В Крыму стартовала программа творческого развития ветеранов и участников СВО
В Академии творческих индустрий «Меганом» на базе проекта «Таврида.АРТ» началась флагманская программа «#СВОяКУЛЬТУРА».
Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России и фонда «Защитники Отечества». Ее главная цель – профессиональное и творческое развитие ветеранов и участников специальной военной операции, а также их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В программе принимают участие 40 представителей из 25 регионов страны. Все они – участники и ветераны СВО, заинтересованные развиваться через литературу, театр, кино, музыку и живопись. Слушателям расскажут о возможностях профобучения и карьерного роста, а также о трудоустройстве и проектной работе.
«Эта программа для меня как глоток свежего воздуха и возможность реализовать тот талант, который во мне сидит», – поделилась впечатлениями участница программы Валерия Валинкевич, приехавшая на проект прямо из зоны специальной военной операции. Девушка раньше работала артисткой в доме культуры, а сейчас учит солдат работе с БПЛА и рисует портреты сослуживцев под названием «Лица СВО».
Среди участников – ветеран из Москвы Владимир Земсков, награжденный орденом Мужества. Сейчас он работает над второй частью автобиографической книги, в которой расскажет о реабилитации после ранения и стремится помочь своим опытом другим бойцам. Завершение программы предполагает формирование индивидуальных траекторий для развития каждого участника в культуре, организации и просветительской деятельности.