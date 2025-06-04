Tекст: Вера Басилая

Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер назвал свою поездку в Москву попыткой «растопить лед» в отношениях между Евросоюзом и Россией, передает ТАСС.

По его словам, было бы важно восстановить контакт, особенно в период, когда напряженность высока.

Картайзер подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся контакты между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, только Западная Европа воздерживается от диалога с Москвой. По его словам, во время визита он сосредоточился на обсуждении тем, которые носят первостепенное значение для Евросоюза.

Евродепутат отметил, что рассматривал себя в этой поездке не как представителя нынешней европейской дипломатии, а как сторонника первоначальной идеи Евросоюза как мирного проекта. Он подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между ЕС и Россией.

Картайзер представляет в Европарламенте люксембургскую правую Альтернативную демократическую партию реформ, от которой был избран в 2024 году. В Москву он приезжал по приглашению Госдумы с 25 по 28 мая, где провел встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

Ранее сообщалось, что Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» после визита в Москву.

Картайзер призвал восстановить уровень диалога между Россией и Европой, напомнив о важности переговоров.

Евродепутат с Кипра Фидиас Панайоту сообщил о начале внутреннего расследования в отношении пяти депутатов Европарламента после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы