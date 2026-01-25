Рябков заявил о требовании России освободить Мадуро

Tекст: Ольга Иванова

Россия настаивает на немедленном освобождении венесуэльского президента Николаса Мадуро, который был захвачен и вывезен из Венесуэлы в США, передает ТАСС. Об этом в интервью агентству заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул: «Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, – это освобождение Мадуро и его супруги». Он отметил, что после случившегося Россия считает необходимым настаивать на освобождении президента Венесуэлы.

Дипломат также добавил, что вопрос о возможном предоставлении убежища Мадуро является вторичным. По словам Рябкова, обсуждать дальнейшие шаги преждевременно, пока не решена главная задача – освобождение президента страны.

Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.



Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон провел грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, а теперь угрожает Кубе и другим странам Латинской Америки.



