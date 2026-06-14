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Путин пожелал удачи продвигающимся к Запорожью российским бойцам
Президент России Владимир Путин в ходе неформального общения в Кремле с участниками специальной военной операции по случаю Дня России пожелал удачи бойцам, которые продвигаются к Запорожью.
Во время беседы Владимир Путин обратился к бойцу группировки «Днепр» с вопросом: «Постепенно подбираетесь к Запорожью?», передает РИА «Новости».
Военнослужащий подтвердил продвижение российских сил на данном направлении. После этого президент пожелал участнику спецоперации удачи в выполнении боевых задач. Кадры неформального разговора опубликовал журналист Павел Зарубин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России призвал участников спецоперации открыто поделиться мыслями о текущей ситуации на передовой.
Глава государства оценил численность российской военной группировки в зоне боевых действий в 700 тыс. человек.
Месяцем ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Чаривное в Запорожской области.