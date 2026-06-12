Глава Нижнекамска прокомментировал попадание беспилотника в дом

Мэр Беляев: Жильцов пострадавшего от атаки дрона в Нижнекамске эвакуировали

Tекст: Вера Басилая

Беляев заявил в Max, что в результате происшествия госпитализированы четыре человека. Состояние троих медики оценивают как удовлетворительное, у них наблюдается острая реакция на стресс. Четвертый пациент получил осколочное ранение нижней челюсти, его состояние стабильно.

«Более 20 человек находятся в пункте временного размещения. Им предоставляется горячее питание, питьевая вода и медпомощь», – заявил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Сейчас эвакуированные жители размещены в лагере «Алмаш». По решению градоначальника с субботы все нуждающиеся будут переведены в гостиницу до полного восстановления здания.

В настоящее время подрядные организации обследуют дом, чтобы жильцы могли безопасно забрать документы и одежду. Власти принимают заявления от граждан, чье имущество пострадало, все выплаты будут произведены по закону. Для оперативного сбора обращений открыта горячая линия «Открытого Нижнекамска».

Утром в пятницу украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Закамском регионе Татарстана,

После попадания дрона в дом в Нижнекамске медики госпитализировали четверых пострадавших.