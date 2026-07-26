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Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка
Во время празднования Дня ВМФ в Петербурге президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу одного из военнослужащих и передал пожелания его младшей сестре.
Российский лидер пообщался с участниками торжественных мероприятий в Петербурге, передает РИА «Новости». В завершение беседы один из присутствующих попросил президента оставить памятный автограф для младшей сестры.
Глава государства охотно выполнил эту просьбу. «Катюше, на счастье», – написал Владимир Путин, добавив свою подпись и дату проведения встречи.
Перед этим президент поздравил военнослужащих с Днем ВМФ. Он подчеркнул важнейшую роль флота в обеспечении государственной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Петербурге.
Во время праздничных мероприятий глава государства назвал российских военнослужащих творцами истории страны.
В начале июля подписанную фотографию от российского лидера в подарок получила школьница из Испании.