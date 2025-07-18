На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Киевский сотрудник военкомата забил мобилизованного до смерти
В Киеве мобилизованный скончался от побоев сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкоматов) после того, как его не приняли в учебные части из-за проблем со здоровьем, пишут украинские СМИ.
Печерский райсуд Киева оставил под стражей военнослужащего взвода охраны сборного пункта городского военкомата, подозреваемого в превышении полномочий при выполнении служебного задания по «поставке мобилизационных ресурсов», передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в мае: мобилизованный мужчина после признания годным был отправлен в две учебные части, но из-за травмы бедра и варикоза его везде не приняли. Подобных случаев, по данным издания, было много.
По дороге из Львовской области в Киев мобилизованный, находясь в автобусе, начал вести себя неадекватно после употребления энергетика. За это, как утверждает газета, сотрудник военкомата избивал его по дороге, бил по голове и по телу, прыгал на груди, применял электрошокер. По приезду мужчина был выброшен из автобуса на плац. Позже его нашли мертвым прохожие.
Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти стали травмы головы и груди, переломы ребер и повреждение внутренних органов. 11 мая подозреваемому предъявили обвинение по статье о превышении военных полномочий с применением насилия, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения. Он находится под стражей и может получить до 12 лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мобилизованный украинец во время стрельб в учебном центре Черниговской области открыл огонь по инструкторам, в результате чего погибли двое военнослужащих.