Минфин США разрешил перепродажу венесуэльской нефти на Кубу

OFAC: США решили разрешить перепродажу венесуэльской нефти на Кубу

Tекст: Вера Басилая

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило о готовности рассматривать заявки на соответствующие лицензии, передает РИА «Новости». Ведомство уточнило условия выдачи разрешений в специальном разделе своего сайта.

«OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе», – подчеркивается в сообщении.

Данная мера распространяется исключительно на коммерческое и гуманитарное использование сырья. При этом операции, связанные с кубинскими военными, спецслужбами или госучреждениями, под действие льготной политики не подпадают.

В конце января президент Дональд Трамп утвердил указ о возможных пошлинах для поставщиков топлива в Гавану. Посол России Виктор Коронелли ранее указывал на обострение дефицита горючего на острове из-за прекращения венесуэльского импорта.

Минфин США в феврале запретил транзакции с Кубой в рамках лицензии на операции с венесуэльской нефтью.

Посольство России на Кубе назвало фейком сообщения о направлении в порт Гаваны российского судна с 200 тыс. баррелей нефти.

Вице-премьер Александр Новак заявил о работе по оказанию помощи Кубе из-за перебоев с топливом.

Куба осудила введение США полной блокады поставок топлива на остров.