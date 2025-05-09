Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
В Раде назвали цену откупа от призыва в Киеве
Депутат Рады Дубинский: Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет пять тысяч долларов
Стоимость получения освобождения от мобилизации в Киеве оценивается в пять тысяч долларов по установленной для всех военкоматов таксе, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
Дубинский в своем Telegram-канале заявил о существовании централизованной таксы для всех киевских военкоматов. По его словам, стоимость освобождения от мобилизации составляет пять тысяч долларов. Дубинский отметил, что такой порядок действует во всех военкоматах столицы Украины.
«Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет пять тысяч долларов. Это централизованная такса, установленная для всех военкоматов столицы. При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, это 7,5 млн долларов в месяц. Ну кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?» – заявил Дубинский.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о риске потери трети армии Украины при демобилизации.