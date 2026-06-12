Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин: Власти будут работать над увековечиванием имен героев России
Власти России будут работать над увековечиванием имен героев, это хорошие примеры для укрепления страны, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с участниками специальной военной операции в День России. В ходе общения обсуждались вопросы сохранения памяти о подвигах военнослужащих, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Это очень хорошие примеры, которые нужны для укрепления страны, для укрепления внутреннего состояния, духовной силы нашей и сегодня, и на будущее. И увековечивание таких имен, безусловно, является очень важной задачей. Так и будем делать», – подчеркнул Владимир Путин.
Российский лидер добавил, что именами отличившихся бойцов необходимо называть улицы и учебные заведения.
«Что касается вашего предложения, то мне думается не только нужно присваивать имена вот таких бойцов наших, таких героев, реально без всякого преувеличения героев, как вы, и как Очир-Горяев, и как другие военнослужащие, которые здоровья своего не жалеют и жизни не жалеют за Россию», – сказал Путин в ходе встречи.
Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью многодетного отца и командира штурмовой роты Нарана Очир-Горяева, отметив его выдающиеся человеческие качества.
Путин поблагодарил штурмовиков за достойное выполнение боевых задач.