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    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    19 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    1 июля 2026, 08:06 • Новости дня

    Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Испанская школьница Люсия из города Овьедо, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.

    Школьница Люсия получила одарок от президента после того, как написала ему письмо, передает РИА «Новости». Посол России в Испании Юрий Клименко пригласил семью девочки в главное здание дипломатической миссии в Мадриде.

    Поводом для приглашения стало обращение юной испанки, которое она попросила передать Владимиру Путину еще в июле 2025 года. В посольстве просьбу выполнили и направили послание по назначению.

    На показанной девочкой фотографии президент запечатлен в рамке. С одной стороны снимка находится Георгиевская лента, а с другой – ленточка в цветах российского флага. «Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, её народ и её президента», – сказала Люсия. Она добавила, что встреча с Владимиром Путиным является ее большой мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайский инженер Пэн Пай назвал фотографию с автографом Владимира Путина самым ценным подарком.

    В сентябре прошлого года президент исполнил мечту написавшего ему письмо крымского школьника о собаке. Весной 2025 года переехавшая в Подмосковье девятилетняя девочка из ДНР тоже получила щенка от главы государства.

    28 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Целью нового предложения, поступившего от Киева, ограничить боевые действия четырьмя регионами, является стремление в условиях нехватки личного состава перебросить туда высвободившиеся силы с других участков. Но спасать киевский режим Россия не собирается, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, которое распространила пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

    Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

    «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

    «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

    Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

    Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине.

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    28 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России в ходе партийного съезда «Единой России» призвал политиков объединить усилия и оказать максимальную поддержку бойцам на передовой ради успешного завершения спецоперации.

    Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.

    «Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    29 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена, запас на полуострове есть, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин выразил уверенность, что эта задача будет решена.

    В этот же день в ходе совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом. Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом. Российский лидер также  предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.


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    28 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин заявил о целях России в Сумской области

    Путин: Украинский режим заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России продвигаются по Сумской области, формируя зону безопасности, политических планов в отношении региона у Москвы нет, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. При этом президент России отметил, что российские военные находятся уже в 10,5 километрах от самих Сум.

    Глава государства пояснмл, что задача российской армии на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль российских границ. «Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», – напомнил Путин. –

    «Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Иволжанское в Сумской области. В Сумской области повреждены автозаправочные станции. 
    Российские войска нанесли удары КАБами по промышленным объектам в Сумах.

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    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    Путин высказался об украинских ударах по российской инфраструктуре
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    28 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом на фоне незначительного снижения резервов.

    Текущие запасы бензина в стране достигают 1,7 млн тонн, передает РИА «Новости». Этот показатель почти равен результатам за аналогичный период прошлого года.

    «По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – заявил президент в ходе профильного совещания.

    Российский лидер также предложил рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан, бизнеса и социально значимых предприятий. Участникам встречи предстоит обсудить эффективность реализации уже принятых в этой сфере решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту предложения для нормализации ситуации с бензином.

    Кабинет министров подготовил комплекс мер для поддержки бесперебойных поставок горючего.

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    30 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым, передает РИА «Новости». Глава государства почтил память покойного и выразил соболезнования его близким.

    «Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице. Возложил цветы и кратко пообщался с семьей», – сообщил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным государственного деятеля.

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    29 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае

    Путин: Грубые окрики со стороны не вызывают у Лукашенко паники

    Tекст: Катерина Туманова

    Недавнюю встречу на Валдае с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал «удачной и содержательной поездкой».

    «Мы с ним общались сутки, даже чуть побольше, в неформальной обстановке», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Он добавил, что пригласил на встречу с Лукашенко председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Обсуждали, прежде всего, конечно, вопросы экономического характера, взаимодействия в разных областях: и в энергетике, и в промышленности, и в других сферах», – сказал российский лидер.

    Кроме того, Путин поблагодарил Лукашенко за усилия по решению украинского вопроса.

    «Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных», – сказал он.

    Президент России отметил способность и готовность белорусского коллеги использовать мирные способы разрешения спорных вопросов, заверив, что грубые выпады в адрес Лукашенко не способны его поколебать.

    «Конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», – пояснил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу. «Пул Первого» сообщал, что встреча Путина и Лукашенко на Валдае продолжается пятый час.

    В июне Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ, а затем призвал прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии». Лукашенко назвал агрессивные заявления Зеленского  болтовней.

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    28 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов, подчеркнув, что эта инициатива означает введение новых мер поддержки, а не простую формальность.

    Российский лидер в ходе партийного съезда выступил с поддержкой инициативы, касающейся отечественных преподавателей. Глава государства одобрил предложение о признании особого положения педагогов в обществе, передает Telegram-канал «Единой России».

    «Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о новых мерах поддержки тем, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

    В прошлом году глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.

    Ранее российский лидер предложил назначить специальные доплаты школьным наставникам.

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    28 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
    Путин призвал обеспечить неприкосновенность рубежей России на долгие годы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения надежной защиты государственных границ.

    «Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим … неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу», – подчеркнул российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин заявил о появлении новых очагов нестабильности вблизи границ стран СНГ.

    В апреле глава государства пообещал продолжить работу над созданием защитного кордона для обеспечения спокойствия приграничных регионов.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    28 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    Путин заявил о беспрецедентном давлении западных элит на Россию
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время XXIII съезда «Единой России» президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты усилили давление на страну и пытаются раскачать внутреннюю ситуацию.

    Выступая на XXIII съезде партии «Единая Россия» в Москве, Владимир Путин заявил о нарастающем внешнем давлении на страну, передает РИА «Новости». «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит», – сказал глава государства.

    Путин подчеркнул, что западные элиты стремятся нанести России стратегическое поражение, но «победить на поле боя не могут».

    «Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту – тоже не получается», – сказал Путин.

    Первый этап XXIII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» проходит в воскресенье в Москве. На нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной против России.

    Медведев заявил о скоординированном информационном давлении на Россию как элементе гибридной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о обсуждении в НАТО идей расчленения России и ее так называемой деколонизации.

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