Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер пообщался с участниками торжественных мероприятий в Петербурге, передает РИА «Новости». В завершение беседы один из присутствующих попросил президента оставить памятный автограф для младшей сестры.

Глава государства охотно выполнил эту просьбу. «Катюше, на счастье», – написал Владимир Путин, добавив свою подпись и дату проведения встречи.

Перед этим президент поздравил военнослужащих с Днем ВМФ. Он подчеркнул важнейшую роль флота в обеспечении государственной безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота в Петербурге.

Во время праздничных мероприятий глава государства назвал российских военнослужащих творцами истории страны.

В начале июля подписанную фотографию от российского лидера в подарок получила школьница из Испании.