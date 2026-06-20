  • Новость часаСилы ПВО за шесть часов сбили 24 украинских БПЛА
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.

    6 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    3 комментария
    20 июня 2026, 20:59 • Новости дня

    Патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию

    Tекст: Вера Басилая

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию.

    В аэропорту Бреста патриарха Кирилла встретили патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, губернатор Брестской области Петр Пархомчик, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, сообщается на сайте РПЦ.

    Сообщается, что 21 июня патриарх совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе Бреста, а утром, 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

    Вечером, 21 июня в Бресте будут воссозданы события последнего мирного дня 1941 года. Ночью 22 июня на территории крепости покажут спектакль «Брестская крепость», после чего Затем состоится митинг-реквием. На рассвете зрители увидят военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости.

    В Белоруссии 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В России это День памяти и скорби.

    19 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко

    Зеленский выступил с военными угрозами в адрес Белоруссии

    Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Белоруссии Александру Лукашенко и потребовал «отвести технику» от украинских границ, пишут украинские СМИ.

    Поводом стало предполагаемое скопление военной техники Белоруссии вблизи границы, передают украинские СМИ. По версии Зеленского, развернутые там белорусские силы якобы используются для корректировки ударов по территории Украины.

    «Дал неделю на ее вывод, иначе «мы это сделаем сами», – приводит издание слова главы киевского режима.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    В апреле Зеленский заявил о якобыведущейся подготовке Минском артиллерийских позиций в приграничных районах. В середине мая он приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление. Позже политик пригрозил руководству соседней республики превентивными мерами.

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    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    20 июня 2026, 15:26 • Видео
    Определен следующий премьер Британии

    Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

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    18 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

    Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.

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    19 июня 2026, 15:27 • Новости дня
    Постпред при СНГ назвал атаку под Брянском покушением на Союзное государство

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака украинских военных на пассажирский автобус в Брянской области представляет собой посягательство на безопасность Союзного государства, заявил постоянный представитель России при СНГ Александр Лукашевич.

    «Речь идет, я могу открыто это сказать, о покушении на безопасность нашего Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал детально разобраться в обстоятельствах инцидента.

    Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков строго осудил этот преступный акт против мирного населения.

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    19 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лукашенко подарили рыжую корову по кличке Муся

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обширное приусадебное хозяйство белорусского лидера Александра Лукашенко пополнилось миниатюрной рыжей буренкой, которая способна давать до 30 литров молока ежедневно.

    Во время посещения молочно-товарного комплекса в Минской области белорусскому лидеру вручили необычный презент, передает БелTA.

    «Джерсейскую породу на предприятии начали разводить от одной коровы - тоже Муси, которая прожила 11 лет. Такая же кличка у рыжей коровы, которую подарили президенту», – говорится в сообщении.

    Эти животные относятся к мелким породам и требуют значительно меньше корма. Суточный удой такой буренки может достигать 30 литров.

    В марте политику уже дарили корову, а в июле 2025 года его личное хозяйство пополнилось двумя козами. Президент ранее отмечал, что корова является святым животным и настоящей кормилицей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года белорусский лидер получил в подарок стельную герефордскую корову.

    В июле прошлого года во время визита на племенной завод под Могилевом он продегустировал местное козье молоко.

    Месяцем ранее президент предложил увековечить коров памятником за обеспечение людей продуктами.

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    17 июня 2026, 23:02 • Новости дня
    Пассажиры атакованного ВСУ автобуса прибыли в Гомельскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажиры атакованного ВСУ автобуса благополучно доставлены в Гомельскую область после пребывания в пункте временного размещения, сообщил в Max-канале врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    «Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи», – пояснил он.

    Ковальчук добавил, что под охраной сопровождающей колонны жители Белоруссии доставлены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском.


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    18 июня 2026, 13:17 • Новости дня
    МИД Белоруссии вручил дипломату Украины ноту в связи с атакой по автобусу

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

    Варанков подтвердил передачу дипломатического документа. «Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины в Республике Беларусь... Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня в Брянской области РФ на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан», – заявил Варанков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений по факту данного инцидента.

    Президент республики Александр Лукашенко сообщил об ожидании честного ответа от киевского руководства.

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    18 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    В ОДКБ атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области назвали «преступным актом»

    В ОДКБ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков высказался в связи с ударом дроном ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии, в том числе детей.

    «Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», – сказано в размещенном в Telegram-канале ОДКБ заявлении.

    Масадыков от имени Секретариата ОДКБ выразил глубокие соболезнования белорусским коллегам в связи происшествием, в котором погиб один и ранены восемь пассажиров автобуса.

    Ранее с осуждением атаки ВСУ на автобус с детьми выступила ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми.

    На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.



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    19 июня 2026, 14:05 • Новости дня
    Россия передала белорусскому СК данные об атаке дрона на детей под Брянском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские следователи передали белорусским коллегам копии материалов по делу о нападении в Брянской области украинского дрона на транспортное средство, перевозившее белорусских детей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Российское ведомство направило белорусским следователям копии документов, касающихся атаки украинских беспилотников на автобус с детьми в Брянской области, пояснила Петренко, передает ТАСС.

    Представители СК Белоруссии изучили материалы уголовного дела в производстве Главного следственного управления СК России, обнаруженные и изъятые на месте происшествия фрагменты БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки дрона на пассажирский автобус. Белорусские следователи также завели дело по факту удара украинского беспилотника.

    Минздрав республики оценил состояние пострадавших пациентов как стабильное.

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    18 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    Лукашенко назвал атаку ВСУ на автобус с детьми открытым фашизмом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал атаку ВСУ на автобус с детьми не просто как террористический акт, а как вопиющее проявление бандитизма.

    «Это еще один факт бандитизма. И это даже не террористический акт, это открытый фашизм, когда бьют по детям», – приводит БелTA слова белорусского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко сообщил, что Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области.

    Лукашенко сообщил о совместном с Россией расследовании атаки на автобус с детьми.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

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    19 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    В Белоруссии представили стреляющее дроном-перехватчиком ружье

    В Белоруссии показали стреляющее дроном-перехватчиком ружье «Шмель»

    Tекст: Мария Иванова

    Белорусская компания ЛЭМТ разработала ружейную установку для запуска автономного дрона-перехватчика «Шмель».

    Белорусская компания ЛЭМТ создала дрон-перехватчик, который запускается с установки, напоминающей стрелковое оружие, передает ТАСС. Новинку продемонстрировали на форуме «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

    «Здесь у нас представлена концепция дрона-перехватчика, переносного индивидуального комплекса. Имеется пусковая установка, куда дрон устанавливается и синхронизируется с ее электронными системами. У него имеется поисковой тепловизионный прицел», – рассказал представитель компании-разработчика.

    Внешне пусковая система выглядит как усредненный образец оружия: она оснащена прикладом, пистолетной рукояткой, спусковым крючком и рамой. После обнаружения цели беспилотник «Шмель» самостоятельно наводится и преследует ее в автономном режиме.

    Сейчас аппарат способен перехватывать объекты на дистанции до 500 метров, однако инженеры работают над увеличением дальности. На выставке показали опытный образец без боевой части, поражающий цель за счет кинетической энергии. При этом вариант с боевой частью уже находится в разработке. Скорость аппарата достигает 200 км/ч, и производитель планирует улучшить его характеристики в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» представил на салоне «Флот-2026» макет комплекса для автоматического наведения дронов-перехватчиков.

    Российские военные установили рекорд по числу сбитых украинских беспилотников с помощью аппарата «Елка».

    В прошлом году в арсенале российской армии появился запускаемый из похожего на ружье устройства перехватчик «Циклоп».

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    18 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Пострадавших при атаке в Брянской области белорусов решили эвакуировать в Минск

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шесть граждан Белоруссии, включая пятерых детей, получивших ранения при атаке украинского беспилотника на автобус в Брянской области, будут отправлены на лечение в Минск, сообщила гомельская телерадиокомпания.

    Бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России перевозят пострадавших граждан Белоруссии в медицинские учреждения Минска. Ожидается, что пациенты прибудут в столицу республики уже сегодня, передает ТАСС.

    «В настоящее время бригады Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осуществляют медицинскую эвакуацию шесть пострадавших, пять из которых – дети», – сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Перед транспортировкой всем пациентам оказали необходимую помощь в больницах Брянска. Состояние взрослого и ребенка, которым потребовалось хирургическое вмешательство, удалось стабилизировать благодаря совместной работе брянских врачей и специалистов федеральных медицинских центров. Это позволило безопасно организовать их переезд в Белоруссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали восемь человек.

    Для оказания помощи раненым Минздрав России направил в Брянск специалистов медицины катастроф.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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    18 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    После атаки ВСУ на автобус с детьми в больнице остались шесть пострадавших

    В больнице остались шесть пострадавших после атаки ВСУ на автобус

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Брянской области пассажиров, которых не затронула атака дрона ВСУ, стало известно о пребывании еще шести пострадавших в больнице, сообщили в Telegram-канале Гомельского облисполкома.

    «В Речицу приехали автобусы из Брянской области. Домой вернулись пассажиры, которые не пострадали при атаке БПЛА. Еще шесть человек остаются в больнице», – сказано в сообщении,

    В Гомельском облисполкоме уточнили, что при необходимости всем вернувшиеся смогут получить психологическую и медицинскую помощь.

    Напомним, поздним вечером среды пассажиры атакованного ВСУ автобуса прибыли в Гомельскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России  возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском, а в ОДКБ эту атаку  назвали «преступным актом».


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    18 июня 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех показал в Белоруссии способный уклоняться от атак дрон Supercam S180

    Ростех представил в Минске обновленный дрон Supercam S180 с ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящей в белорусской столице выставке безопасности продемонстрировали новейший скоростной дрон Supercam S180, способный распознавать и избегать атак вражеских перехватчиков.

    Ростех представил модернизированный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак перехватчиков, на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске, передает ТАСС.

    «Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов. БПЛА способен в автоматическом режиме достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время. При этом аппарат может проводить постобработку кадров с распознаванием объектов с помощью искусственного интеллекта прямо на борту», – рассказали в госкорпорации.

    Обновленный аппарат стал значительно быстрее и способен находиться в воздухе более четырех часов, что вдвое превышает показатели предыдущей версии. Дрон запускается с катапульты и может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки, что позволяет эффективно вести длительную разведку.

    Разработчики оснастили Supercam S180 дополнительной камерой для обзора задней и верхней полусферы, а также системой радиочастотной детекции. Это оборудование позволяет автоматически распознавать объекты, обнаруживать беспилотники противника по их радиоизлучению и предупреждать оператора о приближении перехватчика, идущего на таран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее разработчики установили на разведывательный беспилотник Supercam S180 комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров.

    В мае госкорпорация Ростех создала новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия массированным налетам дронов.

    В начале года аппараты линейки Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

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    18 июня 2026, 22:57 • Новости дня
    Минздрав: Пострадавшего под Брянском ребенка прооперируют в пятницу

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области на автобус с белорусскими спортсменами ребенок находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильное, он может быть прооперирован в пятницу, сообщили в минздраве Белоруссии.

    Состояние всех пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус в Брянской области остается стабильным, передает РИА «Новости». В Минздраве Белоруссии уточнили, что один из детей находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

    «Наиболее тяжелый ребенок остается на аппарате искусственной вентиляции легких. В случае улучшения его состояния завтра его могут прооперировать», – заявили в ведомстве. Взрослый пациент, доставленный в военный клинический центр №432 в Минске, находится в сознании, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

    Медики рассчитывают, что к пятнице состояние взрослого пациента улучшится до средней степени тяжести.

    Ранее пятерых пострадавших от удара украинского беспилотника детей перевезли в минский центр детской хирургии.

    Смешанная бригада российских и белорусских врачей провела успешную операцию тяжело раненому ребенку.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о полной стабилизации состояния всех пациентов.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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