскую систему противовоздушной обороны.

    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    4 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    @ IMAGO/Bergmann,Guido/BPA/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.

    Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

    «Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

    Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

    В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

    СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.

    4 марта 2026, 15:06 • Новости дня
    Кабмин Словакии одобрил прекращение соглашения об энергопомощи Украине
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии, включая действия компании SEPS.

    Кабинет министров Словакии на заседании в среду одобрил расторжение соглашения с Украиной о помощи аварийными поставками электроэнергии, передает РИА «Новости».

    Согласно опубликованным на сайте правительства документам, речь идет о договоре между словацким оператором системы передачи электроэнергии SEPS и украинской компанией Ukrenergo.

    В постановлении говорится: «Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии». Таким образом, Словакия официально запускает процедуру расторжения энергетического сотрудничества с соседней страной по данному направлению.

    Ранее соглашение предусматривало возможность быстро направлять электроэнергию на Украину в экстренных случаях. Причины разрыва соглашения в документах не уточняются. Решение вступит в силу после выполнения всех необходимых процедур на уровне операторов и министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны киевских властей из-за закупок российской нефти.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о договоренности с Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    3 марта 2026, 22:36 • Новости дня
    Мобилизованный закарпатский венгр попросил Орбана забрать его из плена

    Tекст: Вера Басилая

    Закарпатский венгр Альберт Роман, находящийся в российском плену, обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой вернуть его на родину, отметив хорошее обращение российских военных.

    Принудительно мобилизованный на Украине закарпатский венгр Альберт Роман, попавший в плен к российским военным, записал видеообращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и министру иностранных дел Петеру Сийярто с просьбой вернуть его в Венгрию, передает РИА «Новости».

    «Меня зовут Альберт Роман. Я родился 22 августа 1978 года в Унгваре. Я гражданин Украины и Венгрии, имею двойное гражданство. Я хотел бы попросить Виктора Орбана и Петера Сийярто позаботиться обо мне, я оказался в российском плену», – заявил пленный.

    По словам Романа, его насильно мобилизовали сотрудники украинского военкомата, несмотря на наличие у него менингита, старых переломов и 11 сотрясений мозга. Он рассказал, что на фронте получил ранения и две недели оставался без помощи, вынужденный пить собственную мочу из-за отсутствия воды.

    Роман подчеркнул, что украинские власти не оказали ему поддержки и не эвакуировали, несмотря на его просьбы. В то же время российские военные, по его словам, оказали ему медицинскую помощь и обработали раны. Роман обратился к Орбану с просьбой забрать его домой в Венгрию.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что украинцы массово пытаются покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая, по его словам, превратилась в «охоту на людей». За последний год власти Венгрии сообщили о гибели двух закарпатских венгров, мобилизованных на Украине.

    МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    Венгерские власти запретили въезд в страну гражданам Украины, которых сочли причастными к силовой мобилизации после гибели закарпатских венгров.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию с избиениями и смертями на Украине позорным явлением для Европы XXI века.

    4 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Кирово-Чепецке утром в среду была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших не зарегистрировано, ситуация остается под контролем оперативных служб, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

    Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали город Кирово-Чепецк. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте продолжают работать представители оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем властей региона.

    Губернатор напомнил, что антитеррористическая комиссия Кировской области запретила размещать фото, видео и сообщения о месте падения дронов в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах. По словам Соколова, этот запрет необходим для обеспечения безопасности жителей, предприятий и организаций. Он также обратился к жителям региона с призывом строго соблюдать данное требование.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционный формат из-за угрозы падения БПЛА.

    МЧС сообщало об опасности атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    4 марта 2026, 07:28 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над страной, сообщило Минобороны.

    Над Волгоградской областью уничтожили 21 БПЛА, над Ростовской и Белгородской – по четыре, указало ведомство в Max.

    Также два дрона нейтрализовали над Астраханской областью, и еще один – над Курской.

    Вечером во вторник над Россией за три часа сбили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

    В ночь с понедельника на вторник над страной уничтожили 16 украинских БПЛА.

    4 марта 2026, 08:58 • Новости дня
    Боевики «Кракена» отказались выполнять задачи на линии боевого соприкосновения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (террористическая организация, запрещена в России) отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили в российских силовых структурах.

    Неонацисты из подразделения главного управления разведки Украины «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России) отказываются выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости». Информацию об этом сообщили в российских силовых структурах.

    По словам источника агентства, бойцы «Кракена» в течение нескольких недель не выходят на выполнение заданий, требуя поставки нового вооружения и «волонтерских автомобилей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков подразделения «Кракен» в ходе освобождения Берестка. Украинского боксера из того же подразделения ранее осудили за теракт на территории России. Российские силовики рассказали о расширении кладбища военнослужащих ВСУ в Харькове.

    3 марта 2026, 23:40 • Новости дня
    Силы ПВО за три часа сбили 38 беспилотников над тремя регионами России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны России за три часа сбили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В сообщении министерства уточняется: «в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что 34 БПЛА были ликвидированы над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Волгоградской области.

    Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников.

    Напомним, во вторник подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    4 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Захарова высмеяла идею Зеленского «отправить специалистов» на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла трагикомичной и показательной готовность украинского лидера направить военных специалистов для участия в ближневосточном противостоянии.

    Заявление Владимира Зеленского о готовности отправить украинских «специалистов» в зону конфликта на Ближнем Востоке прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

    Она отметила, что подобные инициативы киевских властей выглядят «и смех, и грех», добавив, что несмотря на трагичность ситуации в регионе, этот жест весьма показателен.

    Захарова также прокомментировала заявления Литвы, которая не исключила отправку своих военных против Ирана, проведя параллель с действиями Украины. По ее словам, власти Украины готовы всегда «отдать лучшее», если их об этом попросят.

    Отвечая на вопрос о масштабе конфликта на Ближнем Востоке, Захарова заявила, что он уже не ограничивается одним регионом, поскольку в него вовлечены несколько континентов. Она отметила, что даже Австралия затронута, так как часть ее военного контингента находилась на базах, оказавшихся в зоне боевых действий.

    Ранее советник президента Литвы сообщила о готовности Вильнюса рассмотреть возможность отправки войск против Ирана.

    Владимир Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США.

    Мария Захарова ранее назвала ситуацию на Ближнем Востоке беспрецедентно трагичной.

    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    4 марта 2026, 08:07 • Новости дня
    В подвалах Гуляйполя нашли тела расстрелянных мирных жителей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    После освобождения города Гуляйполе в Запорожской области в погребах жилых домов нашли тела убитых украинскими боевиками гражданских лиц, сообщил беженец Андрей Терехов.

    Трупы людей находились в подвальных помещениях частных домовладений, сказал Терехов РИА «Новости».

    В январе посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщал о гибели 130 человек в результате действий украинских военных в Селидово.

    В начале прошлого года жители Курской области заявляли о расстрелах мирных жителей иностранными наемниками. В тот же период очевидец из Новогродовки рассказывал об обнаружении в подвале тел убитых бойцами ВСУ гражданских лиц.

    4 марта 2026, 06:12 • Новости дня
    Богомаз: ВСУ атаковали электричку в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов попытались ударить по электропоезду в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Атака проводилась с помощью дронов–камикадзе в поселке Суземка, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

    Никто не пострадал, повреждения получила кабина машиниста.

    Богомаз отметил, что при этом движение поездов не было нарушено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    В начале марта трое мирных жителей в Суземке получили ранения при атаке дрона. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками село Подывотье Севского района.

