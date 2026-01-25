Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро
Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Россия настаивает на немедленном освобождении венесуэльского президента Николаса Мадуро, который был захвачен и вывезен из Венесуэлы в США, передает ТАСС. Об этом в интервью агентству заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул: «Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, – это освобождение Мадуро и его супруги». Он отметил, что после случившегося Россия считает необходимым настаивать на освобождении президента Венесуэлы.
Дипломат также добавил, что вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро является вторичным. По словам Рябкова, обсуждать дальнейшие шаги преждевременно, пока не решена главная задача – освобождение президента страны.
Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон провел грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, а теперь угрожает Кубе и другим странам Латинской Америки.