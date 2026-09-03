Глава МИД Украины Сибига дал интервью на русском языке

Авиаэксперт: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании

Авиаэксперт Гусаров: Угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании

Tекст: Татьяна Косолапова

Международная организация гражданской авиации (ICAO) выступила с заявлением в ответ на угрозы Киева в адрес российского воздушного пространства. Там напомнили, что конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства обеспечивать защиту гражданских судов и запрещает применение против них оружия. Одновременно организация сообщила, что обновит руководство по безопасности полетов над зонами конфликтов, чтобы власти и авиакомпании могли эффективнее оценивать риски от преднамеренных враждебных действий.



«ИКАО совсем промолчать не смогла, но и реальную оценку неправомерным, незаконным действиям и заявлениям Украины давать не захотела, поэтому решила отделаться общими словами. Организация фактически намекнула, что прежние положения устарели и в новых реалиях на них уже нельзя опираться, а значит, документы будут пересматриваться. Это удобная позиция, при которой можно ничего конкретного не заявлять по существу. По сути, за громкими формулировками о новых угрозах не стоит никакой прямой реакции на то, что делает Киев», – говорит Гусаров.

Отдельно в ИКАО указали, что государства – члены организации обязаны обеспечивать безопасность полетов гражданской авиации, однако там же уточняется, что речь идет о безопасности в собственном воздушном пространстве, замечает собеседник. Это значит, что ответственность вновь возложили на Россию, ведь, несмотря на заявления Зеленского, именно она должна гарантировать безопасность гражданских рейсов. Подобный подход ничего не дает, а пересмотр документов ничего не изменит, считает он. Авиация по-прежнему будет отвечать за все происходящее, и никаких новых механизмов защиты решение ИКАО не создает.

«Они запустили процесс пересмотра документов, но это очень длительная и большая работа. Это не просто какие-то положения, здесь требуется согласование и выработка новых норм, а такой процесс может тянуться и полгода. Фактически ИКАО условно дала себе отсрочку, отсрочку от оценки действий Украины. Пока идет вся эта процедура, от организации не нужно ждать никаких конкретных выводов», – отмечает эксперт.

Зарубежные авиакомпании на угрозы Зеленского фактически никак не отреагировали, замечает он. Единственным исключением стала турецкая чартерная авиакомпания, которая приостановила полеты, но буквально в тот же день объяснила остановку техническими и организационными моментами и заявила, что все рейсы будут возобновлены и выполнены в полном объеме. Позже уточнили, что перевозчику требовалось обновить некий устаревший документ, речь шла о сугубо техническом вопросе. Ни одна авиакомпания не сослалась на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского и не прекратила из-за него полеты, а совпадение по времени, скорее всего, осталось лишь совпадением.

«Роста цен на билеты я в связи с этим не жду, потому что цены сегодня определяет рынок. Для обычных пассажиров возможны разве что более частые задержки рейсов из-за периодических налетов, но не более того. Если цены и вырастут, то повлияют на это совсем другие факторы, например стоимость керосина. Именно топливо влияет на билеты куда сильнее, чем все остальное», – заключил Гусаров.

На фоне угроз Зеленского в адрес гражданской авиации турецкая авиакомпания Pegasus отменила на 2 сентября 12 рейсов во Внуково и обратно, предложив пассажирам вернуть деньги или перенести вылет, что в аэропорту связали с особым режимом работы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что об уходе турецких перевозчиков с российского рынка речи не идет, а отмены рейсов носили точечный и ситуативный характер и случались и раньше.

Позже министр транспорта Андрей Никитин заявил, что иностранные авиакомпании обратились к российским властям за разъяснениями и получили все необходимые ответы. По его словам, абсолютное большинство зарубежных перевозчиков тесно сотрудничает с Москвой и хорошо понимает действующие стандарты безопасности полетов.