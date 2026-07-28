На военной базе США произошла утечка токсичного белого фосфора

Yonhap: На американской военной базе в Южной Корее произошла утечка фосфора

Tекст: Мария Иванова

Инцидент случился во вторник на военном объекте США, расположенном в провинции Кенгидо в Южной Корее. Информация об утечке опасного вещества поступила в местную полицию около 17.07 по местному времени (11.07 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Власти города Пхентхэк оперативно отреагировали на ситуацию, разослав жителям экстренное предупреждение. «На территории американской военной базы K-55 произошла утечка белого фосфора. Жителям близлежащих районов следует укрыться в безопасном месте и не допускать попадания вещества на кожу», – говорится в официальном сообщении.

Представитель полиции подтвердил журналистам факт получения сообщения от американских военных, однако точные обстоятельства происшествия пока остаются невыясненными. Белый фосфор представляет собой легковоспламеняющееся токсичное вещество, загорающееся при контакте с воздухом. Его попадание на кожу вызывает глубокие ожоги, а вдыхание едкого дыма приводит к поражению глаз и дыхательных путей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года на американскую военную базу под Вашингтоном доставили посылку с подозрительным белым порошком.

Весной 2025 года южнокорейский истребитель в ходе совместных учений с США случайно сбросил бомбу на деревню с мирными жителями.