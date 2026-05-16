Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Великой Шапковки, Гороховатки, Студенока, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лиман, Маяков, Святогорска и Сидорово Донецкой народной республики (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Великой Писаревкой, Запсельем, Новой Сечью, Поповкой, Хотенью и Червоной Зарей в Сумской области.

А в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны возле Бударкок, Волоховки, Гранова, Митрофановки и Рясного, отчитались в Минобороны.

При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих и бронемашину.

Параллельно подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Артема, Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Рай-Александровки и Тихоновки ДНР.

Противник при этом потерял до 105 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Василевки, Доброполья, Новофедоровки, Святогоровки, Сергеевки ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 270 военнослужащих и девять бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, об освобождении Боровой утром в субботу в ходе посещения группировки «Запад» сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Накануне российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

Ранее они взяли под контрль Николаевку в ДНР.