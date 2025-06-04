Евродепутат Картайзер назвал визит в Москву попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия
    Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    В Грузии критически снизилось доверие к Евросоюзу
    В Госдуме пообещали обратиться в СК в связи с похищением блогера в Москве
    «Искандер-М» уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    В Совфеде раскритиковали обращение Миронова о возврате смертной казни
    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ
    НАТО исключило вопрос членства Украины из обсуждения на саммите
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

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    4 июня 2025, 13:17 • Новости дня

    Евродепутат Картайзер назвал визит в Москву попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Визит в Москву был направлен на восстановление диалога между Евросоюзом и Россией в условиях высокой напряженности, попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией, заявил евродепутат Фернан Картайзер.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер назвал свою поездку в Москву попыткой «растопить лед» в отношениях между Евросоюзом и Россией, передает ТАСС.

    По его словам, было бы важно восстановить контакт, особенно в период, когда напряженность высока.

    Картайзер подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся контакты между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, только Западная Европа воздерживается от диалога с Москвой. По его словам, во время визита он сосредоточился на обсуждении тем, которые носят первостепенное значение для Евросоюза.

    Евродепутат отметил, что рассматривал себя в этой поездке не как представителя нынешней европейской дипломатии, а как сторонника первоначальной идеи Евросоюза как мирного проекта. Он подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между ЕС и Россией.

    Картайзер представляет в Европарламенте люксембургскую правую Альтернативную демократическую партию реформ, от которой был избран в 2024 году. В Москву он приезжал по приглашению Госдумы с 25 по 28 мая, где провел встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

    Ранее сообщалось, что Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» после визита в Москву.

    Картайзер призвал восстановить уровень диалога между Россией и Европой, напомнив о важности переговоров.

    Евродепутат с Кипра Фидиас Панайоту сообщил о начале внутреннего расследования в отношении пяти депутатов Европарламента после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы

    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    3 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ

    Российские военные уничтожили украинский БЭК с помощью дрона «Ланцет»

    Опубликовано видео уничтожения дроном «Ланцет» беспилотного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Российский беспилотник нанес точный удар по украинскому беспилотному катеру, который был выведен из строя и остановлен на месте столкновения.

    Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер (БЭК) ударом дрона «Ланцет» при отражении атак ВСУ, передают «Известия».

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотник точно попал в катер, после чего украинская техника остановилась и вышла из строя. Действия происходили в ходе боевых столкновений с украинскими силами.

    Ранее сообщалось о заявлении ВСУ об атаке на Крымский мост, несмотря на его гражданский статус. Напомним, во вторник дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    Сенат США удалил доклад о «вмешательстве России» в выборы-2016
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

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    4 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    Ветеран европейской дипломатии обвинил фон дер Ляйен в авторитаризме
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен склонна к авторитарному стилю управления Евросоюзом, подчеркнув недостаток внимания к мнению граждан, сообщило издание Politico.

    Издание пишет, что бывший переговорщик по Brexit Мишель Барнье в своей новой книге «Чему я научился у тебя» обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в авторитаризме при управлении Европейским союзом, передает РИА «Новости».

    Политик в книге также выразил недовольство поведением других еврокомиссаров, которые, по его словам, проявляли себя «больше чем технократы» и уделяли недостаточно внимания мнению граждан Евросоюза. В книге он отмечает, что в процессе принятия решений внутри Еврокомиссии голос самих европейцев часто оказывается неуслышанным.

    В конце декабря 2024 года, как сообщает Politico, стиль управления фон дер Ляйен вызывал растущее раздражение среди представителей правящих кругов Евросоюза. По данным издания, к ней поступало все больше претензий по поводу манеры лично принимать важнейшие решения без широкого обсуждения.

    Политолог Александр Рар заявил, что у Урсулы фон дер Ляйен много врагов в органах власти Евросоюза и ее репутация безнадежно испорчена.

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии информации о вакцинации.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава Еврокомиссии получить больше власти и стать протопрезидентом Евросоюза.

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    3 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс просит европейских членов военного блока упятерить наземные силы ПВО из-за якобы угрозы со стороны России, сообщили источники Bloomberg.

    Вопрос о наращивании средств ПВО планируется обсудить на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным собеседников, общей целью для НАТО в Европе станет наращивание средств ПВО, но конечные показатели для каждого члена альянса будут отличаться.

    Ранее сообщалось, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    3 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Фидан сообщил о новом раунде переговоров России и Украины

    Турция заявила о прогрессе и ожидании следующей встречи России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Анкара заявила о достигнутом прогрессе на второй встрече российских и украинских делегаций, которая прошла второго июня в Стамбуле.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что на встрече, прошедшей второго июня в Стамбуле, стороны смогли достичь прогресса в реализации ранее принятых решений.

    «На мой взгляд, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится», – сказал Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. В ходе встречи в Стамбуле представители России и Украины вели дискуссию на русском языке. В Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

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    4 июня 2025, 07:16 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила семь украинских БПЛА в трех регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности». Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали. На территории Черноморского побережья объявляли ракетную опасность.

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    4 июня 2025, 06:08 • Новости дня
    Франция и Бельгия не одобрили план Брюсселя о запрете на российский газ

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Бельгия требуют дополнительного анализа юридических и экономических рисков, прежде чем поддержать план Брюсселя о запрете на импорт российского газа в Евросоюз, сообщает Politico.

    «Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя о запрете поставок газа Москвы», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    Издание сообщает, что Париж и Брюссель требуют предоставить больше информации о возможных экономических и правовых последствиях такого решения.

    По данным издания, Франция настаивает на внедрении стратегии поиска альтернативных источников энергии. Министр энергетики страны Марк Ферраччи заявил, что Париж поддерживает «европейскую стратегию диверсификации». Он заявил: «Для существующих контрактов... нужна юридическая защита».

    Бельгия в свою очередь заявила о необходимости анализа экономических последствий полного отказа от российского газа, прежде чем принимать окончательное решение.

    Politico также напоминает о принадлежащей TotalEnergies доле в российской компании «Новатэк», что дополнительно усложняет ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Европа зафиксировала исторический максимум поступления сжиженного природного газа. Евросоюз заявил о намерении полностью отказаться от закупок газа из России к 2028 году. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал заблокировать введение полного эмбарго на поставки нефти и газа из России в Европу.

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    3 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

    Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.

    Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

    В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.

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    3 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов Ирана по ядерному оружию

    Tекст: Александра Юдина

    Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что власти России ориентируются на официальную позицию Тегерана по данному вопросу и считают, что Иран не вынашивает намерений обзавестись ядерным вооружением, передает ТАСС.

    Песков также напомнил, что все государства имеют законное право на использование мирной атомной энергии.

    По его словам, этот процесс должен проходить только под строгим наблюдением МАГАТЭ и международного сообщества. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия поддерживает сохранение такого права за странами мира.

    Ранее Вашингтон допустил временное продолжение Ираном низкоуровневого обогащения урана при условии демонтажа части ядерной инфраструктуры. Тегеран готовит официальный отказ на проект ядерного соглашения, предложенный США через посредничество Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ предупредили о вероятности нападения США на Иран в ближайшие недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила о приостановке всех санкций против Ирана.

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    3 июня 2025, 18:27 • Новости дня
    Вячеслав Козлов возглавил хоккейный клуб «Сочи» в КХЛ

    Двукратный обладатель Кубка Стэнли подписал контракт с «Сочи»

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-игрок и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Козлов стал главным тренером хоккейного клуба «Сочи» на два года.

    Вячеслав Козлов назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», передает ТАСС. Пресс-служба клуба сообщила, что контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года. Козлов является двукратным обладателем Кубка Стэнли, которые он выиграл в составе клуба National Hockey League.

    Ранее Козлов успешно выступал как игрок, а теперь приступает к новой тренерской работе в рамках Континентальной хоккейной лиги. Ожидается, что под его руководством клуб усилит свои позиции в чемпионате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, клуб из Сочи одержал победу над «Нижним Новгородом» и вышел в Российскую премьер-лигу спустя год после вылета. Петербургский хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова главным тренером после расторжения контракта с Романом Ротенбергом.

    Президент России Владимир Путин поздравил ярославский хоккейный клуб «Локомотив» с победой в Кубке Гагарина.

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    3 июня 2025, 15:56 • Новости дня
    Электроснабжение восстановили после атак ВСУ в Бердянске Запорожской области

    Электроснабжение Бердянска восстановили, планируется подключение Мелитополя

    Tекст: Евгения Караваева

    В Бердянске вновь появилось электричество, а следующими планируют вернуть свет жителям Мелитополя.

    Электроснабжение в Бердянске полностью восстановлено, сообщает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий отметил, что после подключения Бердянска специалисты приступят к восстановлению электроснабжения в Мелитополе.

    Ранее Балицкий сообщал о повреждении высоковольтного оборудования вследствие обстрелов со стороны ВСУ. Из-за этого на всей территории региона отсутствовала электроэнергия, а объекты здравоохранения работали на резервных источниках питания. По данным властей, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тыс. абонентов.

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    3 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Еврокомиссия получила запрос от 16 стран ЕС о повышении дефицита бюджетов

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.

    По его словам, государства обратились с просьбой об активации положения о национальных исключениях из бюджетных правил объединения, передает ТАСС.

    Уйвари отметил, что всего в Евросоюзе насчитывается двадцать семь стран, и более половины из них подали соответствующий запрос. Уточняется, что речь идет о временном послаблении строгих бюджетных ограничений для выполнения оборонных обязательств.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение для обеспечения продолжительного присутствия США в регионе.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

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    4 июня 2025, 10:33 • Новости дня
    Цены на российский уголь в Азии достигли минимума

    Tекст: Александра Юдина

    Стоимость российского энергетического угля на азиатском рынке достигла минимума с 2021 года, передает NEFT Research.

    Цена угля марки 5500 ккал/кг с учетом доставки до порта в Южном Китае опустилась до 77,5 доллара за тонну, в Индии – до 82,6 доллара. За год цены упали на 25–30%, передает «Коммерсантъ».

    Аналитики объясняют тенденцию перепроизводством и снижением спроса в ключевых странах-импортерах. В Китае объем закупок угля снизился на 12% по сравнению с прошлым годом. Приоритет в Китае теперь отдают местному топливу, а Индия увеличивает собственное производство. В Турции падение импорта связано с ростом выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

    Эксперты считают, что при текущих ценах российский экспорт в регион становится нерентабельным. Нетбэк кузбасского угля в дальневосточных портах ушел в минус – минус 271 рубль за тонну. В результате угольные компании сокращают поставки и рассматривают альтернативные рынки, в частности Южную Корею и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потеря европейского рынка сбыта для угольщиков прошла не так гладко, как для нефтяников. Падение мировых цен еще в прошлом году сделало целую отрасль убыточной. Власти готовы помочь через адресную поддержку, реструктуризацию долгов и налоговых каникул.

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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