ЦБ сообщил о росте международных резервов России

Анпилогов: Украинские дроны не способны угрожать пассажирским самолетам в воздухе

Tекст: Олег Исайченко

«Любые страхи, которые могут возникнуть у россиян в связи с угрозами Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации, – беспочвенны», – заверил военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, если говорить о беспилотниках коптерного типа, то они зачастую обладают теми же ограничениями, что и вертолеты. «Это можно сравнить с проблемой альпинистов: если кто-то попадает в беду выше определенной высоты, его просто не могут эвакуировать при помощи «вертушки», – объясняет он.

Причина – в разреженном воздухе. «В таких условиях машина не способна создавать достаточную подъемную силу для полета. Беспилотнику приходится еще сложнее – у него меньше двигатель и значительно меньше запас мощности. Как следствие, его практический потолок значительно ниже, чем у вертолета», – продолжил аналитик.

Схожая проблема возникает и у БПЛА самолетного типа. Из-за своих технических характеристик они также не всегда способны подняться на высоту около 10 тыс. метров, на которой обычно проходят эшелоны гражданской авиации.

Кроме того, говорит собеседник, свою роль играет фактор скорости. «Чтобы беспилотник мог повредить борт, летящий на крейсерской скорости, он и сам должен двигаться с сопоставимой скоростью. Учитывая, что пассажирский самолет разгоняется до 900 км/ч, БПЛА всегда будет находиться в позиции догоняющего», – поясняет Анпилогов.

Он также указал, что столкновение на встречном курсе, с точки зрения теории вероятностей, практически невозможно.

Впрочем, оговорился спикер, определенный риск сохраняется на этапе взлета и посадки гражданского борта, а также во время стоянки. «Однако здесь начинают действовать другие факторы. Современный аэропорт – это не просто взлетно-посадочная полоса в чистом поле. Это серьезный инженерный объект с несколькими контурами защиты и системами обнаружения», – обращает внимание эксперт.

В арсенале воздушных гаваней также есть различные противодронные ружья, отдельные системы пушечного и пулеметного вооружения, а порой и ракетные комплексы или мобильные огневые группы (МОГ), перечислил аналитик.

«При этом в случае угрозы массированного налета дронов вводится план «Ковер». Все его существенные детали закрыты для публики. Однако все мы знаем, что основной пункт – приостановка работы воздушной гавани, экстренная посадка бортов, находящихся в воздухе, или их перенаправление на запасные аэродромы», – рассуждает специалист.

По его словам, единственная реальная трудность, с которой могут столкнуться пассажиры, – это уже в некотором смысле привычные переносы или отмены рейсов. Но и это не может продолжаться слишком долго.

«Любая попытка надолго парализовать воздушный узел финансово обойдется Украине крайне дорого. Математика проста: согласно данным из открытых источников, эффективность российской ПВО уже достигает 95–97%. Если противник запустит тысячу БПЛА стоимостью 50 тыс. долларов каждый, 950–970 будут сбиты. Это почти 50 млн долларов. А эффект нулевой», – привел пример аналитик.

«Наконец, остается лишь вариант откровенной диверсии, схожей с операцией «Паутина». Однако стоит понимать, что эта авантюра была успешна лишь отчасти и то – преимущественно за счет неожиданности. За почти два года, которые прошли с того времени, противник не смог реализовать ничего подобного. А все ошибки в России были учтены и отработаны», – заключил Анпилогов.

Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.