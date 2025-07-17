Полонист оценил закон Рады о терроре и репрессиях против украинцев в Польше

Полонист Стремидловский: Украина подтверждает статус врага Польши

Tекст: Анастасия Куликова

«С исторической точки зрения депортация украинцев из Польши – это вздор», – подчеркнул полонист Станислав Стремидловский. По его мнению, на Украине решили таким законопроектом ответить на претензии в контексте Волынской резни. «Разница состоит в том, что украинские националисты на Волыни зверски убили огромное число поляков, в то время как после операции «Висла» переселенцы не были уничтожены и, более того, чувствовали себя вполне нормально», – уточнил эксперт.

Неслучайно именно сейчас Киев поднял этот вопрос, считает собеседник. «Это связано не столько с историей, сколько с политикой. Украина и Польша расходятся во взглядах и проводимых руководством стран курсах», – напомнил Стремидловский. Он выразил надежду, что теперь для польского населения наступит момент прозрения: «Украинцы – не друзья поляков и «не стена перед Россией», а их настоящие враги».

Решение Киева признать переселение депортацией будет воспринято в Варшаве нервозно, но инструментов воздействия на соседнюю страну у властей республики почти нет. «Разговоры о том, что Польша заставит украинцев ответить, – пустые. Она не в силах закрыть аэропорт в Жешуве, что грозился сделать уходящий с поста президента Анджей Дуда. Максимум, что по зебам полякам, – это сорвать процесс принятия Украины в ЕС», – заключил Стремидловский.

Ранее Верховная рада приняла законопроект о признании депортированными украинцев, которые были выселены с территории Польши в период с 1944 по 1951 годы. Отмечается, что «депортации проводились с грубым нарушением прав человека – применением террора, репрессий, конфискаций».

«Помимо признания статуса депортированных и гарантий государственной поддержки пострадавшим или их потомкам, Украина также берет на себя обязанность чтить память об этих депортациях», – говорится в документе.

Речь идет о так называемых Люблинских соглашениях – договорах, заключенных Польским комитетом национального освобождения с правительствами Белорусской, Украинской и Литовской ССР. По разным данным, за несколько лет из Польши было выселено около 500 тыс. украинцев, из СССР в Польшу переселили около 1,1 млн человек.

Напомним, в конце августа 2024 года Дмитрий Кулеба, занимавший на тот момент пост главы МИД Украины, пообещал, что Киев не будет препятствовать Польше в проведении эксгумации жертв Волынской резни, однако попросил поляков чтить память украинцев, пострадавших в ходе операции «Висла» в апреле 1947 года, когда их переселили с юго-восточных земель Польши на север и запад страны. Это спровоцировало скандал, о чем писала газета ВЗГЛЯД,

Отметим, в 1943 году члены Украинской повстанческой армии (УПА) зверски уничтожили на Волыни и в других регионах от 50 до 60 тыс. поляков. Спустя несколько лет Войско польское в рамках операции «Висла» переселило 137 тыс. украинцев, которые Варшавой рассматривались как база для социальной и хозяйственной мобилизации в интересах ОУН и УПА.

При этом некоторые националисты, бежавшие в США и Канаду, описывали эти события как «депортацию украинцев с этнических украинских территорий коммунистическим режимом Польши», после чего УПА в пределах Польши перестала существовать как организованная сила. Москва же этому не препятствовала, так как сама решала схожие задачи на Западной Украине.

Кроме того, операция «Висла» была эхом широкого обмена населением между Польшей и Советской Россией: в СССР ехали русские, украинцы, белорусы, литовцы и русины (около 1,8 млн человек), а в обратную сторону – поляки и евреи (около 530 тыс. человек). При этом те украинцы, которые отказались переезжать в СССР, и стали целью операции «Висла».

Спустя год после заявления Кулебы, в июне 2025 года, в отношениях между Киевом и Варшавой вспыхнул новый скандал. Так, украинское внешнеполитическое ведомство болезненно отреагировал на новую формулировку названия дня памяти в Польше, который посвящен жертвам Волынской резни. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты прогнозировали: диалог между двумя странами продолжит ухудшаться, поскольку антиукраинская риторика становится одним из важнейших факторов польской внутренней политики.