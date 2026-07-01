Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?14 комментариев
Испанская школьница получила подарок от Владимира Путина
Испанская школьница Люсия из города Овьедо, ранее написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, показала фотографию российского лидера с подписью, которую получила от него в подарок.
Школьница Люсия получила одарок от президента после того, как написала ему письмо, передает РИА «Новости». Посол России в Испании Юрий Клименко пригласил семью девочки в главное здание дипломатической миссии в Мадриде.
Поводом для приглашения стало обращение юной испанки, которое она попросила передать Владимиру Путину еще в июле 2025 года. В посольстве просьбу выполнили и направили послание по назначению.
На показанной девочкой фотографии президент запечатлен в рамке. С одной стороны снимка находится Георгиевская лента, а с другой – ленточка в цветах российского флага. «Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, её народ и её президента», – сказала Люсия. Она добавила, что встреча с Владимиром Путиным является ее большой мечтой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайский инженер Пэн Пай назвал фотографию с автографом Владимира Путина самым ценным подарком.
В сентябре прошлого года президент исполнил мечту написавшего ему письмо крымского школьника о собаке. Весной 2025 года переехавшая в Подмосковье девятилетняя девочка из ДНР тоже получила щенка от главы государства.