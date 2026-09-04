Турция сообщила о координации с США инициатив по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Анкара также внимательно следит за взаимодействием между Вашингтоном и Москвой, передает РИА «Новости».

«Турция координирует с США посреднические инициативы по Украине и внимательно следит за контактами между Вашингтоном и Москвой. Анкара поддерживает контакты со всеми сторонами и считает важным сохранять дипломатические каналы открытыми», – сообщил источник в турецком правительстве.

Он подчеркнул готовность Анкары содействовать любым инициативам, ведущим к прекращению огня. По его словам, турецкая сторона тщательно оценивает контакты США и России, так как они напрямую влияют на перспективы мирных переговоров. Прямые связи с Москвой и Киевом позволяют Турции оценивать возможности дипломатического урегулирования.

Кроме того, Турция обсуждает с Россией и Украиной собственные предложения по безопасности судоходства в Черном море. Детали этих наработок пока не раскрываются до согласования со всеми сторонами. Анкара считает безопасность морских перевозок отдельным важным направлением, так как инциденты в акватории создают риски для международной торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа турецкая сторона продолжила контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море.

До этого представители республики провели закрытые консультации для создания механизма предотвращения атак на гражданские суда.

Глава МИД Турции Хакан Фидан передал сторонам конфликта предложение о моратории на военные действия.