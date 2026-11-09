Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Воронин: Соглашение с Киевом сделало Молдавию военной мишенью
Бывший президент Молдавии Воронин раскритиковал военное соглашение с Украиной
Бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил, что подписание оборонного соглашения с Украиной втягивает Кишинев в вооруженный конфликт и делает территорию страны прямой военной мишенью.
Подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной является верхом политического безумия и грубо нарушает нейтральный статус Молдавии, передает РИА «Новости».
«Подписание военного соглашения с Украиной, координация с Киевом по системам ПВО и беспилотникам – это верх политического безумия. Если бы их головы соображали, они бы понимали: де-факто это означает втягивание нейтральной Молдавии в конфликт, что превращает нашу территорию в прямую военную мишень», – заявил Воронин.
По словам политика, действующее руководство страны разрушило баланс, благодаря которому республика служила связующим звеном между Западом и Востоком. Депутат подчеркнул, что власти управляются извне и совершают государственное преступление, занимаясь милитаризацией вопреки закрепленному в конституции постоянному нейтралитету.
Бывший глава государства также раскритиковал Национальную стратегию обороны, назвав ее проявлением угодничества перед Евросоюзом. Он отметил, что Брюссель поставил перед Кишиневом задачу за десять лет подняться в мировом военном рейтинге со 144-го на 134-е место. По мнению Воронина, перевод Молдавии на военные рельсы и закупка вооружений НАТО за спиной граждан являются прямым предательством национальных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее третий президент республики Владимир Воронин заявил о намеренной инсценировке властями Молдавии обнаружения упавших беспилотников.
Премьер-министр Молдавии Василий Тофан выразил намерение Кишинева получить украинские перехватчики дронов.
Молдавский премьер-министр сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве в военно-технической сфере между Киевом и Кишиневом.