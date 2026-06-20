Патриарх Кирилл прибыл в Белоруссию

Tекст: Вера Басилая

В аэропорту Бреста патриарха Кирилла встретили патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, губернатор Брестской области Петр Пархомчик, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак и посол России в Белоруссии Борис Грызлов, сообщается на сайте РПЦ.

Сообщается, что 21 июня патриарх совершит Божественную литургию в Воскресенском соборе Бреста, а утром, 22 июня на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Вечером, 21 июня в Бресте будут воссозданы события последнего мирного дня 1941 года. Ночью 22 июня на территории крепости покажут спектакль «Брестская крепость», после чего Затем состоится митинг-реквием. На рассвете зрители увидят военно-историческую реконструкцию обороны Брестской крепости.

В Белоруссии 22 июня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В России это День памяти и скорби.