У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».13 комментариев
Минфин США разрешил перепродажу венесуэльской нефти на Кубу
OFAC: США решили разрешить перепродажу венесуэльской нефти на Кубу
Власти США позволят коммерческие и гуманитарные поставки нефти венесуэльского происхождения на Кубу, исключая сделки с военными структурами, сообщило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщило о готовности рассматривать заявки на соответствующие лицензии, передает РИА «Новости». Ведомство уточнило условия выдачи разрешений в специальном разделе своего сайта.
«OFAC будет применять благоприятную лицензионную политику в отношении отдельных заявок на получение лицензий, предусматривающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе», – подчеркивается в сообщении.
Данная мера распространяется исключительно на коммерческое и гуманитарное использование сырья. При этом операции, связанные с кубинскими военными, спецслужбами или госучреждениями, под действие льготной политики не подпадают.
В конце января президент Дональд Трамп утвердил указ о возможных пошлинах для поставщиков топлива в Гавану. Посол России Виктор Коронелли ранее указывал на обострение дефицита горючего на острове из-за прекращения венесуэльского импорта.
Минфин США в феврале запретил транзакции с Кубой в рамках лицензии на операции с венесуэльской нефтью.
Посольство России на Кубе назвало фейком сообщения о направлении в порт Гаваны российского судна с 200 тыс. баррелей нефти.
Вице-премьер Александр Новак заявил о работе по оказанию помощи Кубе из-за перебоев с топливом.
Куба осудила введение США полной блокады поставок топлива на остров.