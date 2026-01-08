Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.15 комментариев
Ространснадзор объяснил возвращение самолета Utair вибрацией двигателя
Экипаж самолёта Boeing 767‑200 авиакомпании Utair принял решение вернуться в Дубай после возникновения вибрации во второй силовой установке во время рейса, сообщили в Ространснадзоре.
Ространснадзор взял на контроль ситуацию с самолетом Utair, который вернулся в Дубай из-за вибрации силовой установки, передает Telegram-канал Ространснадзора.
Самолет Boeing 767-200 с регистрационным номером 73081 выполнял рейс из Дубая в Москву, когда экипаж обнаружил вибрацию второй силовой установки и принял решение вернуться в аэропорт вылета.
В ведомстве сообщают, что организован комплекс мероприятий по изучению всех обстоятельств происшествия. Контрольные службы уже наладили взаимодействие с авиакомпанией Utair для получения оперативных данных и необходимых документов, а также начали анализировать технические параметры полета и действия экипажа.
Особое внимание уделяется ситуации с пассажирами, чьи планы были нарушены из-за задержки рейса. Ространснадзор контролирует, как перевозчик выполняет требования по информированию, размещению и обслуживанию клиентов при вынужденной задержке.
В ходе расследования специалисты дадут объективную правовую оценку инциденту и определят его причины. В случае выявления нарушений будут приняты меры инспекторского реагирования, а права пассажиров останутся под контролем Ространснадзора.
Ранее сообщалось что самолет авиакомпании Utair, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт Аль-Мактум по техническим причинам.
Пассажиры рейса Utair, вернувшегося в Дубай, получат питание и при необходимости будут размещены в гостинице.