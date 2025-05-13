Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.0 комментариев
Европарламент начал расследование после визита депутатов в Москву
Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву
Группа из пяти депутатов Европарламента, посетивших Москву на празднование 80-летия Победы, столкнулась с внутренним расследованием из-за заявления о несогласии с политикой ЕС в отношении России.
Европарламент инициировал расследование в отношении группы депутатов, посетивших Москву на празднование 80-летия Победы, передает РИА «Новости». По словам евродепутата из Кипра Фидиаса Панайоту, их визит вызвал недовольство в парламенте, и теперь ведется проверка их действий. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
В Москву приехали пять депутатов из Словакии, Германии, Чехии и Кипра, чтобы публично заявить о несогласии с антироссийской позицией Евросоюза. Они встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими политиками.
Панайоту отметил, что за три года Европарламент не предпринял шагов для решения конфликта на Украине и только занимается поддержкой Киева. В своем видео он подчеркнул: «Русские – наши братья, у нас общая религия, общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Россию после начала конфликта на Украине».
По мнению депутата, война с Россией является злом, и Европа должна начать переговоры. Он призвал к давлению на европейских политиков для смены курса. В другом видео Панайоту заявил, что Европейский союз должен быть миротворцем и сосредоточиться на дипломатии, а не на военной поддержке Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планировали посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран-кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.