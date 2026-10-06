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Politico: Поражение Санчеса на выборах в Испании грозит дестабилизацией ЕС
Поражение премьер-министра Испании Педро Санчеса на досрочных выборах грозит дестабилизировать Евросоюз, ослабив позиции социалистов и демократов в Брюсселе, сообщает Politico.
Санчес, единственный левоцентристский лидер крупной страны ЕС, служит противовесом доминирующим в Европейском совете правоцентристам, пишет Politico. Испанские депутаты образуют крупнейшую национальную делегацию в группе социалистов и демократов (S&D) в Европарламенте, что позволяет Санчесу продвигать свои позиции.
Смена правительства в Мадриде нарушит этот баланс. По данным опросов, на выборах, скорее всего, победит Народная партия, которая может сформировать коалицию с крайне правой партией Vox. Это ослабит неформальный альянс, на который опирается председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для принятия законов.
Без Санчеса социалисты могут занять более жесткую позицию в Европарламенте и даже отказаться поддерживать фон дер Ляйен, если она продолжит идти на уступки правым. Кроме того, выборы в Испании могут осложнить и замедлить переговоры по долгосрочному бюджету ЕС до конца года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы. В конце лета он обвинил Россию и Израиль в создании миграционного кризиса. В июне испанский суд отдал жену премьера под суд по подозрению в коррупции.