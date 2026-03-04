Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.12 комментариев
Пентагон опубликовал видео удара по иранскому кораблю
Министерство войны США разместило в соцсети двадцатисекундную запись поражения иранского корабля, зафиксированную через перископ подлодки.
Пентагон опубликовал видеозапись момента удара по иранскому военному кораблю. Ролик длится 20 секунд и размещен в официальном аккаунте министерства войны США в социальной сети.. На кадрах через перископ показано попадание торпеды в кормовую часть иранского судна, передает РИА «Новости».
Ранее министр войны США Пит Хегсет рассказал журналистам, что американская подводная лодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По словам Хегсета, применение торпеды стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн добавил, что с учетом уничтоженного корабля общее число пораженных иранских военных судов превысило 20.
Ранее спасатели извлекли по меньшей мере 80 тел после затопления иранского фрегата у побережья Шри-Ланки.
Часть спасенных остается в тяжелом состоянии. При атаке подлодки на иранский военный корабль пропал без вести 101 моряк.
США ранее заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и одной подлодки.