  Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    Курс доллара превысил отметку в 87 рублей
    Словения призвала ЕС расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 14:07 • Новости дня

    Дмитриев предложил ЕС восстановить «Северный поток» за европейский счет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность восстановления «Северного потока» из-за роста цен на газ, но при этом все расходы должны лечь на европейскую сторону.

    По его словам, цена на природный газ в ЕС выросла на 26%, а к 2026 году этот показатель может превысить первоначальные прогнозы более чем вдвое, передает РИА «Новости».

    «Цена на природный газ в ЕС сегодня выросла на 26%. И это еще не все! Цена на газ в ЕС в 2026 году более чем вдвое превысит первоначальный прогноз», – написал Дмитриев в соцсетях. Он также отметил, что европейские «поджигатели войны» теперь ностальгируют по «Северному потоку».

    Дмитриев добавил, что завтра Евросоюзу стоит обсудить возможность восстановления «Северного потока» – но исключительно за счет собственных средств.

    Ранее немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв Украиной газопровода «Северный поток» был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и пространства ЕС в целом с точки зрения энергетической безопасности.

    16 марта 2026, 20:46 • Новости дня
    ЕС отказался отправить военные корабли в Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не поддержали предложение отправить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Это не наша война, не мы начинали ее», – подчеркнула она, передает ТАСС.

    Каллас добавила, что у Евросоюза уже действует миссия Aspides в Красном море, но расширять ее мандат на Ормузский пролив главы МИД не готовы.

    Накануне президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

    Пять стран отказали США во вступлении в коалицию по обеспечению безопасности прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

    16 марта 2026, 17:04 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против двух российских журналистов
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз расширил санкционные меры, добавив в черный список российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса.

    Евросоюз внес в санкционные списки российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена в «Официальном журнале ЕС».

    Решение объясняется позицией журналистов по ситуации на Украине. В документе говорится, что оба были включены в санкционный перечень в связи с «конфликтом на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз оставил в силе ограничения для более чем 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    18 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за смену главы европейской дипломатии, подчеркнув, что Евросоюзу нужны сильные лидеры для переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил: «Да, я за большие перемены в ЕС», подчеркнув нехватку сильных лидеров среди руководства общеевропейских органов. По мнению премьера, это мешает развитию Евросоюза.

    В своем выступлении в соцсетях Фицо отметил, что для успеха на мировой арене Евросоюз должен иметь лидера, способного вести переговоры. Он добавил, что Евросоюз, стремящийся играть роль посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной, должен задуматься, с кем мировые лидеры будут общаться. По его словам, Каллас не подходит для такой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и усомнился в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Словакии усомнился в пользе Каи Каллас для ЕС, поскольку госсекретарь США Марко Рубио отказался встретиться с ней.

    Напомним, что сама Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить.


    17 марта 2026, 18:14 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил о необходимости диалога с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб обозначил важность коллективной позиции Евросоюза в переговорах с Россией, отметив приближение времени для открытия политических каналов.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что наступает момент, когда Евросоюзу потребуется восстановить прямой политический диалог с Россией. По словам Стубба, необходимо открыть каналы для такого диалога, чтобы обсуждать актуальные вопросы между объединением и Россией, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что диалог должен вестись не на уровне отдельных стран-членов, а от имени всего Евросоюза. Стубб уверен, что это позволит сформировать единую позицию ЕС по ключевым вопросам, связанным с отношениями с Россией.

    Президент Финляндии высказал мнение, что согласованные действия всего объединения дадут больше возможностей для эффективных переговоров с российской стороной.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер призвал ЕС начать переговоры с Россией и назвал сделку с Россией единственным решением по Украине. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.


    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    18 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Разведка Словении заявила о вмешательстве израильской Black Cube в выборы
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Словении зафиксировали факты прямого иностранного вмешательства в избирательный процесс, что подтвердило национальное Агентство разведки и безопасности.

    Агентство разведки и безопасности Словении (SOVA) подтвердило наличие прямого иностранного вмешательства в предвыборную кампанию страны, передает ТАСС. Госсекретарь по вопросам национальной и международной безопасности Войко Волк сообщил: «Директор спецслужбы сообщил нам о фактах, указывающих на прямое иностранное вмешательство в выборы в Словении. По всей вероятности, как говорит директор SOVA, по заказу из Словении».

    В декабре 2025 года в Любляне, как писали местные СМИ, прошла встреча между представителями израильской частной разведывательной компании Black Cube и лидером оппозиционной Словенской демократической партии (СДП) Янезом Яншей. Позднее в интернете появились видеозаписи, указывающие на коррупцию среди политических соперников СДП.

    Позже Министр иностранных дел Словении Таня Файон обвинила Black Cube во вмешательстве в выборы. Президент Наташа Пирц-Мусар заявила, что ожидает публичного расследования, а премьер-министр Роберт Голоб пообещал собрать Совбез страны после голосования. СДП отвергла обвинения и готовит судебный иск.

    Очередные выборы в Государственное собрание Словении назначены на 22 марта. Согласно последнему опросу, оппозиционная СДП лидирует с 23,9%, следом идет движение «Свобода» премьера Голоба с 20,1%. Пока не определились с выбором 8,8% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду премьер Словении Роберт Голоб прервал все мероприятия и поехал в Брюссель из-за сообщений о возможном иностранном влиянии на выборы.

    До этого Голоб выразил опасения относительно сближения Словении с Венгрией в случае победы оппозиции. Кроме того, на фоне выборов в Словении еврокомиссар Марта Кос оказалась в центре скандала из-за обвинений в связях с югославской спецслужбой в 1980-х годах.

    19 марта 2026, 04:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал удар по СПГ-заводу в Катаре катастрофичным для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал ракетную атаку на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший комплекс по производству СПГ.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Qatar Energy сообщила о значительном ущербе в результате удара. Иран назвал удары по энергообъектам на Ближнем Востоке новым этапом войны.

    18 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Франция заявила о возможности Канады вступить в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на конференции Europe 2026 в Берлине заявил, что Канада теоретически могла бы присоединиться к Европейскому союзу, сообщает Politico.

    Барро отметил, что ЕС становится все более привлекательным для партнеров за пределами Европы на фоне роста геополитической напряженности. По его словам, сегодня девять стран официально являются кандидатами на вступление, а в будущем к ним могут присоединиться Исландия и, возможно, Канада, передает Politico.

    Барро подчеркнул, что его заявление не является официальным предложением, а иллюстрирует растущий интерес к ЕС как к «третьей сверхдержаве», способной уравновешивать соперничество между США и Китаем.

    В тот же день президент Финляндии Александр Стубб во время пробежки предложил премьер-министру Канады Марку Карни задуматься о вступлении в ЕС. Обсуждение расширения ЕС совпадает с попытками европейских лидеров укрепить международную роль объединения на фоне конфликта на Украине и ситуации на Ближнем Востоке. Барро также отметил усилия по сближению с Британией и расширению сотрудничества с Индией и Швейцарией.

    Идея вступления Канады в ЕС обсуждается в стране все чаще на фоне обострения отношений с США. Согласно опросу 2025 года, 44% канадцев поддержали бы членство в Евросоюзе. Однако официальный Оттава отвергла такую возможность – премьер Карни заявил, что Канада не планирует присоединяться к ЕС и настроена на углубление сотрудничества без вступления.

    Карни отверг возможность вступления страны в Евросоюз.

    Эксперты оценили данный сценарий как маловероятный из-за юридических и экономических преград.

    Оттава решила укрепить связи с Европой на фоне торговых споров с США.

    18 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза, пишут американские СМИ.

    Киев принял предложение о технической и финансовой поддержке для возобновления транзита российского сырья, пишет Politico.

    Это решение дает премьеру Венгрии Виктору Орбану возможность согласовать выделение 90 млрд евро для нужд Украины.

    Зеленский заявил о согласии в официальном письме руководству Евросоюза. «Мы предпринимаем все возможные усилия для устранения повреждений и восстановления работы», – говорится в документе.

    Ранее Орбан отказывался поддерживать финансирование Киева, пока не возобновятся поставки нефти. Теперь, по мнению дипломатов, у Будапешта появился повод изменить позицию перед грядущим саммитом и одобрить заем.

    Хотя украинский лидер прежде называл давление союзников шантажом, он все же уступил просьбам Брюсселя. Восстановление транзита позволит Евросоюзу продвинуться в вопросе выдачи кредита и принятия нового пакета санкций.

    Напомним, Орбан требовал разблокировать нефтепровод «Дружба» ради согласования помощи Киеву. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.

    18 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В ЕС договорились выделить Украине кредит на 90 млрд евро
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства Евросоюза согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба», сообщил источник в Брюсселе.

    Решение о финансовой поддержке в размере 90 млрд евро уже подготовлено, сказал собеседник «Болгарского национального радио» (БНР), передает РИА «Новости».

    Решение по кредиту «будет принято очень скоро», он уже согласован, и нового пересмотра решения не ожидается, уточнил источник.

    Пока инициативу блокирует Будапешт, требующий разрешения ситуации с нефтепроводом «Дружба». Глава Евросовета Антониу Кошта якобы обсудил проблему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, призвав того придерживаться утвержденного в декабре плана.

    Венгерский лидер позже подчеркнул неизменность позиции своей страны. По его словам, для получения средств из Брюсселя украинская сторона обязана возобновить поставки нефти.

    Напомним, Будапешт отказался согласовывать новый пакет помощи до возобновления транзита российской нефти. СМИ сообщали, что руководство ЕС планировало предоставить Украине финансовые средства вопреки возможному вето Венгрии.

    16 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Лавров: ЕС заставляет Сербию занять свою сторону по украинскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Евросоюз рассматривает присоединение Сербии к войне на Украине как условие для продолжения евроинтеграции.

    Европейский союз рассматривает присоединение Сербии к политике Брюсселя по украинскому конфликту как обязательное условие дальнейшей евроинтеграции, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что ЕС требует от Белграда полного следования внешнеполитическому курсу Евросоюза, включая вопросы безопасности и поддержку антироссийских санкций.

    Лавров отметил, что Москва регулярно обсуждает с сербскими коллегами, как Белграду реагировать на два ключевых ультиматума Брюсселя: признание независимости Косово и интеграцию во внешнеполитическую доктрину ЕС. По его словам, эти вопросы сохраняют актуальность на фоне стремления Сербии сохранить европерспективу.

    «То, что брюссельская бюрократия под требованием полностью поддерживать внешнеполитические действия, действия в сфере безопасности, которые Евросоюз предпринимает, требует этого и от Сербии, и то, что она прежде всего понимает под этим присоединение к войне против Украины, у меня сомнений никаких нет», – заявил Лавров. Министр добавил, что, по мнению Москвы, Сербия оказалась в сложной ситуации под давлением европейских требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле».

    19 марта 2026, 10:20 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 850 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг цена газа на европейской бирже на старте торгов превысила 850 долларов за тысячу кубометров, впервые с января 2023 года.

    Торговая сессия четверга началась с резкого роста стоимости энергоресурсов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись у отметки 853,7 доллара за одну тысячу кубометров. Подобные ценовые показатели на рынке фиксируются впервые с 10 января 2023 года.

    Скачок котировок на старте составил сразу 31%. К десяти утра по московскому времени цена немного скорректировалась, опустившись до 826,2 доллара, что соответствует росту на 26,8%. Динамика рассчитывается от расчетной стоимости предыдущего торгового дня, которая составляла 651,5 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела психологическую отметку в 720 долларов.

    Ранее европейские страны достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    17 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос о принятии 20-го пакета санкций Евросоюза против России пока остается заблокированным, новых подвижек по этому поводу нет, заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

    По ее словам, блокировка связана с позицией Венгрии, передает РИА «Новости».

    «По 20-му пакету (заблокированному Венгрией) новостей пока нет. Мы продолжаем работать», – сказала Пиньо.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    Напомним, ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля.

    17 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности снять вето Венгрии на кредит Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия заявила, что рассчитывает добиться прогресса в переговорах о снятии венгерского вето на выделение Киеву 90 млрд евро уже накануне саммита ЕС.

    Еврокомиссия подтвердила намерение снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годах, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью уточнила, что переговоры по этому вопросу продолжаются и прогресс ожидается накануне саммита ЕС, который пройдет 19-20 марта. Она подчеркнула, что Еврокомиссия также привержена принятию 20-го пакета санкций.

    Венгрия и Словакия блокируют оба решения, выдвигая условие восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был прерван Украиной 27 января. Для отмены своего вето эти страны требуют возобновления поставок через данный трубопровод. Еврокомиссия уже опубликовала заявление, в котором говорится о выделении финансовой и технической помощи Украине для ремонта поврежденного участка.

    Согласно утечке, опубликованной агентством Reuters, Владимир Зеленский обязался завершить ремонт нефтепровода в течение одного-двух месяцев. ЕС рассчитывает, что выполнение этого обязательства позволит снять блокировку и продвинуть решение о выделении финансовой поддержки Киеву.

    Накануне бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Венгрию и Словакию в нарушении принципа искреннего сотрудничества из-за блокировки 90 млрд евро помощи Украине.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать выделение кредита и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает вариант предоставления Украине двусторонних кредитов от стран Балтии и Северной Европы без необходимости единогласного одобрения всех членов ЕС.


    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    Певицу Монеточку не пустили в Австралию из-за подозрений в провокациях

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

