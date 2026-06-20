  • Новость часаСУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
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    Спектакль с метанием орденов помешает евроинтеграции Украины
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Россия организовала защиту логистических путей с помощью дронов-перехватчиков
    СУ-34 нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР
    В Тбилиси решили игнорировать призыв МИД наказать сорвавших День русского языка
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    Евросоюз потребовал от Турции отказаться от российского газа
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.

    6 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    2 комментария
    20 июня 2026, 19:55 • Новости дня

    Испанский суд отдал жену премьера под суд по подозрению подозрений в коррупции

    Tекст: Мария Иванова

    Испанский суд принял решение начать судебное разбирательство в отношении супруги председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес, ей запрещено покидать страну.

    Судья постановил, что разбирать дело супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес будет суд присяжных передает РИА «Новости» со ссылкой на новостное агентство EFE.

    «Судья Хуан Карлос Пейнадо направил супругу премьер-министра Испании Бегонью Гомес под суд и в качестве обеспечительных мер распорядился изъять у нее паспорт, запретил покидать территорию страны и обязал дважды в месяц являться в суд», – отмечает EFE.

    Соответствующее решение было принято после предварительного слушания, которое состоявлось в понедельник.

    Гомес обвиненияется в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств, а также растрате госсредств.

    Вместе с Бегоньей Гомес судить будут ее советницу Кристина Альварес и предпринимателя Хуана Карлос Баррабеса.

    Первой обвинила супругу премьера в коррупции организация «Чистые руки» (Manos Limpias). Позднее к расследованию добавились новые эпизоды, связанные с работой университетской кафедры в Мадриде.

    В конце прошлого года судья отказался закрыть дело против жены премьера Испании.

    При этом премьер Испании Педро Санчес отказался уходить в отставку после скандала вокруг его супруги.

    20 июня 2026, 10:22 • Новости дня
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    Медведев заявил об отмене любых правил в отношении Киева из-за атак на Россию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что из-за атак на российские города следует отказаться от любых правил в отношении Киева.

    «С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых возрастает и, очевидно, будет возрастать, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении неонацистского Киева больше нет и быть не может», – написал он в Max.

    По его словам, за гранью приемлемого для Москвы в отношении Киева должно остаться лишь умышленное, то есть заведомо намеренное, уничтожение гражданских лиц.

    Все остальные действия он назвал вполне допустимыми, несмотря на реакцию украинского руководства и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев призвал многократно усилить огневое воздействие по украинской столице.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решительно осудил продолжающиеся атаки киевского режима по мирным российским городам.


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    20 июня 2026, 09:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за права учеников при приеме в 10-е классы

    «Единая Россия» вступилась за права школьников и их родителей

    «Единая Россия» выступила за права учеников при приеме в 10-е классы
    @ Vladimir Andreev/RBC/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России инициируют проверки образовательных учреждений, которые самовольно устанавливают барьеры для перевода учеников в десятые классы, нарушая их право на среднее образование. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Алёна Аршинова.

    Политики обратили внимание на проблему перехода детей на следующую ступень обучения. Партия настаивает на необходимости гарантировать каждому школьнику возможность продолжить учебу, сообщается на сайте «Единой России».

    Заместитель руководителя фракции в Госдуме Алена Аршинова указала на недопустимость нарушения прав учащихся.

    «Партия требует разобраться в случаях, когда некоторые школы самовольно устанавливают правила приёма детей в десятые классы. Нужно обеспечить всем равное право на получение среднего образования, как это прописано в законе», – заявила депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Госдума одобрила введение минимальных баллов для поступления в десятый класс в 12 регионах.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    19 июня 2026, 21:20 • Новости дня
    Президент Филиппин рассказал об удивлении Путина из-за филиппинцев в Иркутске
    Президент Филиппин рассказал об удивлении Путина из-за филиппинцев в Иркутске
    @ EZRA ACAYAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший поделился историей о том, как президент России Владимир Путин удивился присутствию его соотечественников в Иркутске.

    В интервью телеканалу RT филиппинский лидер отметил, что в России есть много интересных мест для посещения.

    «Кстати, я услышал от президента Путина очень забавный комментарий. Я рассказывал о филиппинцах в Иркутске. Он спросил: «Что филиппинцы делают в Иркутске? Там же так холодно. Там очень-очень холодно. Вы же не привыкли к холоду», – рассказал Маркос.

    Президент Филиппин добавил, что сам задавался подобным вопросом, однако отметил высокую способность своего народа к адаптации. Он в шутку призвал не удивляться, если на улицах Москвы, Петербурга, Владивостока и Иркутска появится больше филиппинских туристов.

    Напомним, Маркос-младший заявил о возвращении на родину 24 задержанных в Иркутске соотечественников.

    Ранее Путин провел двустороннюю встречу с филиппинским коллегой на полях саммита в Казани.

    В ходе переговоров глава государства указал на совпадение дат национальных праздников двух стран.

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    20 июня 2026, 07:16 • Новости дня
    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине

    Ушаков: В позиции Мадьяра по Украине есть любопытные нюансы

    Ушаков заявил о любопытных нюансах в позиции премьера Венгрии по Украине
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра по Украине отличается любопытными нюансами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Его позиция несколько отличается от позиции предшественника», – заявил Ушаков. Он уточнил, что конкретные детали между российской и венгерской сторонами пока не обсуждались, а в Кремле продолжают наблюдать за развитием ситуации.

    «У нового лидера есть много нюансов. Они появились и в отношении взаимоотношений в рамках ЕС, например. И по Украине у него тоже есть свои нюансы. Они достаточно любопытные и интересные», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Брюсселя.

    Мадьяр настоял на вычеркивании из итоговой декларации ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины.

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    20 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС

    Euractiv: Появление Зеленского сорвало повестку саммита ЕС на ужине

    Появление Зеленского спровоцировало спор на ужине саммита ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время саммита Евросоюза дискуссия о будущих переговорах с Россией по Украине фактически вытеснила разговор о Китае, который должен был стать главной темой ужина европейских лидеров, пишет Euractiv.

    Вечерний ужин, на котором планировалось согласовать стратегию по сдерживанию растущего влияния Китая в мировой экономике, затянулся из-за споров о конфликте на Украине, пишет Euractiv.

    В начале встречи лидеры 27 стран ЕС приветствовали Владимира Зеленского и отметили формальный старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако после того как украинский президент покинул зал, обсуждение резко сменилось и сосредоточилось на том, кто должен возглавить возможный диалог с Кремлем.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за участие Британии и настаивал, что инициативу должна взять на себя Европа в широком смысле, а не только Евросоюз.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил опереться на формат «евротройки» в лице Германии, Британии и Франции или на более узкий «нормандский формат» Берлина и Парижа, чья репутация пострадала из-за роли в заключении Минских соглашений.

    Премьер Польши Дональд Туск потребовал более широкой группы стран, чем E3, в которую его страна не входит. Глава правительства Италии Джорджа Мелони, также критикуюшая формат E3, призвала назначить одного специального посланника ЕС для начала диалога с Москвой. По словам двух дипломатов ЕС, Мелони убеждала коллег, что единый голос, избранный всеми 27 государствами, усилит позиции блока на будущих переговорах.

    Один из премьер-министров в беседе с помощниками назвал обсуждение безумным и отметил, что якобы не видит никаких признаков готовности Москвы начать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц по итогам саммита ЕС заявил о необходимости начала переговоров с Москвой и о ключевой роли «евротройки» Германии, Британии и Франции.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на закрытом заседании саммита предложила рассмотреть вопрос о предоставлении мандата на переговоры Евросоюза с Россией.

    Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе по Украине ограничились общим призывом к перемирию и не утвердили кандидатуру переговорщика с Россией.

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    20 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»

    Российский снайпер рассказал об уничтожении дрона «Баба-Яга» с одного выстрела

    Российский снайпер раскрыл секрет уничтожения дрона «Баба-Яга»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для гарантированного уничтожения тяжелого украинского беспилотника «Баба-Яга» с одного выстрела необходимо точно поразить его аккумуляторный отсек, рассказал снайпер 428-го полка российской группировки войск «Центр» с позывным Семен.

    «Чтобы с первого выстрела сбить «Бабу-Ягу», нужно попасть сразу в аккумулятор, грубо говоря, в батарейный отсек – это слабое место. При попадании в аккумулятор появляются искры и происходит возгорание. Дрон сразу вырубается и камнем падает вниз», – рассказал военнослужащий, передает РИА «Новости».

    Снайперская пара выполняла задачу по прикрытию минометной батареи и расчетов БПЛА в лесополосе на территории Днепропетровской области. За один день боец смог уничтожить два подобных дрона, что стало его личным рекордом. Один аппарат был сбит на подлете к укрытиям, а второй пытался атаковать склад с водой и успел сбросить противотанковую мину перед падением.

    Военнослужащий добавил, что из-за близкого взрыва мины этот день стал самым напряженным, но и наиболее результативным в его практике. Он также уточнил, что при падении подбитый дрон может повиснуть на деревьях с минимальными повреждениями, однако при ударе о землю боевая часть обычно детонирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер за один боевой выход уничтожил более 30 украинских гексакоптеров «Баба-Яга» точными попаданиями в аккумуляторы.

    Другая снайперская пара под Ореховым ликвидировала троих военнослужащих ВСУ и вражеский дрон-октокоптер.

    Ночью боец 18-й армии сбил тяжелый беспилотник из винтовки СВД с тепловизионным прицелом.


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    20 июня 2026, 00:34 • Новости дня
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    Мишустин утвердил правила перехода на новую систему высшего образования
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждены правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования, сообщает правительство России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующие постановления.

    Мишустин подписал постановления, которые определяют правила проведения пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах и перечень специальностей, по которым организуют обучение, сообщается на сайте кабмина.

    Пилотный проект нацелен на переход к уровням базового, специализированного и профессионального образования. Специализированная подготовка включает магистратуру и ординатуру, профессиональный уровень соответствует аспирантуре. Сроки обучения составят от четырех до шести лет для базового уровня и от одного до трех лет для магистратуры.

    В 2026/2027–2029/2030 учебных годах в проекте примут участие 17 вузов, из них шесть уже задействованы с 2023 года. К проекту присоединятся еще 11 университетов.

    Вузы в рамках пилота разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также требования к программам аспирантуры и конкретные сроки обучения. Обучение продолжится более чем по 100 специальностям, в том числе по направлениям математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, медицина, агрономия, машиностроение и транспорт, государственное и муниципальное управление, экономика, лингвистика, реклама и связи с общественностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о продлении и расширении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2030 года.

    В Госдуме заявили о переходе вместо бакалавриата и магистратуры к базовому и специализированному высшему образованию с разными сроками обучения.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил об успешной реализации пилотной программы по новой модели высшего образования.

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    19 июня 2026, 21:08 • Новости дня
    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам

    Эксперт Котляр: Европа продолжает выдавать шенгенские визы россиянам

    Эксперт назвала самые частые причины отказа в выдаче шенгенской визы россиянам
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Европа не закрыла двери для российских туристов, несмотря на ужесточение визового контроля. Страны ЕС продолжают выдачу виз россиянам, но требования к заявителям стали строже, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр. Она объяснила наиболее распространенные причины в выдаче шенгенских виз.

    Почти 43 тыс. россиян столкнулись с отказами в шенгенских визах в 2025 году. Однако общий уровень отклоненных заявлений продолжает снижаться – такая тенденция сохраняется третий год подряд, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров. Вместе с тем неудачные попытки получить визу обходятся заявителям дорого: совокупные расходы на консульские и сервисные сборы, которые не возвращаются при отказе, оцениваются более чем в 4,5 млн евро.

    «Европа последовательно движется к полной цифровизации визового контроля. Система EES уже внедряется, штампы постепенно уходят в прошлое, а история поездок становится максимально прозрачной для консульств и пограничных служб. Поэтому главный миф последних месяцев заключается в том, что получить шенген россиянам якобы стало практически невозможно. Это не так», – говорит Котляр.

    Она подчеркивает, что Европа не закрылась для российских туристов. Визы продолжают выдавать. Более того, десятки тысяч россиян ежегодно получают шенгенские визы и продолжают путешествовать по Европе. Вопрос сегодня не столько в гражданстве заявителя, сколько в качестве визовой истории и целях поездки.

    «Если говорить о том, как снизить риск отказа, то главный совет очень простой: перестать искать схемы и начать соблюдать правила. Сейчас консульства гораздо внимательнее смотрят на то, как использовались ранее выданные визы. Если человек получил визу одной страны, а фактически все время путешествовал через другие государства, вопросы могут возникнуть уже при следующем обращении», – предупреждает собеседница.

    По ее словам, особенно важно подавать достоверные сведения, показывать понятный маршрут, подтверждать реальные цели поездки, соблюдать правила первого въезда и основного пребывания, сохранять посадочные талоны, бронирования и подтверждения проживания после поездки. Исходя из ее опыта, реже всего не получают отказов в визе заявители с прозрачной финансовой ситуацией, понятной целью поездки, корректно использованными предыдущими визами и без противоречий в документах.

    «В последнее время активно обсуждается и информация о том, что третьи лица больше не могут подавать документы на шенгенские визы. По нашей практике, это не стало какой-то революцией. Мы продолжаем работать через аккредитованных партнеров и визовые центры в рамках действующих правил. Никакого массового прекращения оформления виз мы не наблюдаем», – делится Котляр.

    Новая реальность действительно стала более строгой, продолжает эксперт. Однако, по ее словам, это не история про закрытые двери, а про то, что консульства все лучше видят реальную историю путешествий заявителя. Поэтому сегодня выигрывают не те, кто пытается обойти систему, а те, кто действует честно и последовательно.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД Котляр отмечала, что российские туристы уже давно адаптировались к новым условиям и диверсифицировали свои маршруты, поэтому путешествовать на европейские курорты не стремятся, но и без отдыха не остаются.

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    19 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

    Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Поводом послужило участие украинского лидера в майских мероприятиях по перезахоронению останков одного из лидеров националистов Андрея Мельника, передает РИА «Новости».

    Кроме того, глава Украины присвоил отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ наименование «Имени героев УПА».

    Навроцкий напомнил, что президент Польши также является Великим магистром ордена Белого Орла и в его обязанности входит поддерживать честь этой высшей государственной награды.

    «После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия «Героев УПА», по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», – заявил Навроцкий в видеообращении.

    Ранее Варшава потребовала переименовать названное в честь УПА подразделение ВСУ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о попытках Владимира Зеленского оправдаться за героизацию экстремистов.

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    19 июня 2026, 22:22 • Новости дня
    Глава МИД Украины отказался от польского ордена

    Глава МИД Украины Сибига отказался от польского Командорского креста

    Глава МИД Украины отказался от польского ордена
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Сибига объявил, что отказывается от польского Командорского креста. Такое решение он принял в ответ на лишение Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла.

    Сибига заявил в соцсетях, что решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла стало стратегической ошибкой, выгодной Москве. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил он.

    Глава МИД Украины заявил, что на этом фоне не видит возможности сохранять Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», полученный в октябре 2022 года. Он заявил, что вскоре вернет награду Польше.

    Сибига также заявил, что ни один президент другой страны «не будет диктовать» Киеву его историю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

    Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА

    Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер поддержал инициативу Навроцкого об отзыве высшей польской награды у украинского лидера.

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    20 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам
    @ Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall с дальностью поражения около 500 километров, предназначенные для нужд Вооруженных сил Украины.

    Лондон намерен поставить Киеву экспериментальные системы после завершения тестов, передает РИА «Новости».

    «Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания», – цитирует агентство газету Telegraph.

    Оружие, разрабатываемое в рамках проекта Project Brakestop, оснастят боеголовкой массой 250 килограммов. Скорость полета ракеты достигнет почти 600 километров в час. Разработкой занимаются три британские компании: MBDA, выпускающая ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

    Изначально на реализацию инициативы выделили около 5 млн фунтов стерлингов (почти 7 млн долларов). Позднее финансирование увеличили еще на 15 млн фунтов. О разработке ракет Nightfall Министерство обороны Британии объявило в январе 2026 года.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и напрямую втягивают НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Великобритания раскрыла планы по созданию баллистической ракеты Nightfall для украинской армии.

    Летом прошлого года канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенные с британцами дальнобойные комплексы.

    До этого Лондон тайно передал украинским войскам десятки крылатых ракет Storm Shadow.

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    20 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    Российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М успешно поразил хранилище вражеских беспилотников и комплектующих деталей на северо-западной окраине Харькова, сообщили в Минобороны.

    Авиационный удар по военному объекту нанесла авиация Воздушно-космических сил, передает РИА «Новости».

    «Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34М ВКС России нанес авиационный удар по месту хранения БпЛА противника и компонентов для их производства, расположенного в северо-западной окраине города Харьков», – заявили в министерстве.

    В результате атаки база была полностью ликвидирована. Успешное поражение цели подтверждают кадры объективного контроля, снятые разведывательным аппаратом и официально опубликованные ведомством.

    Видео опубликовано в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области.

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    20 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы

    Мужская сборная России по фехтованию победила Украину и вышла в четвертьфинал ЧЕ

    Российские саблисты разгромили украинцев на чемпионате Европы
    @ Ewen Gavet/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мужская сборная России по фехтованию на саблях одержала уверенную победу над командой Украины в рамках 1/8 финала командного турнира чемпионата Европы.

    Российские спортсмены оказались сильнее соперников, завершив встречу со счетом 45:38, передает ТАСС.

    За национальную команду на турнире, который проходит во Франции, выступали Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Ибрагимов. В четвертьфинале соревнований российским саблистам предстоит встретиться со сборной Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее российские саблистки завоевали золотые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы во Франции.

    Международная федерация фехтования допустила отечественных спортсменов до участия в турнирах с национальной символикой.

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    20 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС

    Политолог Дудчак: Польша использует метание Киевом орденов себе на пользу

    Эксперт: В ответ на метание Киевом орденов Польша затормозит путь Украины в ЕС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для сторонних наблюдателей это, безусловно, забавное зрелище – наблюдать, как ссорятся две русофобские элиты, но на глобальный расклад эта комедия серьезного влияния не окажет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Дудчак, комментируя отказ украинских чиновников от польских наград после лишения Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла.

    «Отказ от наград – это логика эскалации, из которой Киев уже не может выйти без потери лица. Начав процесс героизации спорных исторических фигур и присваивая их имена воинским подразделениям, украинское руководство загнало себя в ловушку. Отступать некуда: с одной стороны, на них давит собственная радикальная аудитория, с другой – они сами выстроили эту идеологическую рамку. Теперь они вынуждены идти по этому пути до конца, превращая любой выпад в свой адрес в публичное шоу для демонстрации собственного «патриотизма». Это откровенная работа в медийной сфере, попытка привлечь внимание и мобилизовать сторонников вокруг образа «осажденной крепости», даже ценой героизации откровенно одиозных для соседей персонажей», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

    По его словам, демарш украинской стороны – это стратегия психологического давления и управления повесткой. «Киев пытается работать на опережение, перехватывая инициативу в информационном поле. Они демонстрируют, что не боятся разрыва символических связей, показывая, чего на самом деле стоит нынешний режим и на какие фигуры он готов опереться идеологически. Однако этот спектакль с метанием орденов вряд ли приведет к фундаментальным изменениям в прагматичных отношениях с Варшавой», – полагает собеседник.

    Что касается ответных шагов Польши, то здесь не стоит ожидать резких движений в военной или экономической плоскостях, которые навредили бы самой Варшаве. «Поляки продолжат зарабатывать на текущей ситуации, как они это делали с самого начала – будь то компенсации за переданные Украине старые советские вооружения или дотации из бюджета Евросоюза на содержание украинских беженцев», – прогнозирует спикер.

    Однако Дудчак не исключает, что Варшава может использовать этот конфликт для ужесточения исторических ультиматумов, например, по теме эксгумации жертв Волынской резни.

    «Процесс этот идет, невзирая на сопротивление украинской стороны. Теперь же у поляков появляется формальный и очень удобный предлог, чтобы законно тормозить стремление Украины к евроинтеграции. Раньше эту функцию отчасти выполнял венгерский премьер Виктор Орбан, теперь Варшава может взять эту роль на себя, апеллируя к тому, что Киев открыто ассоциирует себя с наследниками военных преступников. Мол, мы не против Украины, но вы сами посмотрите, с кем имеете дело», – предположил политолог.

    В итоге от этой публичной ссоры, скорее всего, в краткосрочной перспективе выиграет Польша, которая «получит козыри в торговле с Брюсселем: дополнительные дотации, отказ от участия в невыгодных программах по приему мигрантов из Африки и с Ближнего Востока под предлогом «переполненности украинцами».

    «Варшава умеет извлекать финансовую выгоду из кризисов, оставаясь при этом крупнейшим получателем средств из бюджета ЕС. Однако не стоит думать, что поляки внезапно «прозрели». Все предыдущие годы польские лидеры обнимались и целовались с представителями Киева, прекрасно зная, кому те поклоняются в своей исторической политике. Это очередной акт затяжного циничного торга между союзниками, где историческая память служит лишь разменной монетой.

    Для сторонних наблюдателей это, безусловно, забавное зрелище – наблюдать, как ссорятся две русофобские элиты, но на глобальный расклад эта комедия серьезного влияния не окажет. Возможно, последует некоторое ужесточение риторики по отношению к украинским мигрантам, нарушающим закон, но тех, кто тихо работает и платит налоги, никто выгонять не станет», – добавил эксперт.

    Накануне президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена). В ответ на это сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников заявили об отказе от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Дмитрий Сибига отказался от польского Командорского креста. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил министр.

    Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Он также упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю. От лица Киева Буданов пообещал дать соответствующую оценку произошедшему инциденту.

    В свою очередь посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польского Кавалерского креста Ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

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    20 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Гражданин Грузии обвинен в расстреле российского художника Скрепецкого в Польше

    Гражданина Грузии обвинили в убийстве россиянина Скрепецкого в Польше

    Гражданин Грузии обвинен в расстреле российского художника Скрепецкого в Польше
    @ Simon Skrepecki

    Tекст: Мария Иванова

    Польские правоохранительные органы официально предъявили гражданину Грузии обвинение в убийстве российского художника Семена Скрепецкого во время уличной стрельбы.

    Гражданину Грузии предъявлено обвинение в убийстве российского художника Семена Скрепецкого, чье настоящее имя Роберт Кузовков, передает РИА «Новости». Преступление произошло 15 июня 2026 года в польском городе Белая Подляска.

    «Прокурор Люблинского отдела Национальной прокуратуры предъявил гражданину Грузии Эльнуру А. обвинение в убийстве 15 июня в Белой Подляске гражданина Российской Федерации Роберта К., произведя в его направлении пять выстрелов из огнестрельного оружия», – говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши.

    Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве. Данная статья польского уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения. Обвиняемый не признал вину и отказался давать показания.

    Прокуратура направила в суд ходатайство о временном аресте подозреваемого на три месяца. Ранее по этому делу задерживались двое граждан Белоруссии, однако их отпустили из-за отсутствия доказательств причастности к преступлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния.

    Позже премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о поимке подозреваемого с грузинским паспортом.

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