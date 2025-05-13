Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву

Tекст: Елизавета Шишкова

Европарламент инициировал расследование в отношении группы депутатов, посетивших Москву на празднование 80-летия Победы, передает РИА «Новости». По словам евродепутата из Кипра Фидиаса Панайоту, их визит вызвал недовольство в парламенте, и теперь ведется проверка их действий. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

В Москву приехали пять депутатов из Словакии, Германии, Чехии и Кипра, чтобы публично заявить о несогласии с антироссийской позицией Евросоюза. Они встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими политиками.

Панайоту отметил, что за три года Европарламент не предпринял шагов для решения конфликта на Украине и только занимается поддержкой Киева. В своем видео он подчеркнул: «Русские – наши братья, у нас общая религия, общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Россию после начала конфликта на Украине».

По мнению депутата, война с Россией является злом, и Европа должна начать переговоры. Он призвал к давлению на европейских политиков для смены курса. В другом видео Панайоту заявил, что Европейский союз должен быть миротворцем и сосредоточиться на дипломатии, а не на военной поддержке Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планировали посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран-кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.